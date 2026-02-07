Haartrends 2026: de grote comeback van lang haar. ADVERSUS

In 2026 zien we veel verschillende haartrends. Kort haar, boblijnen, halflange kapsels, krullen en natuurlijke texturen zijn populair. Toch is er één trend die echt opvalt: lang haar. Extra lang haar maakt een sterke comeback en wordt dit jaar door veel kapsalons en influencers gepromoot. Ook veel fashion modellen dragen hun haar lang. Lang haar is niet nieuw, maar de manier waarop we het dragen en verzorgen wel.

Lang haar in de spotlights

Haartrends 2026: de grote comeback van lang haar. Foto ADVERSUS

Lang haar kan op veel manieren gestyled worden, maar in 2026 zien we vooral één duidelijke voorkeur: lang haar dat op één lengte is geknipt. Dit betekent dat het haar niet in lagen is geknipt, maar één rechte lengte heeft van boven tot onder waarbij de haarpunten bot zijn afgeknipt. Deze stijl lijkt simpel, maar geeft juist een luxe en rustige uitstraling, en is geschikt voor elk haartype: van steil tot krullend.

Haartrends 2026: de grote comeback van lang haar. Foto ADVERSUS

Juist omdat het haar zo lang is, ligt de nadruk dit jaar vooral op de verzorging. Droge punten, gespleten haaruiteinden en een doffe glans passen níet bij de trend van 2026. De focus ligt daarom op haarproducten en beautyroutines om lang haar mooi en sterk te houden. Denk aan voedende maskers, shampoos zonder agressieve chemicaliën en regelmatig trimmen van de haarpunten om schade te voorkomen.

Variatie met pony of butterfly cut

Haartrends 2026: de grote comeback van lang haar. Foto Charlotte Mesman

Wie lang haar heeft en toch een klein accent wil toevoegen, kan kiezen voor een pony. Een pony zorgt voor variatie zonder de rustige lijn van lang haar op één lengte te verstoren. Een trend die we dit jaar veel zien, is de lange gordijntjespony (ook wel curtain bangs genoemd), zoals op onze foto. Deze pony valt zacht langs het gezicht en loopt natuurlijk over in de rest van het haar. Het geeft een speels effect zonder het lange haar te onderbreken en past goed bij verschillende gezichtsvormen.

Daarnaast is ook de butterfly cut populair bij lang haar. Deze kniptechniek heet zo omdat het haar rond het gezicht en bovenop zó wordt gevormd dat het, wanneer het valt, lijkt op de vleugels van een vlinder: zacht gebogen en licht naar buiten bewegend. Rond het gezicht en bovenop wordt met verschillende haarlengtes (lagen) gespeeld, terwijl de totale lengte behouden blijft. Zo ontstaat meer beweging en volume, zonder dat het haar zijn lange, volle uitstraling verliest. Beide opties geven lang haar net dat beetje extra, zonder dat het geheel te druk oogt.

Natuurlijke haarkleuren

Haartrends 2026: de grote comeback van lang haar. Foto ADVERSUS

In 2026 is er ook een duidelijke verandering in haarkleuren. Highlights en zelfs subtiele babylights zijn minder populair. In plaats daarvan kiezen veel mensen voor natuurlijke haarkleuren. Denk aan warme kastanjebruin, zachte honingblondtinten of diepe zwarttinten zonder veel contrast. De trend is gericht op een natuurlijke, gezonde look die goed past bij het lange haar op één lengte.

Kortom, de haartrend van 2026 draait om eenvoud en gezondheid. Lang haar dat op één lengte is geknipt, met een gordijntjespony of butterfly cut en natuurlijke kleur, is dit jaar helemaal in. Gezond haar is dé standaard en verdient daarom alle aandacht.

