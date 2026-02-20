Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren. Foto Charlotte Mesman

Vier opsteekkapsels voor 2026. Doe haarinspiratie op

In de haartrends is er een trend richting nonchalante imperfecties, maar dat is nog niet (goed) te zien in de opsteekkapsels.

Vier opsteekkapsels voor 2026. Doe haarinspiratie op. Foto Charlotte Mesman
In de kapseltrends voor lente zomer 2026 zijn er verschillende stromingen te onderscheiden. Sommige haartrends staat lijnrecht tegenover elkaar. Nieuw is dat de mood in de haarmode langzaam maar zeker verschuift naar meer relaxte kapsels met een gewild ‘live-in’ effect. Dat betekent niet dat we geen strakke kapsels meer zien.

Haartrends voor 2026

We zetten de verschillende haartrends voor 2026 voor je op een rijtje zodat je een beter idee krijgt van de ontwikkelingen:

1. Wet looks: deze trend zien we al een aantal seizoenen, maar de nieuwigheid voor 2026 is dat de wet looks minder glad en strak zijn, maar eerder rommelig, warrig met haarproducten in zicht. Hier zie je dus een verschuiving van netjes en strak naar ‘lived-in’.

2. Shags en beweeglijke bob- en lobkapsels: ook hier zien we een verschuiving van strakke en steile bobkapsels naar korte kapsels met veel beweging en volume.

3. Lang haar met losse, nonchalante krullen of slag: op veel catwalks was gekozen voor ‘verzorgde imperfectie’ voor lang haar.

Haaks op bovenstaande ontwikkelingen staan de gepolijste en verzorgde kapsels in het straatbeeld opduiken: mooi gekapt lang haar dat netjes en glanzend geföhnd is, haar dat met gel uit het gezicht is getrokken, een look die vooral bij de influencers nog steeds erg populair is vanwege de glamour uitstraling. Hiermee komen we bij de opsteekkapsels die we vandaag voor je hebben uitgezocht.

Opsteekkapsels

In de opsteekkapsels in het straatbeeld domineren, zoals we al zeiden, nog steeds gladde en strakke kapsels. De ‘imperfecte’ mood van de catwalks is hier nog niet te zien.

Vier opsteekkapsels voor 2026. Doe haarinspiratie op. Foto Charlotte Mesman
Op de eerste streetstyle foto zien je een superglad kapsel waarmee het haar strak naar achteren is getrokken en laag in de nek is vastgezet. Elk haartje ligt keurig netjes op z’n plek. Zo te zien, is er een lichte gel gebruikt zodat het haar de hele dag mooi blijft zitten. Perfectie is hier nog het sleutelwoord.

Vier opsteekkapsels voor 2026. Doe haarinspiratie op. Foto Charlotte Mesman
Ook op de tweede streetstyle foto is perfect nagestreefd. Ook hier is het haar met gel strak om het hoofd gestyled en achter op het hoofd vastgezet. In plaats van een klein knotje, zien we hier een kunstige twist met een haarlok die er parmantig uitsteekt.

Vier opsteekkapsels voor 2026. Doe haarinspiratie op. Foto Charlotte Mesman
Op de deze streetstyle foto is opnieuw met gel gewerkt, maar het haar ligt al niet meer superstrak en netjes om het hoofd. Hier en der ontsnapt er zelfs een haartje. Van achteren is het haar vastgezet in een paardenstaart die met elastiekjes in verschillende delen is opgesplitst.

Vier opsteekkapsels voor 2026. Doe haarinspiratie op. Foto Charlotte Mesman
Het vierde opsteekkapsel komt al een eind in de richting van de relaxte en imperfecte ‘lived-in’ mood die we in 2026 naar verwachting steeds vaker gaan zien. Het haar is losjes en nonchalant opgestoken en losse haarlokken omlijsten het gezicht.

Tip: dit is een kapsel dat je gelaatstrekken verzacht en heel flatterend werkt omdat het de aandacht afleidt van je kaaklijn en het je gezicht smaller doet lijken.

