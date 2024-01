Welke lingerie onder welke kleding? 5 tips!

Niet altijd is het even makkelijk om de juiste lingerie te kiezen voor onder je kleding. Dit kan vooral moeilijk zijn bij bepaalde outfits zoals jurken met een open rug of witte kleding. Ook in geval van transparante of strakke tops, rokken en jurken zul je je lingerie moeten aanpassen. In al deze gevallen is het belangrijk dat je lingerie kiest die je comfortabel vindt en waar je je goed in voelt. Zo zijn er vrouwen die zonder bh in een jurk met open rug schieten terwijl anderen zich daar hoogst ongemakkelijk bij voelen. Kortom, lingerie is iets heel persoonlijks. Het is een aspect van je kleding dat je niet moet onderschatten. Iedereen weet hoe ongemakkelijk een verkeerd gekozen slipje onder een witte broek voelt. Het kan je humeur en dag verpesten. Andersom kan een mooie bh die net even zichtbaar is onder een blouse je ego boosten. Lingerie moet dus niet alleen comfortabel in het dragen zijn, het kan ook bijdragen aan je zelfverzekerdheid.

Kleuren onder witte kleding

Witte kleding is tijdloos en makkelijk te combineren. Toch kan het doorschijnen als je niet de juiste lingerie kiest. Je zou misschien denken dat witte lingerie de beste keuze is, maar dat is vaak niet zo. Witte lingerie kan juist opvallen onder witte kleren. Een unieke oplossing is rood! Rode bh’s of dames slips kunnen verrassend genoeg onzichtbaar zijn onder witte kleding en voorkomen dat het doorschijnt. Het gaat erom dat je lingerie niet zichtbaar is en je stijlvol blijft.

Sporten in stijl

Sport je vaak? Dan is de keuze van je bh nog belangrijker. Een normale bh dragen tijdens het sporten kan ongemakkelijk zijn en zorgt voor teveel beweging. Kies een sportbh die past bij de sport die je doet en hoe intensief je beweegt. Je wilt er eigenlijk een die goede ondersteuning biedt en comfortabel zit tijdens het sporten.

Strapless stijl

Soms zie je tijdens het winkelen leuke strapless kleding, zoals een topje of een jurk met blote rug. In dat geval is een strapless bh de perfecte oplossing. Je vindt die bijvoorbeeld in de Hunkemöller lingerie collecties. Dit soort bh’s hebben geen bandjes. Dus als je zichtbare bandjes of lijntjes die door je kleding heen te zien zijn storend vindt, is een strapless bh een goede keuze.

Naadloos ondergoed voor strakke kleding

Draag je vaak strakke broeken of rokken? Een string of tanga zorgt er dan voor dat er geen lijntjes van je ondergoed te zien zijn. Zorg wel dat je ondergoed goed past, anders zie je alsnog lijntjes. Als je niet van strings of tanga’s houdt, is naadloos ondergoed een goed alternatief. Je kunt dan zelfs voor een hipster kiezen. Een naadloze hipster (in de juiste maat) zal geen lijnen vertonen en is perfect voor een gladde look.

De T-shirt bh voor strakke tops

Strakke tops zijn hip en trendy, maar een zichtbare bh kan de look verpesten. Een T-shirt bh is een goede oplossing. Deze is glad en zonder kant of details die door je top heen kunnen schijnen. Zo kun je strakke tops dragen zonder je druk te maken over zichtbare bh-lijnen.