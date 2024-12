Naast het anti-aging stofje retinol is er nu ook retinal. Wat doen deze werkzame stoffen voor je huid? Wat is beter: retinol of retinal?

Anti-aging. Retinol of retinal? Dit doen deze ingrediënten voor je huid

Iedereen krijgt vroeg of laat met het natuurlijke huidverouderingsproces te maken. Geen mens ontkomt eraan; een anti-aging wondermiddel is nog niet uitgevonden. Maar er zijn wel ingrediënten die het proces kunnen vertragen. Zo wordt retinol wel als een hoeksteen in de anti-aging huidverzorging beschouwd, ook al worden daar door experts wel kanttekeningen bij geplaatst. Dit ingrediënt heeft tegenwoordig een nieuwe mededinger, retinal (of retinaldehyde), gekregen. Retinal lijkt beter te werken dan retinol maar daar is nog weinig wetenschappelijk bewijs voor omdat er nog weinig onderzoek naar is gedaan.

Wat is retinol?

Retinol is een derivaat van vitamine A en behoort tot een klasse van verbindingen die bekend staan als retinoïden. Deze werkzame stof staat bekend om zijn vermogen om huidvernieuwing te bevorderen door celvernieuwing en collageenproductie te stimuleren. Wanneer retinol plaatselijk wordt aangebracht, dringt het door in de huid en wordt het omgezet in retinoïnezuur, de actieve vorm die de heilzame werking uitoefent.

Voordelen van retinol voor de ouder wordende huid

Dit doet retinol voor je huid. Het:

vermindert fijne lijntjes en rimpels: retinol verbetert de collageensynthese, waardoor de huid voller wordt en fijne lijntjes en rimpels minder zichtbaar worden;

verbetert de textuur van de huid: door de celvernieuwing te bevorderen, kan retinol ruwe plekjes gladmaken en de huidtextuur;

vervaagt hyperpigmentatie: het kan helpen tegen ouderdomsvlekken en egaliseert een ongelijkmatige teint omdat dode huidcellen sneller loslaten;

helpt tegen acne: retinol is ook effectief bij de behandeling van acne omdat het de poriën ontstopt waardoor toekomstige puistjes worden voorkomen; in sommige gevallen kan acne in het begin verergeren omdat onzuiverheden naar het huidoppervlak komen, dit wordt wel de ‘retinoid purge’ genoemd;

heeft antioxiderende eigenschappen: het beschermt tegen schade door vrije radicalen.

Gebruiksrichtlijnen en kanttekeningen

Om optimale resultaten te behalen en tegelijkertijd irritatie te minimaliseren, wordt aanbevolen om te beginnen met een lagere concentratie retinol (ongeveer 0,25% tot 0,5%) en deze geleidelijk te verhogen naarmate de huid tolerantie opbouwt. Uit studies zou blijken dat concentraties van 0,4% na verloop van tijd significante verbeteringen laten zien in rimpels en huidtextuur. Laat het nu wel zo zijn dat in Nederland maar maximaal 0,3% retinol in een crème mag zitten. Je kunt je dus afvragen hoe effectief deze crèmes zijn.

Omdat retinol je huid gevoeliger kan maken voor UV-straling (dit omdat het oppervlak dunner wordt) is het belangrijk om overdag altijd een UV-filter van tenminste 30 te gebruiken. Het is algemeen bekend dat retinol kan irriteren en je huid droog en schilferig kan maken, of branderig kan doen aanvoelen. Stop er in dit geval tijdig mee en raadpleeg een dermatoloog.

Verder is het belangrijk om je retinol crème op een koele, droge en donkere plek te bewaren omdat retinol snel achteruitgaat. Uit onderzoeken zou blijken dat deze actieve stof binnen een paar maanden – volgens sommige experts kan dat al na een paar dagen zijn! – na opening een groot deel van haar werking verliest. Ook dit is dus een minpunt van retinolcrèmes.

Etiketten lezen

Zoek bij het kiezen van een anti-aging crème naar producten die hun retinolgehalte op het etiket vermelden. Begin met een wat lagere concentratie, bijvoorbeeld minimaal 0,25%, om overmatige irritatie tegen te gaan.

Retinal

Retinal (retinaldehyde) is een andere vorm van vitamine A die dient als voorloper van retinoïnezuur, maar minder bekend is dan retinol. Net als retinol stimuleert retinal de celvernieuwing en de collageenproductie, maar doet dit efficiënter omdat er één conversiestap minder nodig is om actief te worden in de huid.

Voordelen van retinal

Snelle absorptie: door zijn moleculaire structuur dringt retinal sneller door in de huid dan retinol, wat mogelijk leidt tot snellere resultaten.

Minder irritatie: retinal zou minder irritatie veroorzaken dan retinol, waardoor het geschikt is voor gevoelige huidtypes.

Effectief bij lagere concentraties: studies geven aan dat retinal al effectief kan zijn bij lagere concentraties (rond 0,05%) in vergelijking met retinol dat hogere doses nodig heeft voor vergelijkbare effecten.

Retinol of retinal?

Retinol

Voordelen: goed bestudeerd met uitgebreid bewijs ter ondersteuning van de werkzaamheid; gemakkelijk verkrijgbaar.

Nadelen: kan irritatie veroorzaken; vereist hogere concentraties voor optimale resultaten, verliest snel zijn actieve werking.

Retinal

Voordelen: minder irriterend; effectief bij lagere concentraties; sneller resultaat, verliest snel zijn actieve werking maar – zo lijkt het erop – minder snel dan retinol (toch moet je ook retinal op een koele, droge en donkere plek bewaren).

Nadelen: Minder onderzoek beschikbaar in vergelijking met retinol; mogelijk niet zo algemeen beschikbaar in producten.

