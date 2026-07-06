Oversized broeken blijven dominant in winter 2026 2027, maar slim fit en slanke tailoring maken een comeback op de catwalks van Prada, Tom Ford en Sportmax.

Broekentrends herfst winter 2026 2027: van oversized naar slim fit? Photo courtesy of Acne Studios

Oversized broeken domineren al meerdere jaren de catwalks, maar in herfst/winter 2026–2027 ontstaat er voor het eerst een duidelijke tegenbeweging. Slim fit en strak gesneden tailoring keren terug in een nieuwe, meer technische en verlengde vorm, naast de vertrouwde oversized silhouetten. Het resultaat is geen revolutie, maar een verschuiving in proporties: twee uitersten die elkaar niet vervangen, maar juist versterken.

Oversized blijft de basis van moderne tailoring

De oversized broek blijft in 2026–2027 het dominante silhouet. Bij modehuizen als Max Mara, Tod’s, Giorgio Armani en Michael Kors zien we ruime, vloeiende modellen die voortbouwen op klassieke tailoring, maar deze herinterpreteren in een losser, moderner volume.

De kracht zit in de precisie van het ontwerp: bandplooien blijven essentieel, de taille blijft meestal middenhoog en de materialen – wol, flanel en stevige gabardine – zorgen voor structuur zonder dat het stijf wordt. De pijpen vallen lang en breken soepel op de schoen, wat zorgt voor een gecontroleerd nonchalant effect dat inmiddels synoniem staat voor hedendaagse luxe.

De terugkeer van de slanke, technische broek

Tegenover dit volume ontwikkelt zich een duidelijke tegenbeweging die ook in de rest van de modetrends voor herfst winter 2026 2027 te zien is: de slanke broek keert terug, maar in een volledig vernieuwde vorm. Niet als skinny silhouet, maar als een strakkere, verlengde en vaak architectonische benadering van tailoring.

Slank afkledende broek met broekspijpen tot boven de enkel bij Prada. Photo courtesy of Prada

Bij Prada zien we broeken met sigarettenpijpen die opvallend kort vallen (tot boven de enkel), waardoor een grafisch “hoogwater”-effect ontstaat. De broeken worden gedragen met veterschoenen met gekleurde veters en zwarte sokken met witte bloempjes. Tom Ford kiest voor het tegenovergestelde met extreem lange, soepele en vrij smal gesneden broeken met een verlaagde taille, die verwijzen naar zijn iconische Gucci-periode.

Slank afkledende pantalon met lage taille bij Tom Ford. Photo courtesy of Tom Ford

Sportmax werkt smalle pijpen van heup tot zoom, waardoor een minimalistische, gestroomlijnde lijn ontstaat. Acne Studios voegt daar een technische precisie aan toe met strakke, extra lange broeken en frontsplitten die beweging in het silhouet brengen.

Ook in de spijkerbroeken trends van 2026 zien we een terugkeer van slim fit jeans.

Opvallende details: techniek als nieuw silhouet

Wat dit seizoen misschien nog meer zegt dan de silhouetten zelf, zijn de zeer bewuste constructiedetails die de broeken voor herfst winter 2026 2027 een nieuwe twist meegeven. Bij meerdere modehuizen verschuift de focus van decoratie naar techniek: hoe een broek is opgebouwd wordt net zo belangrijk als hoe hij valt.

Slank gesneden broek met siernaad en extra lange broekspijpen bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

Een terugkerend detail is de zichtbare naad over de volledige lengte van de broekspijp aan de voorzijde, zoals te zien bij onder meer Sportmax en Acne Studios. Dit wordt in de mode vaak een center front seam of front leg seam genoemd. Het is een constructieve lijn die het been optisch verlengt en de broek een bijna architectonische strakheid geeft, waardoor het silhouet nog verticaler en technischer oogt.

Broekentrends herfst winter 2026 2027: van oversized naar slim fit? Photo courtesy of Acne Studios

Daarnaast spelen voorsplitjes aan de onderzijde van extra lange, slanke broeken een steeds grotere rol. Deze kleine openingen zorgen voor beweging en breken de lengte net genoeg om het silhouet nog langer te laten lijken, zonder de strakke lijn te verstoren. Het effect is geraffineerd maar krachtig: een broek die zowel strak als dynamisch blijft, met een bijna oneindige beenlijn als visueel resultaat. Met puntige schoenen kun je dit effect nog eens extra verlengen!

Slim fit broek geïnspireerd op de skibroek op de catwalk van Tod’s. Photo courtesy of Tod’s

Bij Tod’s zien we een meer functionele benadering van detail. Het Italiaanse maison presenteerde lange broeken met een soort enkellus of verstelbare onderzoom, geïnspireerd op skibroeken. Opvallend is dat deze constructie niet puur sportief wordt ingezet, maar juist open en los gedragen wordt, waardoor het element zijn functionele karakter verliest en verandert in een esthetisch detail. Het geeft de broek een hybride uitstraling tussen performancewear en luxe tailoring.

Samen laten deze details zien dat de broek in 2026–2027 niet alleen draait om volume of fit, maar vooral om constructie: hoe een silhouet wordt opgebouwd, verlengd en visueel gestuurd tot in de kleinste lijn.

De taille als nieuw stilistisch middelpunt

De positie van de taille wordt een bepalend stylinginstrument in 2026–2027. Oversized broeken blijven meestal middenhoog en creëren zo stabiliteit en klassieke balans. Slanke broeken verschuiven vaker naar een lagere taille zoals dat bijvoorbeeld bij Tom Ford te zien is, waardoor het silhouet wordt verlengd en een dynamischer effect ontstaat.

Deze verschuiving maakt de taille niet langer een detail, maar een essentieel onderdeel van de visuele taal van de broek.

Leer en tailoringstoffen in twee richtingen

Strakke leren broek bij Gucci voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Gucci

Leer blijft een belangrijk materiaal in de wintercollecties – denk aan Hermès, Isabel Marant, Chloé -, maar wordt in twee extremen ingezet: sculpturaal en wijd of juist strak en tweede-huid zoals in de wintercollectie van Gucci, ontworpen door Demna. Klassieke tailoringstoffen zoals wol en gabardine blijven de basis, maar worden verrijkt met moderne afwerkingen zoals matte coatings en soms zelfs glans.

Kleur en patroon: klassiek met een twist

Het kleurenpalet blijft overwegend ingetogen met zwart, grijs, marineblauw, camel en chocoladebruin. Toch wordt dit klassieke fundament doorbroken door patronen en accenten.

Ruiten en checks spelen hierin een opvallende rol, onder meer bij Dior, waar creatieve volumes worden gecombineerd met klassieke prints. Daarnaast verschijnen diepe roodtinten en warme accenten die het palet meer diepte geven zonder het rustige karakter te verliezen.

Twee silhouetten die elkaar versterken

De broekentrends voor herfst/winter 2026–2027 laten geen vervanging zien, maar een dualiteit. Oversized blijft de dominante en vertrouwde basis, terwijl slim fit terugkeert als een scherp, technisch en modern alternatief.

Juist die spanning tussen volume en precisie maakt dit seizoen interessant. De broek wordt niet één trend, maar een speelveld van extremen waarin proportie, lengte en silhouet opnieuw worden gedefinieerd.

Lees ook

De rokkentrends voor herfst winter 2026 2027: van klassiek tot statement