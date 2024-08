Dit worden de modekleuren voor winter 2024 2025 volgens Milaan. Photo courtesy of Fendi

Max Mara opent de modeshow voor winter 2024 2025 met total black looks. Die worden afgewisseld door monochrome navy blauwe looks die nauwelijks van zwart te onderscheiden zijn. Dan volgen outfits in het donkergrijs. Bij een modehuis als Tod’s zien we wat meer kleurcombinaties maar ook hier hebben zwart, grijs en bruin de overhand. Met andere woorden: de modekleuren voor winter 2024 2025 zijn ronduit…w winters.

Total black

Total black gaat het komende seizoen een grote comeback maken. We gaan ons van top tot teen in het zwart kleden. Denk hierbij ook aan lange zwarte winterjassen (kuitlang of tot op de enkels) en zwartleren looks in Matrix stijl. Op de catwalk van Dolce & Gabbana was het nagenoeg alleen maar total black looks geblazen – in lingeriestijl -, slechts af en toe onderbroken door outfits in (total) wit of nude tinten.

Bruin en kaki

Dit worden de modekleuren voor winter 2024 2025 volgens Milaan. Photo courtesy of Tod’s

Bruin gaan we in allerlei nuances zien. Chocoladebruin behoort tot de top 10 modekleuren voor winter 2024 2025 maar denk ook aan lichtere tinten tot aan zacht kaki toe. Bij Fendi werden bruintinten gecombineerd met donkere olijfkleurige tinten, bij Tod’s met zachtgrijze en lichtblauwe tinten of – voor een geraffineerd effect – andere bruitinten (chocolade met donker tabak of taupe).

Van bosgroen tot Brat groen

Dit worden de modekleuren voor winter 2024 2025 volgens Milaan. Photo courtesy of Fendi

Een andere kleur die het winterseizoen een topper gaat worden, is groen. Bosgroen en andere donkere groentinten worden naar hartelust gecombineerd met donkergrijs en donkerbruin. Maar we gaan ook felle groene kleuren zien, zoals de inmiddels virale Brat groene tint. Deze kleur was dus al voordat-ie populair werd op de catwalks voor herfst winter 2024 2025 te bewonderen, onder meer bij Fendi (en nog duidelijker bij McQueen maar dan hebben we het over Parijs en wij hebben het hier over Milaan).

Donkerblauw

Dit worden de modekleuren voor winter 2024 2025 volgens Milaan. Photo courtesy of Max Mara

Superdonkere blauwtinten zijn deze winter ook van de partij en die mogen – anders dan in het verleden – ook met zwart worden gecombineerd.

Helblauw

Dit worden de modekleuren voor winter 2024 2025 volgens Milaan. Photo courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

Al deze donkere maar zeker geen sombere modekleuren worden opgeluisterd door een frisse helblauwe kleur die we op zich gaan dragen, of met andere kleuren gaan mixen.

Bordeauxrood, helrood en poederroze

Drie kleuren die we vaak – maar dat niet alleen – hand in hand tegenkomen, zijn bordeauxrood, helrood en poederroze (vergeten is de zuurstokroze Barbie kleur van vorig jaar). Het zijn kleuren die zich wederom goed met de klassiekers laten combineren maar die je ook op zich kunt dragen. Rood zien we ook vaak als kleuraccent.

Monochrome looks

Monochrome looks spelen nog steeds een belangrijke rol in de mode. We noemden al de total black look die deze winter verder aan kracht wint. Verder komen we dit soort looks zowel in de klassieke winterkleuren als ook in felle kleuren zoals Brat groen tegen. Maar we gaan zeker ook combineren. Denk daarbij aan looks met enkele donkere winterkleuren met subtiele nuance verschillen maar ook looks waarin blauw, lichtgrijs en wit de looks opfrissen.

Felle kleur accenten

Een ander fenomeen zijn de felle kleuraccenten die we her en der tegenkwamen. Denk hierbij aan rode accessoires (Tod’s) en felgekleurde schoenen en tassen (Philosophy by Lorenzo Serafini).

