De nieuwe wintercollectie van Chloé is heerlijk bohémien

Chloé herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Chloé

Eén van de topmomenten tijdens de afgelopen Paris Fashion Week was de modeshow van Chloé voor herfst winter 2024 2025. Het was het debuut van Chemena Kamali als creatief directeur van het maison. De Duitse ontwerpster deed dat op grandioze manier met wat zij noemde de ‘Intuition Collection’. Overigens is Kamali geen nieuw gezicht bij Chloé. Zij maakte in het verleden al deel uit van het Chloé team toen Clare Waight Keller aan het creatieve roer stond.

Kamali’s nieuwe (en eerste) collectie voor het Franse modehuis is een eerbetoon aan Chloé’s nalatenschap en haalt inspiratie uit de ontwerpen van Karl Lagerfeld, die van 1974 tot 1988 en van 1992 tot 1996 de langstzittende creatief directeur van het merk was. Op de catwalk en de eerste rij spotten we talloze iconische Chloé-muzen waaronder Jessica Miller, Doutzen Kroes, Jerry Hall, Pat Cleveland, Sienna Miller en Liya Kebede.

De nieuwe modecollectie van Chloé voor herfst winter 2024 2025

Met deze nieuwe modecollectie van Chloé voor herfst winter 2024 2025 wil Kamali blijk geven van de diepe emotionele verbinding die ze met het iconische modehuis heeft. Het is een viering van natuurlijke schoonheid, vrijheid en authenticiteit, kernwaarden van het merk.

De collectie is geïnspireerd op de late jaren 1970, een cruciaal tijdperk voor Chloé. De silhouetten zijn vloeiend en bewegen bij iedere stap. Ze stralen een gevoel van vrijheid uit. Ook contrasterende proporties spelen een belangrijke rol in deze collectie. Hiermee wil Kamali op een soort intuïtieve manier de complexiteit van de Chloé-vrouw uitdrukken. Elk item is ontworpen als eerbetoon aan de pioniersgeest van Gaby Aghion, de oprichtster van Chloé, die vrouwen in staat wilde stellen zich moedig en bevrijd te voelen.

De Intuition Collection is dan ook een eerbetoon aan de instinctieve vrouwelijke energie, een mix van nostalgie, met een spannende bohémien twist maar ook met een modern perspectief. Met deze nieuwe Chloé collectie moedigt Kamali individualiteit aan, waardoor vrouwen zichzelf authentiek kunnen uitdrukken zonder dat ze zich hoeven te transformeren.

Kern items in de wintercollectie van Chloé

Belangrijke elementen in de wintercollectie van Chloé zijn:

Romantische blouses met ruches en volants, kenmerkend voor Chloé

Lange vloeiende jurken in kant en chiffon met beweeglijke volumes, ruches en stroken

Nette lange jassen, effen of geruit

De heropleving van iconische Chloé ‘it’-tassen zoals de Paraty-tas

Goudkleurige logoriemen die ‘Chloé’ spellen in een elegant handschrift

Dijhoge leren laarzen

Doorschijnende blouses in zachte, romantische tinten

Seventies spijkerbroeken met patchwork of wijd uitlopende pijpen

Natural leren klompen met klassiek houten zolen

Poederkleuren en zwart

Contrasterende volumes en materialen

Bruine broeken met wijd uitlopende of gedrapeerde pijpen vanaf de knie tot de enkel

Grote goudkleurige kettingen

Zonnebrillen met rozerode brillenglazen

Een zwartleren cape, een crèmekleurige leren blazer met opgestikte leren zakken en franjes en een riem in de taille

Korte capes in knitwear over lange strokenjurken

Mini-jurken in knitwear of chiffon met roesjes en draperieën

Nauw sluitende broekpakken in kant en knitwear.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook voor herfst winter 2024 2025.

