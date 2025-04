Komt je volgende strandvakantie steeds dichterbij? Dan is het tijd om je koffer in te pakken. Stop deze 6 basics zeker in je koffer.

Inpakken voor je volgende strandvakantie? Stop deze 6 basics zeker in je koffer

Komt je volgende strandvakantie steeds dichterbij? Dan is het tijd om je koffer in te pakken. Ook jij wil wellicht niet overdreven veel kilo’s meenemen, maar je wil natuurlijk wél voldoende outfits kunnen vormen en de essentials bijhebben. Dat kan gelukkig perfect, mits je de juiste basics uitkiest. Kan je wel wat hulp gebruiken? Pak in als een pro aan de hand van dit artikel.

1. Comfortabele schoenen

Of je nu een lange strandwandeling maakt of door een pittoresk kuststadje slentert, comfortabele schoenen zijn onmisbaar. Kies voor luchtige sandalen of hippe espadrilles die zowel stijlvol als praktisch zijn. Laat je hakken liever thuis, tenzij je een chique diner gepland hebt.

2. Multifunctionele strandtas

Een ruime strandtas is een must-have tijdens je vakantie. Kies voor een exemplaar dat tegen zand en water kan en voldoende ruimte biedt voor je handdoek, zonnebrandcrème en een goed boek. Extra punten als de tas ook nog eens een apart vak heeft voor natte zwemkleding.

3. Stijlvolle zonnehoed

Een grote zonnehoed beschermt niet alleen je gezicht tegen de zon, maar maakt je strandlook ook meteen een stuk eleganter. Ga voor een neutrale kleur zoals beige of wit, zodat de hoed bij al je outfits past. Vergeet niet om hem vast te zetten bij een stevige wind!

4. Zonnebrandcrème met hoge factor

Een verbrande huid is wel het laatste wat je wilt tijdens je vakantie. Kies daarom altijd voor een zonnebrandcrème met een hoge SPF en smeer regelmatig bij. Vergeet niet dat ook je gezicht, lippen en oren bescherming nodig hebben.

5. Luchtige cover-up

Een luchtige cover-up is ideaal om snel iets aan te trekken wanneer je van het strand naar de boulevard wandelt. Denk aan een kleurrijke kimono, een losvallende kaftan of een simpele oversized blouse. Het zit comfortabel en ziet er ook nog eens stijlvol uit.

6. Ondersteuning en comfort

Een goed zittende bh is essentieel, zeker als je na een dag strand nog een terrasje pakt. Kies bijvoorbeeld voor een balconette bh die zowel comfortabel is als je figuur mooi ondersteunt onder zomerse tops.

Alles afgecheckt?

Met deze zes basics in je koffer ben je klaar voor een heerlijke strandvakantie. Je mag er zeker van zijn alle essentials en de juiste basics bij te hebben om verschillende stijlvolle outfits te vormen, zonder zwaar gepakt te zijn. Vergeet je trouwens dat een goed zittende zwart badpak niet? Dat komt ongetwijfeld van pas bij bijvoorbeeld een actievere dag op het water.