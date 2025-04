De kapsels voor zomer 2025 bij Louis Vuitton: van strak tot krullen. Photo courtesy of Louis Vuitton Model Alix Bouthors

Op 1 oktober 2024 presenteerde het maison Louis Vuitton in de Cour Carrée du Louvre in Parijs de nieuwe zomercollectie 2025, ontworpen door Nicolas Ghesquière. De designer staat bekend staat om zijn mix van historische referenties en futuristische flair die we ook in deze collectie tegenkwamen. Het resultaat was een zomercollectie die bol stond van contrasten: structuur versus vloeiend, textuur versus print, verleden versus heden.

De hair looks die we spotten op de catwalk (die overigens was opgebouwd uit duizenden LV-koffers in allerlei uitvoeringen en kleuren), weerspiegelden de retro-futuristische mood van de collectie. Aan de ene kant zagen we gewild slordige kapsels met krullen en een romantisch-moderne vibe, aan de andere kant strakke, gepolijste looks waarbij het haar glad om het hoofd was gekapt.

Krullenkapsels met pony

De kapsels voor zomer 2025 bij Louis Vuitton: van strak tot krullen. Photo courtesy of Louis Vuitton. Model Mica Arganaraz

De meest opvallende hair look was die van de kapsels met krullen. Deze kapsels waren romantisch maar tegelijkertijd ook modern. De losse, golvende textuur leek inspiratie te putten uit de Renaissance invloeden die Ghesquière, gefascineerd als hij is met dit tijdperk, in de collectie verwerkte: pofmouwen, peplums en volumineuze silhouetten.

De krullende lokken die bij elke stap bewogen verzachtten de architectonische strengheid van het kleermakerswerk en versterkten de ‘vloeibaarheid’ van de collectie. Ze zorgden voor een droomachtige mood, in lijn met de etherische prints geïnspireerd door de werken van kunstenaar Laurent Grasso, een andere inspiratiebron van Ghesquière voor deze collectie.

De kapsels voor zomer 2025 bij Louis Vuitton: van strak tot krullen. Photo courtesy of Louis Vuitton. Model Mathilda Gvarliani

Sommige modellen hadden van zichzelf al krullen, zoals Mathilda Gvarliani, en een lange krullende pony. Bij andere modellen was er – volgens ons – met haarstukken gewerkt om de haarlengte en pony’s langer te maken. Zo zagen we modellen als Mica Arganaraz en Alix Bouthors met aanmerkelijk langere lokken dan gewend.

Overigens liggen deze kapsels wel in de lijn van de eigenlijke haarsnitten van deze modellen en met de haartrends van het moment. Zo zijn halflange kapsels met krullen en krullende pony’s op dit moment hot. Het stijl föhnen van pony’s is – zeker als je van nature kullen hebt – zo not done. De kapsels waren bovendien heel nonchalant gestyled, niet al te netjes. De lange lokken werden niet op de rug maar naar voren gedragen en de pony’s reikten tot ver over de wenkbrauwen.

Strakke kapsels

De kapsels voor zomer 2025 bij Louis Vuitton: van strak tot krullen.Photo courtesy of Louis Vuitton

De strakke kapsels in de show stonden volgens ons voor power (het thema was ‘softness and power’ lazen we in het persbericht). Deze gladde en minimalistische hair looks met hun strakke lijnen en glanzende afwerking waren in harmonie met de meer avant-gardistische elementen van de collectie.

Het haar was hiertoe zonder scheiding en volume strak naar achteren gebracht. De haartjes lagen perfect naast elkaar en waren achterop het hoofd tot een soort knot verwerkt. Voor deze look maak je je haar eerst superglad en dan breng je het met een fijne kam en een stylingsproduct zoals gel naar achter je oren langs naar achteren om het zo strak mogelijk om je hoofd te leggen.

De kapsels voor zomer 2025 bij Louis Vuitton: van strak tot krullen. Photo courtesy of Louis Vuitton

Er was ook een enkel kort kapsel te zien dat niet naar achteren was gestyled, maar ook hier was het haar supernetjes geföhnd en zagen we pony’s. Dit soort kapsels vormden een soort overgang van de strakke kapsels naar de krullende kapsels met lange pony. Een link tussen softness en power.

