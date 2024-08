Modetrends voor herfst winter 2024 2025. Het ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025. Photos courtesy of Missoni, Dolce & Gabbana, Fendi, Dior, Prada

Ben jij al bekend met de modetrends voor herfst winter 2024 2025? Het nieuwe seizoen lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. De nieuwe wintermode heeft enorm veel te bieden. De modetrends schieten alle kanten op. Sleutelwoorden zijn dan ook ‘contrasten’ en ‘uniek’. Maar natuurlijk zitten er wel weer rode lijnen in en die zetten wij voor je op een rijtje in ons ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025.

Maar eerst over iets over de verschillende moods. Op het eerste gezicht komt de nieuwe wintermode misschien wat streng over. De Quiet Luxury trend gaat over in een uitgesproken Lady Like stijl met kokerrokken, twinsets, mantelpakjes, trench coats en lange klassieke wintermantels. Daartegenover staan extreme moods als de naked trend met doorzichtige creaties die niets te raden overlaten en vrijgevochten boho moods en gypsy vibes die het modebeeld een losse twist meegeven. En dachten we dat alles weer wat strakker en gestroomlijnd zou worden dan hebben we het mis, want oversize is nog dé trend als het op de silhouetten aankomt. Maar laten we er eens induiken met ons ABC.

Het ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025

A van Asymmetrisch en Aardetinten

De one shoulder trend blijft. Jurken showen – ondanks het seizoen – een blote schouder bij onder meer Bottega Veneta, Fendi en Philosophy di Lorenzo Serafini. A ook van aardetinten zoals kaki en moderne bruintinten.

B van Boho en Botergeel

Boho en gypsy vibes! De jaren ’70 zijn terug. Maar ook de jaren ’90 van Sienna Miller en de Olsen tweeling. Deze stijl komen we in volle glorie tegen op de catwalk van Chloé met Chemena Kamali als nieuwe creatief directeur aan het roer, en bij Isabel Marant. Denk aan lange wijde flodderjurken, gilets, franjes, roesjes en laagjes, lange kettingen. Sienna Miller zat niet voor niets op de eerste rij bij Chloé. B ook van botergeel, een topkleur voor winter 2024 2025.

C van Contrasten

Contrasten kenmerken de nieuwe wintermode die stijlen laat zien die uiteenlopen van streng tot burgerlijk tot sexy met see-through jurken en verleidelijke nude looks.

D van Dierenprints

Ook dit seizoen zijn dierenprints weer van de partij, met de luipaardprint aan kop, bij onder meer Dolce & Gabbana en Dior.

E van Evergreens

Met aesthetics als Quiet Luxury en Lady Like kunnen we niet om evergreens heen. Blijf je klassiekers koesteren!

F van Faux Fur

Het ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Stella McCartney

Al sinds jaren is faux fur een trend en die wordt voor winter 2024 2025 uitvergroot. De fake bontjassen zijn uitgegroeid tot maxi 3D creaties met als voorbeeld de mega grote fake fur jas bij Stella McCartney. Het pluche effect is deze winter populair maar volgens onze bescheiden mening zal ook de streetstyle trend van vintage bontjassen deze winter ook doorzetten.

G van Granny

De oma-stijl is terug. In dat modebeeld passen de vintage bontjassen die we zojuist al noemden maar denk verder ook aan kuitlange rokken, tuttige truitjes, pantykousen, mantelpakjes, keurige handschoenen, twinsets en zelfs boa’s en stola’s.

H van Hoeden (en badmutsen!)

Vergeet je beanie! Deze winter bieden we de kou het hoofd met stijlvolle hoeden met rand maar ook met hoofddeksels in de vorm van een soort badmutsen (waar zo’n trend opeens vandaan komt blijft altijd weer de vraag!) zoals gespot bij Bally, Jil Sander en Missoni.

I van Ingetogen

Hier hebben we het over de nieuwe modekleuren. Er zitten warme, diepe tinten tussen maar ook ingetogen kleuren als parelgrijs, zachte kakitinten en botergeel (we noemden deze kleur al!).

J van Jeans

Het ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Geen modeseizoen zonder jeans en denim. Behalve spijkerbroeken gaan we ook voor ‘jeans couture’. Think het bicolor setje bij Fendi.

K van Knitwear

Als het op wintertruien aankomt, dan gaat het vooral om de vormgeving. Die is uniek, opvallen, ongewoon.

L van Lady Like, Lieslaarzen en Little Black Dress

De L is van Lady Like, een stijl die we al noemden, maar ook van stoere lieslaarzen (daar heb je dat contrast weer!) zoals bij Chloé, Fendi en Off-White. Verder valt onder deze letter ook de Little Black Dress, een klassieker die deze winter vernieuwende vormen aanneemt.

M van Mantels

Tada!!! Deze trend hadden we niet zien aankomen: extra lange klassieke mantels tot op je enkels zijn terug in beeld. We gaan ze in allerlei kleuren als bosgroen, bordeauxrood (Ferragamo), lichtblauw (Bottega Veneta) dragen.

N van Naked

Het ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Nude, naked… ook in winter 2024 2025 geven we onszelf bloot met ultradoorzichtige creatie (Saint Laurent, Valentino).

O van Oversize

Als het op de silhouetten en volumes aankomt, dan is oversized nog steeds de trend. We hoeven ons dus (nog) niet in strakke jurkjes en broeken te hijsen.

P van Preppy

De onvervalste preppy stijl zoals we die van de Engelse kostscholen kennen, is terug! Haal die minirokken, truitjes met wit kraagje en Varsity jacks maar weer uit de kast.

Q van Quiet Luxury

Het ABC van de mode voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

De Quiet Luxury trend blijft een stempel op de mode drukken maar dan met een retro twist in jaren ’50 en ’60 stijl.

R van Retro

Retro invloeden komen we ook in de schoenen tegen. Denk aan lakschoenen, Mary Janes met bandjes, schoenen met enkelriempjes en exemplaren met ronde neus.

S van Sjaals

Geen wintermode zonder sjaal. Dit jaar komen ze in maxi formaat: dik en lang.

T van Twinsets

De twinset is terug! Dit setje past bij verschillende stijlen: de granny stijl, de preppy stijl maar ook de lady like stijl.

U van Underwear als Outerwear

Bralettes, onderjurken maar ook kousenophouders en body’s die we deze winter – houd je vast! – van onderen open dragen. We gaan het deze winter allemaal dragen en wel als outwear. Een koploper is hier – zoals altijd – Dolce & Gabbana.

V van Vrouwelijk

De mood voor winter 2024 2025 is vrouwelijk en dat komt vooral tot uiting in übervrouwelijke jurken en grote hoeveelheid strikken (zie het roze jurkje van Prada op onze coverfoto).

W van Wijnrood

Vorig jaar winter was bordeauxrood al hot, deze winter gaan deze kleur opnieuw volop dragen. Een keeper dus die je misschien al in je kast hebt.

X van XL kragen

Giga couture kragen voor mantels en knitwear zijn een trend, maar ook met een losse col (Sunnei) kom je dit seizoen goed weg.

Y van Yin Yang

Yin Yang, mannelijk versus vrouwelijk. Het is nog altijd een geliefd contrast in de mode. Een perfecte trend voor als je wel van een stoere twist in je kledingstijl houdt.

Z van Zwart

Zwart is een absolute modekleur (als je hier van kleur mag spreken) voor winter 2024 2025. We dragen ‘m total black maar ook als trait-d’union tussen verschillende kleuren die we voorheen nooit met elkaar zouden hebben gecombineerd. Zwartleer maakt ook een comeback.

