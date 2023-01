De cosmetische trends voor 2023? Skin quality en pro-aging

Cosmetische trends voor 2023. Skin quality en pro-aging

Onlangs zat ik in de wachtkamer van een cosmetisch dermatoloog. Ik had (eindelijk) een afspraak gemaakt om een couperose spinnetje te laten weg laseren. Om me heen zaten meerdere vrouwen, anders dan ik met medische haarnetjes, klaar voor een laserbehandeling die duidelijk anders was dan de mijne. Dat maakte ik niet alleen op uit die haarnetjes, maar meer nog uit het feit dat ze allemaal vrij jong waren en dat ze beeldige huidjes hadden. Ik kon geen ouderdomsvlekken of spinnetjes bespeuren. Wat deden ze daar? Het antwoord is waarschijnlijk te vinden in de cosmetische trends voor 2023: ze werken aan hun skin quality.

Cosmetische trends voor 2023

Volgens de allernieuwste cosmetische trends gaan we in 2023 een nieuwe benadering zien. De afgelopen jaren hebben we de meest extreme dingen mee gemaakt. En dan bedoel ik niet: injecties in de lippen en de marionettenlijnen, botox tussen de wenkbrauwen, hyaluronzuur om het gezicht te modelleren en volumeverlies tegen te gaan. Daar kijken we allang niet meer op. Dat is nog het minste.

De afgelopen jaren zijn ook meer ingrijpende cosmetische ingrepen zoals het verwijderen van buccaal vet zodat je van die scherpe ingevallen couture wangen krijgt of het laten inkorten van je filtrum (stukje tussen neus en lippen) zodat je een opkrullende bovenlip krijgt (lip lift) zijn enorm populair geworden. Men schrikt er tegenwoordig niet voor terug om de gelaatstrekken drastisch te laten veranderen.

Maar er zit, aldus de cosmetische dermatologen, een tegentrend aan te komen. Daarin wordt er niet meer zozeer aan de gezichtstrekken gesleuteld maar ligt het accent op skin quality, de kwaliteit van je huid.

Als je die mooi, glanzend, gezond en zo strak mogelijk houdt dan komt het allemaal wel goed. Natuurlijk kun je er op den duur volumeverlies en het vervagen van je gezichtscontouren niet mee voorkomen, maar dat maakt nu eenmaal deel uit van het natuurlijke verouderingsproces.

Skin quality en pro-aging

Het accent zou zich in de cosmetische trends voor 2023 dus verleggen naar de kwaliteit van je huid. Een belangrijk verschil daarbij is dat we niet, zoals in het verleden, achter de feiten aanlopen, maar dat we preventief te werk gaan. We gaan dus niet tegen die rimpel vechten, maar we gaan ‘m voorkomen. Anti-aging wordt pro-aging.

Pro-aging staat voor voorkomen maar ook voor een positievere benadering in de skin care. Huidveroudering is een natuurlijk proces waar niet tegen te strijden valt. Die slag kunnen we nooit winnen. En dus gaan we erin mee, maar dan wel op een prettige, ontspannen manier.

Vergeet al die agressieve en invasieve ingrepen die veroudering moeten tegengaan. In de nieuwe cosmetische benadering gaan we realistischer met het verouderingsproces om. In plaats van het lichaam tegen te werken gaan we het organische verouderingsproces begeleiden zodat we onze skin quality zoveel mogelijk op peil houden.

De aanpak is holistisch en gebalanceerd. In de pro-aging benadering gaan we voor kleine ondersteunende handelingen, niet-invasieve behandelingen als je dat wilt, én natuurlijk een gezonde levensstijl. Verzorging en preventie staan voorop.

Anti-zonnebrandcrème

Reinigen, beschermen en hydrateren is het mantra van de pro-aging aanpak. Eén van de allerbelangrijkste dingen daarbij is en blijft: je huid beschermen tegen de zon. Dit is regel nummer één. Beschermen en voorkomen, beschermen en voorkomen. De dermatologen kunnen het niet vaak genoeg herhalen.

Voorkomen en pamperen

In dat plaatje van ‘voorkomen’ passen ook die jongedames die ik in de laserkliniek tegenkwam. Volgens de cosmetische dermatologen zijn het niet alleen vrouwen met huidproblemen die zich voor een behandeling komen, maar ook vrouwen die eraan hechten om hun huid te verzorgen, die zichzelf willen verwennen met een mooie huid en de kwaliteit ervan willen verbeteren.

Je zou kunnen zeggen dat een gezonde en verzorgde huid de nieuwe ‘jonge huid’ is. We streven niet zozeer naar verjonging maar naar een optimale huidkwaliteit.

Celvernieuwing en collageenaanmaak

Behandelingen die de celvernieuwing en de aanmaak van collageenvezels in de huid stimuleren bijvoorbeeld zijn tegenwoordig heel populair, ook bij vrouwen van rond de 30 jaar.

Denk daarbij aan biorevitalisatie met hyaluronzuur, een behandeling die je huid hydrateert en strakker maakt. Ook steeds geliefder zijn de radiofrequentie behandelingen waarbij energiegolven de diepe huidlaag verwarmen. Beide behandelingen stimuleren de celvernieuwing en de aanmaak van collageen en zijn ook heel geschikt voor dertigers.

Laserbehandelingen kunnen probleemgericht (couperose!) zijn maar ook preventief en huidverzorgend werken. Het meest bekend is wellicht de fractionele laserbehandeling, onder meer de fractionele CO2 laser. Nog geavanceerder is de Venezia Lift, de eerste niet-ablatieve fractionele laser die onder meer als voordeel heeft dat je huid na de behandeling niet afschilfert. Na een paar dagen ben je weer toonbaar.

Dit is een kleine greep uit de niet-invasieve behandelingen die mogelijk zijn. Overweeg je een dergelijke cosmetische behandeling, laat je dan altijd eerst goed informeren en adviseren door een kundig en bevoegd professional.

Anti-aging

Natuurlijk verwijzen we crèmes en serums met anti-aging stoffen als retinol die bestaande rimpels en ouderdomsvlekken kunnen verzachten en afzwakken niet naar de prullenbak. Zeker niet. Maar volgens de nieuwe cosmetische trends pakken we het breder aan en focussen we niet alleen op problemen maar op de gezondheid van de huid als geheel, ook als die (nog) geen ‘problemen’ vertoont.

