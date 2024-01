Valt hij op je of niet? Is hij verliefd op je? Of tenminste geïnteresseerd in je? Het zijn vragen die je dagen, weken, maandenlang kunnen…

10 Signalen die je vertellen of hij verliefd op je is

Valt hij op je of niet? Is hij verliefd op je? Of tenminste geïnteresseerd in je? Het zijn vragen die je dagen, weken, maandenlang kunnen bezighouden. Maar misschien hoef je voor het antwoord op deze vragen niet te wachten totdat hij eindelijk zijn liefde aan je verklaart. Want uit de signalen die hij afgeeft, kun je al heel wat opmaken.

1. Lichaamstaal

Let op zijn lichaamstaal. Buigt hij zich naar je toe als hij met je praat, lacht hij echt, legt hij misschien een hand op je arm of schouder, zoekt hij vaak en lang oogcontact met je? Al deze signalen kunnen je vertellen of hij geïnteresseerd in je is (of niet).

2. Hij kijkt (stiekem) naar je

Observeer hem maar eens goed. Kijkt hij naar je als je denkt dat je hem niet ziet? Dat is een goed teken!

3. Hij wordt nerveus als jij tegen hem praat

Bloost hij als hij tegen je praat, heeft hij klamme handen, lacht hij nerveus als je het woord tot hem richt? Dan heb je kans dat hij je leuk vindt.

4. Hij gebruikt je naam vaak

Herinnert hij direct je naam en noemt hij je vaak bij je naam, dan mag je dat opvatten als een goed teken.

5. Je komt hem (’toevallig’) overal tegen

Als je hem – meer dan toevallig – overal tegen het lijf loopt en zoveel mogelijk in je buurt is, getuigt dat van meer dan gewone interesse in jouw persoontje.

6. Hij is wispelturig

Soms zoekt hij je op, soms negeert hij je. Dat kan een teken zijn dat hij je leuk vindt. Hoe leg je zijn wispelturige gedrag uit? Wat dacht je van onzekerheid? Je hebt grote kans dat hij geïnteresseerd in je is, maar dat hij bang is om een blauwtje te lopen. In dat geval kun je hem een handje helpen door hem kleine hints te geven.

7. Hij is oprecht geïnteresseerd in je leven en je hobby’s

Stelt hij je persoonlijke vragen? Wil hij meer over je voorkeuren, hobby’s en bezigheden weten? Of het is een uiterst belangstellend persoon (let op! Sommige mannen weten precies hoe ze zich moeten opstellen om de ego van een vrouw te strelen) of hij is oprecht geïnteresseerd in je. Observeer hoe hij met andere vrouwen omgaat, om te weten te komen of zijn interesse in jou oprecht en speciaal is. Praat hij met iedere vrouw op dezelfde manier, trek dan je conclusies. Behandelt hij je anders dan de anderen, dan vindt hij je vast (meer dan) leuk.

8. Hij vraagt of je een vriendje of relatie hebt

Als hij je deze vraag stelt, mag je ervan uitgaan dat het wel goed zit! Let op! Soms stellen mannen deze vraag indirect, namelijk door te informeren wat je gisterenavond gedaan hebt, wat je vandaag hebt gedaan, hoe je de komende zaterdagavond gaat doorbrengen.

9. Hij informeert bij zijn vrienden/vriendinnen naar je

Een ander teken aan de wand dat hij je leuk vindt! Hij wil meer over je te weten komen. Om te kijken of hij een kans maakt!

10. Hij praat tegen je over andere vrouwen

Dit is geen charmante zet, maar sommige mannen hebben er een handje van om je over andere vrouwen te vertellen. Om je jaloers te maken? Om je uit je tent te lokken? Je hebt grote kans dat hij niet in die andere vrouwen, maar in jou geïnteresseerd is.