Ken jij de topmodellen? Natalia en Mariacarla, maar ook Alix en Mathilda. Beleef de Paris Fashion Week met ons mee.

Op deze foto: Jenna Ortega. Foto Charlotte Mesman

Sinds gisteren regent het in Parijs. Maar het modecircus gaat door. Ondanks het natte weer – en tussen de buien door – fotograferen we de mooiste modellen (en actrices) voor je!

Topmodellen. Op deze foto Natalia Vodianova bij Loewe. Foto Charlotte Mesman

Zo spotten we bij Loewe Natalia Vodianova. Het supermodel liep niet mee in de show, maar kreeg een plaatsje op de eerste rij. Vandaar uit kon ze haar collega’s op de catwalk bewonderen: Loli Bahia, Mica Arganaraz, Sara Caballero, om maar een paar grote namen van het moment te noemen.

Topmodellen. Op deze foto Mariacarla Boscono bij Givenchy. Foto Charlotte Mesman

Een geweldige cast ook voor Givenchy, die gisteren om half 6 showde. De show was groots opgezet met zwarte limousines, met gasten die af en aan reden. Na afloop van de show, in de stromende regen, fotografeerden we Eva Herzegova, Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Mona Tougaard, Lulu Tenny, Bibi Breslin… Allemaal namen die fashionista’s als muziek in de oren zullen klinken.

Topmodellen. Op deze foto Eva Herzegova bij Givenchy. Foto Charlotte Mesman

Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete modellen. Voor ons zijn dat op dit moment Alix Bouthors en Mathilda Gvarliani. Alix heeft een nieuwe haarkleur. Ze heeft haar kastanjebruine haarkleur verruild voor een lichtere koperkleurige tint. Mathilda fotografeerden wij bij Rabanne, waar ze na afloop van de show als laatste naar buiten kwam en alle tijd nam om te poseren.

Op deze foto Alix Bouthors bij Rabanne. Foto Charlotte Mesman

Op deze foto Mathilda Gvarliani bij Rabanne. Foto Charlotte Mesman

Helemaal interessant wordt het als je tussen de topmodellen ook een bekende actrice ontdekt. Zo kwam heel onopgemerkt, uit een klein poortje backstage bij Givenchy, opeens Jenna Ortega (Wednesday!) in een rode Givenchy-jurk tevoorschijn. Het was een glimp van één seconde. Niemand – behalve ondergetekende :-) – zag haar de paar stappen naar de luxe zwarte bus met chauffeur zetten. Op het juiste moment, op de juiste plek, heet dat.

Voor vandaag staan er weer grote namen op het programma: Alaïa, Maison Margiela, Hermès. We houden je op de hoogte!

