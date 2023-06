18 Gewoonten die vroegtijdige huidveroudering veroorzaken

18 Gewoonten die slecht zijn voor je huid

Zonder dat we er erg in hebben vervallen we maar al te vaak in gewoonten die slecht zijn voor de gezondheid van onze huid. Deze gewoonten kunnen vroegtijdige huidveroudering, huidschade en een andere problemen veroorzaken.

De eerste stap naar een gezonde en mooie huid is je bewust worden van deze slechte gewoonten om ze vervolgens te vermijden. Alleen op deze manier kunnen we de basis leggen voor een gezonde en mooie huid. Hier zijn de 18 negatieve huidgewoonten die we moeten kennen en vermijden.

Roken: roken veroorzaakt rimpels en een doffe teint door de schadelijke chemicaliën in sigaretten. Roken veroorzaakt ook rimpeltjes rond je mond omdat je steeds je lippen tuit. Drinken met een rietje. Hier geldt hetzelfde als voor roken. Het voortdurend tuiten van je lippen kan op een duur die zogenaamde (en gehate) barcode veroorzaken. Te veel exfoliëren: te vaak of te agressief exfoliëren kan de natuurlijke barrière van de huid beschadigen, wat leidt tot droogheid, irritatie en gevoeligheid. De huid niet regelmatig hydrateren: als je je huid niet regelmatig hydrateert kan deze droog, schilferig en dof worden. Verlopen huidverzorgingsproducten en vieze make-upkwasten gebruiken: verlopen producten kunnen bacteriën bevatten en hun effectiviteit verliezen. Ze kunnen zelfs de huid irriteren en je kunt er puistjes van krijgen. Ook zijn vieze make-upkwasten een vruchtbare bodem voor bacteriën met als mogelijke gevolgen huiduitslag en infecties. Overmatige blootstelling aan de zon: te veel UV-straling van de zon of zonnebanken kan zonnebrand, vroegtijdige veroudering van de huid en rimpels veroorzaken. Het verhoogt ook het risico op huidkanker. Te weinig slapen: slaapgebrek kan leiden tot stress en vermoeidheid, wat een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de huid. Probeer acht uur per nacht te slapen zodat je huid in alle rust kan herstellen. Een verkeerd dieet volgen: een dieet dat rijk is aan suikers, vetten of bewerkte voedingsmiddelen en weinig eiwitten, vezels en vitamines bevat, is schadelijk voor de gezondheid van je huid. Volg een evenwichtig dieet met veel fruit en groenten om je huid te hydrateren, voeden en beschermen. Te veel alcohol drinken: te veel alcohol drinken draagt bij aan de uitdroging van de huid. Beperk het alcoholgebruik zoveel mogelijk. Verkeerd of overmatig gebruik van harsen en ontharingsapparaten: te agressief en te vaak ontharen kan de huid en haarzakjes beschadigen met ingegroeide haren en infecties als gevolg. Stress hebben: te veel cortisol – het stresshormoon – heeft een negatieve invloed op de gezondheid van je huid en de collageenproductie. Probeer ontspanningstechnieken zoals yoga of meditatie om stress te verminderen. Te agressieve huidverzorgingsproducten gebruiken: sommige huidverzorgingsproducten bevatten agressieve ingrediënten die de huid en de beschermende barrière ervan kunnen beschadigen. Kies voor zachte, hydraterende en niet-toxische producten die geschikt zijn voor jouw huidtype. Test nieuwe producten altijd eerst op een klein stukje huid. Vergroot je productkennis zodat je weet wat je gebruikt en je de werking van de ingrediënten kent. Make-up niet afhalen voor het slapengaan: make-up, vuil en olie op de huid laten tijdens het slapen verstopt de poriën kan tot huidirritatie leid. Reinig je gezicht elke avond om ophoping te verwijderen en je huid te laten regenereren terwijl je slaapt. Niet genoeg water drinken: water is essentieel voor de gezondheid en hydratatie van de huid. Probeer zes tot acht glazen water per dag te drinken om de huid gehydrateerd te houden, de bloedsomloop te bevorderen en de afvoer van gifstoffen te ondersteunen. Een tekort aan vocht heeft invloed op de huid, waardoor deze droog, dof en rimpeliger wordt. Geen zonnebescherming dragen: onbeschermde blootstelling aan schadelijke UV-straling van de zon kan vroegtijdige veroudering en huidbeschadiging veroorzaken, waaronder rimpels, donkere vlekken en huidkanker. Vaak je gezicht aanraken: je gezicht aanraken kan bacteriën en olie van je handen naar je huid overbrengen, wat acne en andere huidproblemen kan veroorzaken. Teveel fronsen: draag een zonnebril in de zon en probeer je gezichtsspieren zoveel mogelijk te ontspannen. Doe dat op stressmomenten (en voor het slapen gaan) heel bewust. Niet regelmatig je kussensloop verschonen: zorg ervoor dat je kussensloop altijd schoon is zodat je schone huid op een schoon oppervlak rust. Hetzelfde geldt voor het schermpje van je mobieltje.

Houd een gezonde levensstijl aan en zorg goed voor je huid. Zo vertraag je het proces van vroegtijdige veroudering zoveel mogelijk. Vermijd deze slechte gewoonten en je huid zal je dankbaar zijn.

