De eerste beelden van mode voor volgend jaar winter uit New York. Deze modetrends spotten we bij Michael Kors voor winter 2024 2025.

5x Modetrends in de modecollectie van Michael Kors voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Michael Kors

De New York Fashion Week presenteerde afgelopen week de nieuwste modecollecties voor volgend jaar winter en de catwalk beelden stromen bij ons binnen. Op woensdag 14 februari 2024 (Valentijnsdag!) was het Michael Kors‘ beurt zijn nieuwe modecollectie voor herfst winter 2024 2025 te showen. De mood was: tijdloze elegantie. De inspiratie: de scherpe lijnen maar ook de zwoele silhouetten uit de jaren ’30 vermengd met de gestroomlijnde luxe van de jaren ’90 en de casual mood van vandaag de dag. Het geheel leverde een interessante collectie op met supervrouwelijke maar ook stoere en ietwat mannelijke elementen.

5x Modetrends in de modeshow van Michael Kors voor winter 2024 2025

In deze nieuwe Michael Kors collectie spotten we vijf modetrends voor volgend jaar winter die je nu al moet kennen.

1. Warme en geraffineerde modekleuren: cappuccino en chocolade, zilver en camel, nachtblauw, zwart en voor, maar vooral ook lieflijke make-up kleuren als poeder, schelpenroze en blush. Wat verder nog opvalt, is dat de ontwerper ook voor volgende jaar winter voor ton sur ton heeft gekozen. Maar weinig outfits op de catwalk vertonen kleurcombinaties.

5x Modetrends in de modecollectie van Michael Kors voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Michael Kors

2. Lange rokken met vrij lage taille. De tailles gaan zakken! We roepen het al een tijdje en met de New York Fashion Week is het een feit. Op meerdere (veel) catwalks waren lange rokken met een lage taille te zien. Ook bij Kors zagen we rokken en broeken met lage(re) tailles voorbijkomen, vaak geaccentueerd met een riem.

5x Modetrends in de modecollectie van Michael Kors voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Michael Kors

3. Grote kragen en cols. Een andere trend die we bij Kors maar ook bij andere modehuizen spotten, is: de grote col. Zo showde Kors truien met hoge en dikke cols. Heerlijk voor in de winter! Nu al dragen :-)

5x Modetrends in de modecollectie van Michael Kors voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Michael Kors

4. Power schouders: blazers en overjassen komen ook in winter 2024 2025 met krachtige en brede schouders. Bij Kors zijn de blazers lang en worden ze geshowd met een smal ceintuurtje hoog in de taille.

5x Modetrends in de modecollectie van Michael Kors voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Michael Kors

5. Puntige laarzen en schoenen: heb je geïnvesteerd in een pump of laars met puntige neus? Super! Want ook die modetrend blijven we zien. Een ‘nieuwigheid’ op de catwalk van Kors? Platte en mannelijke veterschoenen maar dan wel weer met een puntige neus.

Photo courtesy of Michael Kors

Andere elementen die ons in deze collectie opvielen, zijn: de satijnen jurken, de ‘harige’ jassen, de schuin gesneden rokken, de strenge tailleurs met rok, tweed en leer versus kant en satijn, de brillen met zware monturen, de megagrote of juist kleine tassen, pailletten en total black voor de avond. En verder is het één en al geraffineerde eenvoud. Quiet luxury is en blijft wat Kors (en ons) betreft dé mood.

Photo courtesy of Michael Kors

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

