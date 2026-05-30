De personality skirt is dé modetrend van zomer 2026. Ontdek hoe je statementrokken stijlvol combineert: van boho fringe tot paillettenlooks.

Deze ene roktrend verovert deze zomer élke stijlvolle garderobe: de personality skirt. Foto Charlotte Mesman

Vergeet de little white dress voor de zomer. Vergeet minimalisme. In zomer 2026 is er één item dat elke outfit direct transformeert in high fashion: de personality skirt. Deze rok is niet bescheiden of klassiek, maar een topper, een knaller. Denk aan een rok met franjes die meebewegen op het ritme van een zomernacht, pailletten die zelfs overdag of een silhouet zo sculpturaal dat voorbijgangers nog een keer moeten kijken.

Tijdens de fashion weeks in Parijs, Milaan en New York was het dé stylingtruc van fashion editors en insiders: een simpele top, een uitgesproken rok, en verder bijna niets. Moeiteloos chic, maar met maximale impact. Precies wat we willen van onze zomerlooks in 2026.

Wat is een personality skirt precies?

De rokken uit de modecollectie van Prada voor lente zomer 2026 zijn absolute personality skirts. Photo courtesy of Prada

De naam zegt eigenlijk alles. Een personality skirt is een rok met karakter – een statement item dat de volledige outfit draagt. Waar we vroeger vertrouwden op opvallende tassen of sieraden om een look interessant te maken, verschuift die aandacht nu volledig naar de rok zelf.

Ook op de catwalk van Dior voor herfst winter 2026 2027 kwamen we personality skirts – in de vorm van bloemen – tegen. Photo courtesy of Dior

De kracht zit in de eenvoud van de stylingformule: combineer een basic top met een rok die alle aandacht opeist, en je bent klaar. Geen ingewikkelde lagen, geen overdaad aan accessoires. De rok vertelt het verhaal.

En misschien is dat precies waarom de trend nu zo populair is. Na seizoenen van stille luxe en ingetogen basics voelt mode opnieuw speels, expressief en persoonlijk.

Hoe kies je de juiste personality skirt?

Een lange, opvallende rok in combinatie met een sweater in de streetstyle in Parijs. Foto Charlotte Mesman

De perfecte personality skirt sluit aan op jouw eigen stijl – alleen dan net iets gedurfder.

Ben je fan van glamour? Dan zijn midirokken met pailletten, kristallen details of metallic accenten dé investering van het seizoen. Je hoeft niet lang te zoeken. In de rokkentrends van lente zomer 2026 kom je de mooiste exemplaren tegen. Gecombineerd met een simpele witte tanktop voelen ze modern in plaats van overdressed.

Bohemién look met strokenrok bij Chloé. Foto Charlotte Mesman

Houd je meer van een bohemian esthetiek? Dan zijn lange rokken met stroken of franjes, gelaagde maxi’s en paisley- of bandanaprints helemaal jouw terrein. De boho revival die vorig jaar voorzichtig begon, explodeert deze zomer volledig.

Voor minimalisten zit de kracht eerder in vorm dan in versiering. Denk aan asymmetrische lijnen, sculpturale silhouetten of een opvallende kleur in een verder monochrome look. Less, maar dan met impact.

De gouden regel: houd de top simpel

Dit is waar veel vrouwen de fout in gaan: ze willen nóg meer toevoegen. Maar de personality skirt heeft geen concurrentie nodig.

Een strakke witte tanktop, een T-shirt, een minimalistische bralette of een cropped top in een neutrale tint werkt bijna altijd. De styling moet voelen alsof je ‘zomaar’ iets hebt aangetrokken – ook al ziet het geheel eruit alsof er een stylist aan te pas kwam.

Personality skirt met oranjetinten gecombineerd met een oranje-wit geruite top tijdens een zomerse streetstyle look. Foto ADVERSUS

Wil je toch kleur toevoegen? Trek dan een tint uit de rok door in de rest van je outfit. Monochrome dressing blijft een van de sterkste trends van het moment, zeker in krachtige kleuren zoals tomaatrood, botergeel en lila. Zelf ben ik momenteel verliefd op kleurcombinaties die nét een beetje onverwacht voelen. Mijn statementrok met warme oranjetinten draag ik het liefst met een oranje-wit geruite top: zomers, fris en precies dat beetje fashion energy waar deze trend om draait.

Zo draag je een statementrok overdag

Rok met kanten detail voor overdag. Foto Charlotte Mesman

Het grootste misverstand? Dat opvallende rokken alleen voor ’s avonds zijn.

Juist overdag krijgt de personality skirt iets onweerstaanbaar cools. Het geheim zit in de balans: combineer een extravagante rok met nonchalante basics. Witte sneakers, leren slippers of platte sandalen zorgen ervoor dat de look relaxed blijft. Voor een coole look kun je er ook laarzen bij halen.

Gooi er een linnen overhemd overheen, hang een canvas shopper aan je arm en plots voelt een rok vol pailletten verrassend draagbaar voor een lunchafspraak of een dag in de stad.

Het contrast maakt de outfit interessant.

Van lunch naar late drinks in één look

Ook ’s avonds heeft de personality skirt nauwelijks extra styling nodig. Wissel je platte schoenen in voor een hakje met bandjes, voeg gouden sieraden toe en dezelfde outfit krijgt onmiddellijk een avondgevoel.

De truc zit vooral in proportie. Draag je een lange midi- of maxirok? Dan mag de top iets meer huid tonen – een cropped top of minimalistische bralette houdt de look in balans. Bij een kortere rok werkt juist een meer bedekte top eleganter.

Dit zijn de personality skirts die zomer 2026 domineren

Franjes zijn zonder twijfel de grote winnaar van het seizoen. Wat ooit vooral festivalmode was, voelt nu high fashion.

Ook paillettenrokken maken een opvallende comeback – maar dan gestyled met eenvoudige basics in plaats van avondwear. Daarnaast zien we overal zwierige maxi’s met paisleyprints, romantische bloemenprints en bandana-invloeden, helemaal in lijn met de bohemian golf die momenteel de catwalks overspoelt.

En voor wie echt een editorial moment wil creëren: ga voor een monochrome look in één krachtige kleur. Denk aan felrood, verzadigd geel, oranje of zacht violet van top tot teen.

Want deze zomer ga je niet op safe. Het gaat om gezien worden.