Haarkleuren zomer 2025. Warme blondtinten zijn terug in de mode

De haarkleuren voor zomer 2025 staan in het teken van warme tinten. Marmalade Blonde is de ster maar er zijn ook andere opties.

Zeg maar dag met je handje tegen de koele haarkleuren. Deze zomer maken warme kleuren een grote comeback! De haarkleuren voor zomer 2025 staan in het teken van gouden en warmoranje tinten. Het is tijd voor een zonovergoten haarkleur! We lopen je door de hotste haarkleuren voor dit seizoen heen.

Marmelade Blonde: ster van het seizoen

Koploper voor zomer 2025 is Marmalade Blonde, een heerlijke mix van warm goudblond met rijke sinaasappelkleurige ondertonen, net zoals in de marmelade. Deze tint is perfect als je houdt van een stralende, citrusachtige vibe. Of je haar nu van nature donker of lichtblond is, marmeladeblond voegt diepte en dimensie toe, waardoor je lokken er luxueus en multi-dimensionaal uitzien.

Warme kleuren zijn terug

Naast Marmelade Blonde zien we in de haarkleurtrends voor zomer 2025 ook andere geliefde tinten terug:

Warm Marigold: de warme kleur van oranje goudsbloemen. Deze tint vereist iets meer onderhoud maar geeft je haar een schitterende zomerse vibe mee.

After-sun blonde: de natuurlijke warmte van haar dat gekust is door de zon. Deze kleurlook krijg je door je haar door de kapper te laten oplichten maar zonder er een toner overheen te laten zetten. Het resultaat? Een doorleefde beach- en after-sun look.

Toasted Caramel Balayage: met de hand gezette karamel- en honingkleurige highlights voor een natuurlijk zachtgouden effect.

Buttercream Blonde: romige, warme highlights in vanille- en goudtinten die mogelijk zijn geïnspireerd door de modekleur botergeel. Deze haarkleur is perfect om grijze haaruitgroei te camoufleren. De basis is een warme goudkleurige of crèmeachtige blondkleur met highlights en lowlights die dichtbij je eigen natuurlijke haarkleur liggen zodat je grijze haren erin opgaan.

Koele tinten mogen nog steeds

Warme tinten domineren de haarkleuren voor zomer 2025, maar natuurlijk mag je ook voor een koelere blondtint gaan. French Vanilla en Champagne Blonde zijn populair. Deze tinten bieden een geraffineerde parelmoerachtige vibe met een vleugje warmte voor een perfecte balans.

Uitwasbare pastels

Voel je je avontuurlijk? Pastelblonde tinten in roze, lila of zacht perzik zijn perfect om een speelse pop twist aan je zomerhaar toe te voegen. Highlights zijn de perfecte basis voor dit soort kleuren. Ze zijn supercool voor popconcerten of andere speciale gelegenheden. Ga voor een uitwasbare kleur die je de volgende dag met een simpele wasbeurt door het gootje spoelt. Als je durft mag je ook voor een acid kleur gaan (zie onze streetstyle foto).

Hoe krijg je de look?

De meeste van deze prachtige warme blondtinten worden verkregen met deskundige technieken zoals balayage, hand gezette highlights en glansbehandelingen. Om het perfecte marmelade- of geroosterde karameleffect te krijgen, is het belangrijk dat je een ervaren kleurspecialist zoekt die de warmte en dimensie afstemt op je natuurlijke haarkleur.

Het onderhoud varieert. Warm Marigold moet om de 7-10 weken in de salon worden bijgewerkt, terwijl pastelblond tijdelijk is en vervaagt met wassen. Glansbehandelingen houden je kleur de hele zomer glanzend en levendig. Highlights, zeker als ze fijn zijn (baby highlights) geven weinig uitgroei en zijn daarom low maintenance.

