Zin in een nieuw kapsel? Misschien is halflang haar iets voor jou. Laat je inspireren door deze kapsels van de catwalks.

Verwelkom zomer 2024 met halflang haar volgens de nieuwste trends. Photo courtesy of Ermanno Scervino, Philosophy by Lorenzo Serafini, Ferragamo

Zin om de schaar in je haar te zetten? De zomer is er het perfecte seizoen voor. Wil je niet helemaal kort gaan – dat is nog altijd een grote stap voor veel vrouwen –, overweeg dan halflang haar. Halflange coupes zijn de laatste jaren de grote favoriet en je kunt er letterlijk alle kanten mee op.

Als we het over halflang haar hebben, denken we gelijk we vaak gelijk aan een klassiek bob kapsels. Maar tegenwoordig kan er zoveel meer. Eigenlijk zijn er geen regels en kun je met halflange kapsels alle kanten op. Ook de textuur van je haar is geen belemmering meer. Of je nu krullend haar hebt, steil haar, dik of juist heel dun haar, voor elk haartype is er een geschikt halflang kapsel te vinden.

Wij pakten de catwalk foto’s er maar weer eens bij en keken wat we daar aan halflange kapsels voorbij zagen komen. We maakten een kleine selectie van interessante coupes voor je. Om je door te laten inspireren. We lopen je er even doorheen.

Rechte bob met pony

Rechte bob met pony. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Heb je steil haar dan is de klassieke, rechte bob met middenscheiding altijd een topper. Draag ‘m op kaaklengte voor een vlotte maar vrouwelijke look. Afhankelijk van je persoonlijke smaak en de vorm van je gezicht kun je dit kapsel al dan niet met een pony combineren.

Recht halflang kapsel voor krullend haar

Verwelkom zomer 2024 met halflang haar volgens de nieuwste trends. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Ook als je krul hebt, kun je voor een bot geknipt kapsel op kaaklengte gaan. Style je haar niet glad maar respecteer de beweeglijke textuur van je haar. Laat je haar op een natuurlijke manier openvallen zodat je een natuurlijke en niet al te strenge scheiding krijgt. Als je wilt, kun je de voorste lokken wat korter laten knippen voor een speelse look.

Naar achteren gestyled halflang haar

Verwelkom zomer 2024 met halflang haar volgens de nieuwste trends. Photo courtesy of Ferragamo

Hoe je halflange kapsel ook geknipt is en wat de textuur van je haar dan ook is, experimenteer eens met naar achteren gestyled haar. Gebruik een gel of mud en een fijne kam en breng je haar zonder scheiding naar achteren. Dit soort kapsels zijn superchic, tijdloos en zomers. Alsof je net uit de golven komt opduiken…

Laagjes en een matjes-idee

Verwelkom zomer 2024 met halflang haar volgens de nieuwste trends. Photo courtesy of N21

Houd je van een beweeglijk en niet al te geordend kapsel, probeer dan eens laagjes en wat langer haar in je nek voor een modern matjes-idee. Ga voor een zijscheiding en een vloeiend lengteverloop naar achteren toe. Laat het haar in je nek uitdunnen en vraag je kapper het zo te knippen dat je haar van achter je nek vandaan uitspringt zodat het van voor te zien is. Dit is een origineel en supermooi kapsel voor mensen die niet bang zijn met hun haar te experimenteren.

