Tanmaxxing trend: waarom Gen Z ineens zo bruin mogelijk wil worden

Onder hashtags als #tanmaxxing, #sunburnttanlines en #sunburnchallenge laten duizenden jongeren op TikTok zien hoe ze zo snel mogelijk een diepe bruine teint proberen te krijgen. Witte bikinilijnen worden bewust gecreëerd, zonnebrandcrème wordt soms overgeslagen en sommige influencers plannen hun zonmomenten zelfs op basis van de hoogste UV-index van de dag. Dermatologen trekken inmiddels aan de bel.

Ondanks de waarschuwingen die iedereen inmiddels kent (smeer je in, vermijd de felste zon en laat de zonnebank links liggen) is een zongebruinde huid weer in de mode. Hoe heeft dat kunnen gebeuren en waarom is het zorgelijk?

Wat is tanmaxxing?

De term tanmaxxing is afgeleid van looksmaxxing, een verzamelnaam voor alles wat je uiterlijk zou kunnen verbeteren.

Bij tanmaxxing staat één doel centraal: zo bruin mogelijk worden. Op sociale media delen zogenaamde tanfluencers tips over tanning oils, tanning accelerators, uren zonnen en zelfs zonnebanken. Sommige video’s moedigen gebruikers aan om zo min mogelijk zonnebrandcrème te gebruiken, omdat die het bruiningsproces zou vertragen.

Daarnaast doken hashtags als #sunburnttanlines op, waarbij juist de scherpe witte lijnen van bikinibandjes of zelfs lichte verbranding als esthetisch worden gezien. De Sunburn Challenge, die in 2025 viral ging, maakte dat beeld nog extremer: deelnemers probeerden de meest opvallende tanlines of streefden zelfs expres naar een zonverbrande huid om die vervolgens op TikTok te delen.

De comeback van de zonnebank

Opvallend is dat niet alleen zonnebaden terug is. Ook zonnebanken lijken (vooral in Amerika) opnieuw aan populariteit te winnen, vooral onder jonge volwassenen die de Y2K-esthetiek omarmen. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat veel jongeren liever buiten in de zon bruinen dan onder de zonnebank, maar de gedachte erachter is dezelfde: een zo diep mogelijke zomers tintje wordt opnieuw gezien als mooi.

Voor dermatologen maakt dat weinig verschil. Zowel zonlicht als zonnebanken stellen de huid bloot aan ultraviolette straling, die DNA-schade kan veroorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeert zonnebanken al jaren als kankerverwekkend.

Waarom juist Gen Z?

Dat is misschien wel de interessantste vraag. Gen Z groeide op met waarschuwingen over huidkanker, SPF en huidveroudering. Toch wint een bruin zongekust huidje worden opnieuw aan populariteit.

Volgens onderzoekers spelen sociale media daarin een grote rol. Een gebruinde huid wordt online vaak gekoppeld aan gezondheid, sportiviteit, vakanties en een luxe levensstijl. Influencers laten complete ’tanning routines’ zien en algoritmes versterken dat beeld, waardoor jongeren het idee krijgen dat een diepe bruine teint weer de norm is.

Een opvallende tegenstelling met skin quality en pro-aging

Opmerkelijk genoeg staat tanmaxxing haaks op een aantal van de grootste beautyrichtingen van dit moment. De afgelopen jaren verschoof de aandacht juist naar skin quality: een gezonde, sterke huid die goed wordt verzorgd en beschermd. We versterken de basis in plaats van imperfecties te camoufleren en verbergen. Ook de pro-agingbeweging won terrein. Daarbij ligt de nadruk niet op het najagen van een eeuwig jeugdige uitstraling, maar op het gezond houden van de huid op de lange termijn (skin longevity).

Tanmaxxing kiest een heel andere route. Een diepe bruine teint wordt daarbij gezien als ideaal, terwijl dermatologen er al jaren op wijzen dat overmatige blootstelling aan UV-straling de huid juist sneller doet verouderen. Pigmentvlekken, verlies van elasticiteit en fijne lijntjes ontstaan niet van de ene op de andere dag, maar bouwen zich langzaam op. Hetzelfde geldt voor de schade aan het DNA van huidcellen, die het risico op een melanoom en andere vormen van huidkanker kan verhogen.

Juist daarom is de populariteit van tanmaxxing opvallend. Terwijl een groot deel van de beautywereld investeert in huidgezondheid en preventie, lijkt op sociale media opnieuw een schoonheidsideaal op te duiken waarbij een diepe zongebruinde teint belangrijker wordt gevonden dan de gevolgen op de lange termijn.

Zonlicht is niet de vijand

Dat betekent niet dat de zon vermeden moet worden. Zonlicht heeft belangrijke functies. Het helpt het lichaam vitamine D aan te maken en het is inmiddels bekend dat daglicht een positieve invloed heeft op ons humeur en biologische klok.

Het probleem ontstaat wanneer blootstelling aan UV-straling verandert van gezond buiten zijn in bewust zo lang mogelijk proberen te bruinen of zelfs te verbranden.

Je huid vergeet een verbranding nooit

Dermatologen gebruiken vaak een eenvoudige vergelijking: je huid lijkt op een olifant. Een olifant vergeet niets en je huid doet dat ook niet.

Elke keer dat je verbrandt, ontstaat er schade in het DNA van huidcellen. Die schade stapelt zich op gedurende je leven. Je ziet dat niet direct, maar de huid ‘onthoudt’ elke verbranding. Juist verbrandingen op jonge leeftijd worden in verband gebracht met een hogere kans op een melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, later in het leven. Ook rimpels, pigmentvlekken en verlies van elasticiteit hangen samen met jarenlange UV-schade.

Een zomers kleurtje verdwijnt na een paar weken. De schade die eraan voorafging, blijft veel langer aanwezig.

Bruin is terug, maar verstandig zonnen blijft belangrijk

Dat een gebruinde huid weer in de mode is, valt moeilijk te ontkennen. De esthetiek van de jaren 2000 beleeft een comeback en TikTok versnelt die ontwikkeling.

Toch hoeft genieten van de zon niet hetzelfde te betekenen als zo bruin mogelijk proberen te worden.

Een wandeling, een lunch op het terras of een middag in het park leveren ook daglicht en zon op, zonder dat je huid hoeft te verbranden. Als je langere tijd buiten bent, doe je er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken, beschermende kleding te dragen en de felste middagzon zoveel mogelijk te vermijden.

Een gezonde teint is mooi. Een verbrande huid is geen trend, maar een waarschuwing die je huid zich nog jaren zal herinneren.

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