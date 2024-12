Een voorproefje van de modetrends voor lente zomer 2025. Photos courtesy of Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Miu Miu, Valentino

De mode trends voor lente zomer 2025 laten een opvallende verschuiving zien van de eerder populaire quiet luxury trend naar glamour mood met uitgesproken kleuren en looks waarin zelfexpressie centraal staat. In plaats van de zogenaamde demure mood gaan we voor maximalistische looks met opvallende mix and match combinaties, grote accessoires, platte vierkante tassen en teenslippers met hakjes en bandjes rond de enkels, en allerlei andere nieuwigheden. De trends weerspiegelen een verlangen naar positiviteit en creativiteit in een wereld die vaak somber aanvoelt.

Behalve zoete, suikerachtige kleuren als zachtroze en botergeel en felle, zomerse tinten gaan we in 2025 ook aan de haal met mocha mousse, een warme tint die doet denken aan cacao, chocolade en koffie en er zo lekker uitziet dat je je tanden erin zou willen zetten.

Modetrends voor lente zomer 2025

Maar laten we eens kijken welke modetrends voor lente zomer 2025 we mogen verwachten. Het is nog niet duidelijk welke trends ook daadwerkelijk zullen gaan aanslaan maar hier is alvast een eerste aftrap. (Sommige items zijn vast in de uitverkoop van januari 2025 te vinden.)

1. Botergeel

We noemden ze al: zoete kleuren. Zo spotten we mooie botergele tinten bij Miu Miu en Chanel.

2. Hotpants en bloomers

Hotpants zijn terug, met een moderne twist. Ook bloomers, een soort wijde shorts die oorspronkelijk in de 19e eeuw populair waren, zagen we op verschillende catwalks voorbijkomen (Chloé, Erdem).

Een voorproefje van de modetrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

3. Parka over glamour look

De parka wordt opnieuw uitgevonden door deze te combineren met glinsterende outfits. Merken zoals Burberry en Rabanne tonen hoe je een parka kunt dragen over sequined jurken voor een gedurfde look.

Een voorproefje van de modetrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of N21

4. Bandeau tops

Deze tops zijn niet alleen kleurrijk maar komen ook in haute couture uitvoeringen, of zelfs met zakken, zoals gezien bij Miu Miu.

5. Retro stijlen

De mode haalt inspiratie uit de jaren ’20 (flapperstijl), ’50s en ’90s, met merken zoals The Attico, Fendi, en Elisabetta Franchi die deze nostalgische elementen integreren in hun collecties.

Een voorproefje van de modetrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Fendi

6. Lingerie als outerwear

Fashion brands zoals Dolce & Gabbana en Balenciaga showen lingerie als outerwear (think de jaren ’80 en ’90). Met name kousenophouders maken een comeback. De mode voor lente zomer 2025 is niet alleen uitbundig maar krijgt ook een sexy twist mee.

7. Power suits

Broekpakken blijven een trend maar krijgen in 2025 een uitgesproken mannelijke snit, zoals bij Saint Laurent.

8. Athleisure invloeden

Sportieve invloeden blijven sterk aanwezig met merken zoals The Row, Miu Miu (truitjes met ritsen, sportbroeken) en Ferragamo (balletinvloeden) aan kop.

Een voorproefje van de modetrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Dior

Een voorproefje van de modetrends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Ferragamo

9. Micro heels

Micro hakken, nog lager dan kitten heels, gaan het in 2025 naar verwachting helemaal maken. Een andere trend is: teenslippers met linten of bandjes (zie de foto hierboven).

10. Bloemmotieven en vintage prints

Vintage bloemenprints zijn opnieuw populair, vaak in combinatie met transparante stoffen die een romantische uitstraling geven aan de outfits.

11. Zonnebrillen met spiegelglazen

Spiegelglazen zijn terug. We spotten ze onder meer bij Miu Miu en Sportmax.

12. Leren rokken

Lange leren rokken in allerlei kleuren zijn keepers die we van het winterseizoen meenemen, gespot bij Jil Sander, Marni, Hermès.

13. Oversized versus slim fit

De volumes voor lente zomer 2025 zijn nog steeds oversized maar minder casual en meer design dan we van de afgelopen jaren gewend zijn. Ook gaan we langzaam maar zeker weer slim fit pasvormen zien, zoals de slank afkledende zwarte broeken bij Dior.

14. Franjes

Een detail dat we van winter 2024 2025 meenemen, is franjes, zowel in de jaren ’20 als de jaren ’70 stijl.

15. Pailletten

Een trend die we en passant al noemden is pailletten (je draagt ze onder je zomerparka). In lente zomer 2025 glitteren en schitteren we erop los!

