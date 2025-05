Dit is dé stylingtruc van Gen Z en millennials: het 7-point system. Foto Charlotte Mesman

In de wereld van mode en styling duikt steeds vaker een handige richtlijn op die het samenstellen van een outfit een stuk makkelijker maakt: het 7-point systemof de rule of 7. Vooral jongere generaties zoals Gen Z en jongere millennials zijn er dol op. Deze regel helpt je om een stijlvolle, uitgebalanceerde look te creëren zonder dat je uren hoeft te puzzelen voor de spiegel. Maar wat houdt deze regel precies in, en waarom is deze stylingtruc – want dat is het! – zo populair?

Wat is het 7-point system?

Streetstyle foto 1. Dit is dé stylingtruc van Gen Z en millennials: het 7-point system. Foto Charlotte Mesman

Het 7-point system is een soort puntensysteem voor je outfit. Elk kledingstuk of accessoire krijgt een bepaalde waarde, afhankelijk van hoe opvallend of complex het is. Simpele basisstukken zoals een effen T-shirt, een jeans of sneakers tellen voor 1 punt. Items die meer opvallen, zoals een jas met een print, een opvallende tas of grote sieraden, krijgen 2 punten. Het idee is om een outfit samen te stellen die tussen de 7 en 10 punten scoort. Zo zorg je ervoor dat je look niet te saai wordt, maar ook niet te druk of overdadig. Het is een soort more is more, maar met een ingebouwde rem dankzij het maximale aantal punten (maar ook dat is maar een richtlijn!).

Streetstyle foto 2. Dit is dé stylingtruc van Gen Z en millennials: het 7-point system. Foto Charlotte Mesman

Bijvoorbeeld: een outfit met een basic jeans (1), een wit T-shirt (1), een blazer (1), sneakers (1), een opvallende tas met print (2) en een grote ketting (2) komt uit op 8 punten. Dit zorgt voor een mooie balans tussen simpel en opvallend, waardoor je er stijlvol en verzorgd uitziet.

Er is ook een andere uitleg van het 7-point system. Deze uitleg past de rule of 7, zoals de stylingtruc ook wel genoemd wordt, in een versimpelde vorm toe: elk item in je outfit krijgt 1 punt. Het gaat erom dat je look – net zoals in het 7-point system – totaal minimaal 7 punten, en in dit geval minimaal 7 items, bevat. In deze look kom je dus minder snel aan 7 punten en wordt er geen rekening gehouden met het fashiongehalte van de items zelf. Je look kan net wat meer aangekleder of drukker zijn.

Welke regel je aanhoudt, is persoonlijk. Ben je een aanhanger van het minimalisme of de zogenaamde quiet luxury trend dan zal het 7-point system wellicht beter voor jou werken.

Waarom is de rule of 7 zo populair?

Voor Gen Z en jongere millennials draait mode niet alleen om trends, maar vooral om zelfexpressie en creativiteit. De rule of 7 geeft dit idee goed weer. Deze stylingtruc geeft een duidelijke, maar toch flexibele structuur waarmee je verschillende texturen, kleuren en accessoires kunt combineren zonder dat het rommelig wordt. Dit maakt het makkelijker om je eigen unieke stijl te ontwikkelen.

Streetstyle foto 3. Dit is dé stylingtruc van Gen Z en millennials: het 7-point system. Foto Charlotte Mesman

Daarnaast spelen sociale media een grote rol. Platforms als TikTok en Instagram wemelen van influencers en fashion addicts die de rule of 7 uitleggen en promoten. Zij laten zien hoe je met deze simpele formule snel en effectief een coole en up-to-date look kunt creëren. Deze regel is laagdrempelig, budgetvriendelijk en maakt het leuk om met mode te experimenteren. Overigens is deze regel natuurlijk niet leeftijdgebonden! Iedereen, van elke leeftijd, kan ermee aan de slag. Je kunt er gegarandeerd mee scoren.

Zo pas je de rule of 7 toe in je dagelijkse look

Mix verschillende materialen en prints: denk aan een leren jasje met een zachte katoenen trui en een opvallende tas met print. Deze combinatie geeft diepte aan je outfit.

denk aan een leren jasje met een zachte katoenen trui en een opvallende tas met print. Deze combinatie geeft diepte aan je outfit. Speel met accessoires: grote oorbellen, een opvallende zonnebril of een kleurrijke riem kunnen je look net dat beetje extra geven.

grote oorbellen, een opvallende zonnebril of een kleurrijke riem kunnen je look net dat beetje extra geven. Laagjes : denk weer eens in laagjes. Een wit T-shirt onder een mooie zomertrui kan je look extra flair meegeven.

: denk weer eens in laagjes. Een wit T-shirt onder een mooie zomertrui kan je look extra flair meegeven. Denk ook aan je kapsel en make-up: een opvallende haarkleur of een mooie lipstick kan ook bijdragen aan de punten in je totaalplaatje.

een opvallende haarkleur of een mooie lipstick kan ook bijdragen aan de punten in je totaalplaatje. Wees niet bang om te experimenteren: het 7-point system of de rule of 7 is een richtlijn, geen wet. Probeer verschillende combinaties uit en ontdek wat bij jou past.

Streetstyle foto 4. Dit is dé stylingtruc van Gen Z en millennials: het 7-point system. Foto Charlotte Mesman

Wil jij even met ons oefenen?

Of je nu houdt van casual streetwear, vintage vondsten of juist chique looks, met deze regel creëer je altijd een gebalanceerde en stijlvolle outfit. We kozen een aantal voorbeelden voor je uit om met deze regel te oefenen. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en tel de punten van elke outfit volgens de beide regels. De uitkomsten laten zien dat de keuze tussen de twee regels – 7-point system of rule of 7 – heel persoonlijk is en dat het soms helemaal niet erg is als je boven het maximale van 10 punten uitkomt (more is better!). Dit zijn de scores waar wij op uitkwamen :-)

Streetstyle foto 1

Volgens de rule of 7: baseball cap (1), oorbellen (1), ketting (1), top (1), onderjasje (1), overjack (1), minirok (1), tas (1) sokken (1), gympen (1). Totaal 10 punten.

Volgens het 7-point system: baseball cap (1), oorbellen (1), ketting (1), top (1), onderjasje (1), overjack (1), minirok (1), tas (2) sokken (1), gympen (1). Totaal 11 punten. De tas is opmerkelijk vanwege alle bag charms (volgens de laatste charms trend). Hier zit je dus over het totale aantal punten (maximaal 10), maar omdat jack en rok een setje vormen, komt het niet overdadig over.

Streetstyle foto 2

Volgens de rule of 7: zonnebril (1), oorbellen (1), blouse met kraagje (1), zomertrui (1), jack (1), armwarmers (1), tas (1), rok (1) sokken (1), sneakers (1). Totaal 10 punten.

Volgens het 7-point system: zonnebril (1), oorbellen (1), blouse met kraagje (1), zomertrui (1), jack (2), armwarmers (1), tas (2), rok (1) sokken (1), sneakers (1). Totaal 12 punten. Teveel van het goede of kan het ermee door omdat de kleuren gedekt zijn?

Streetstyle foto 3

Volgens de rule of 7: sjaaltje (1), zonnebril (1), oorbellen (1), wit T-shirt (1), overjas (1), oranje tas (1), groene tas (1), ring (1) pumps (1). Totaal 9 punten.

Volgens het 7-point system: sjaaltje (1), zonnebril (2), oorbellen (1), wit T-shirt (1), overjas (2), oranje tas (1), groene tas (1), ring (1) pumps (1). Totaal 11 punten. Hier dus weer 1 punt teveel. Teveel van het goede? Het antwoord hangt af van jouw persoonlijke smaak.

Streetstyle foto 4

Volgens de rule of 7: oorbellen (1), vestje (1), blazer (1), rok (1), horloge (1), pantykousen (1), sokken (1), mocassins (1), tas (1). Totaal 9 punten. Als je de opvallende nagellak meetelt, kom je uit op 10.

Volgens het 7-point system: oorbellen (2), vestje (1), blazer (1), rok (1), horloge (1), pantykousen (1), sokken (1), mocassins (1), tas (1). Totaal 10 punten. Inclusief nagellak: 11.

