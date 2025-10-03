Check deze power streetstyle looks bij Mugler en laat je inspireren voor jouw modehuis. Met deze looks kom je uit je comfort zone.

Dit zijn de hotste streetstyle looks bij de modeshow van Mugler. Op deze foto Meredith Duxbury. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week is in volle gang. Op de catwalks showen de modehuizen hun allernieuwste collecties voor lente zomer 2026. Gisteren was het de beurt van Mugler. Wij van Trendystyle namen er een kijkje en legden de mooiste streetstyle looks voor je vast. Natuurlijk ging het merendeel van de gasten in Mugler gekleed.

Mugler

Fashionista’s hebben aan de naam Mugler genoeg, maar voor wie minder bekend is in de mode even iets in het kort over dit Parijse modehuis. Mugler staat synoniem voor statement fashion met een krachtig silhouet en een vleugje futurisme: denk aan scherpe schouders, gedefinieerde tailles en sensuele uitsnijdingen die glamour en attitude ademen.

Het maison werd in 1974 opgericht door Thierry Mugler. Het label verwierf razendsnel bekendheid vanwege zijn vernieuwende mix van mode en theater—van iconische powerdressing tot supervrouwelijke, bijna architectonische vormen. Mugler liet iedereen dromen van een hoofdrol op de catwalk, met ontwerpen die vrouwelijkheid op een onverschrokken en vernieuwende manier vieren.

Tegenwoordig wordt het maison creatief geleid door Casey Cadwallader, die het DNA van Mugler tot leven brengt met moderne energie en een blik op diversiteit en zelfexpressie. Nog steeds geldt: wie Mugler draagt, kiest voor zelfverzekerdheid, durft te shinen en laat zijn of haar silhouet spreken—of dat nu op een feestje of op straat is. Van strakke bodysuits tot uitgesproken tailoring: ieder ontwerp is een ode aan kracht, stijl en originaliteit, perfect voor wie zich niet laat wegcijferen en houdt van een tikje extravagantie.

Streetstyle looks bij Mugler voor lente zomer 2026

De absolute top streetstyle look bij Mugler was – voor ons althans – die van de Amerikaanse visagiste en influencer Meredith Duxbury. Zij droeg een huidskleurige beha met een slank afkledende huidskleurige rok met split en daaronder huidskleurige puntige schoenen. Met haar bleke huid en gitzwarte haar zag ze er etherisch, bijna buitenaards uit. De ‘alien look’ werd nog versterkt door de fijne wenkbrauwen en de zware eyeliner.

Dit zijn de hotste streetstyle looks bij de modeshow van Mugler. Op deze foto Amalie Gassmann. Foto Charlotte Mesman

Uitgesproken Mugler is ook de outfit van Amalie Gassmann. De influencer draagt een strenge grijze jurk met lange mouwen, powder shoulders en een verlaagde taille. Aan haar voeten een paar teenslippers met hak.

Dit zijn de hotste streetstyle looks bij de modeshow van Mugler. Op deze foto Tina Leung. Foto Charlotte Mesman

Tina Leung presenteerde zich in een total black power look. Zij droeg een blazer met wederom grote schouders met daaronder een pittige leren broek en laarzen. Op haar neus een grote bril met zwart montuur en gekleurde glazen zoals we die tijdens deze fashion week door veel fashionista’s zien dragen.

Dit zijn de hotste streetstyle looks bij de modeshow van Mugler. Op deze foto Helena Christensen. Foto Charlotte Mesman

De grootste verrassing bij Mugler was supermodel Helena Christensen, ook zij in Mugler. Ze droeg een power coat met brede schouders en grote revers en een sterk verlaagde taille in een zwarte glansstof. Aan haar voeten een paar zwarte sandaaltjes en in haar hand een moderne hard case tas.

Bekijk de looks maar eens en laat je inspireren!

