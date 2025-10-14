De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026

Met deze betaalbare accessoires geef je je modelook een instant update. Grijze sokken bij Etro. Photo courtesy of Etro

Met deze betaalbare accessoires geef je je modelook een instant update

De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows! Photo courtesy of Chloé

De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows!

Trendystyle.net | Fashion trends | Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten?

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten?

Sinds een paar seizoenen is het in de mode tamtam te horen: slim fit jeans en ook low rise jeans gaan terugkomen. De vraag is: wanneer!

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026

Voor lente zomer 2026 stuurde het maison Alexander McQueen tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (september/oktober 2025) spijkerbroeken met een opvallend lage taille de catwalk op. Het was McQueen himself die in 1993 de zogenaamde ‘bumster’, de broek met bouwvakkerdecolleté, introduceerde. In de daaropvolgende jaren waren bumsters niet meer uit het modebeeld weg te denken. Totdat we allemaal voor oversized en baggy volumes met hoge tailles in jaren ’80 stijl gingen. Die spijkerbroeken trends zijn nu nog steeds overheersend. Toch hangt er een terugkeer naar slim fit en low rise jeans in de lucht. Het is volgens ons geen kwestie van ‘of’ maar van ‘wanneer’.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026

Wat dragen de modellen?

Om een antwoord op de vraag ‘wanneer?’ te geven, pakten we de streetstyle foto’s van de modellen off-duty van de afgelopen Paris Fashion Week erbij. Deze meisjes die dag in dag uit met mode te maken hebben, pakken graag als eerste nieuwe en coole trends op. Als we de streetstyle foto’s van modellen met spijkerbroeken looks naast elkaar leggen, dan valt het volgende op:

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Foto Charlotte Mesman
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Foto Charlotte Mesman

1. Baggy spijkerbroeken met hoge tailles worden nog volop (het meest) gedragen, maar dat niet alleen.
2. Rechte spijkerbroeken met hoge of middenhoge taille duiken steeds vaker in de streetstyle op.
3. Een ander model dat aan populariteit wint, de rechte of smal gesneden spijkerbroek met wijd uitlopende pijpen (flared jeans).
4. Een enkel model waagt zich (al?) aan slim fit jeans met een lagere taille.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Op deze foto Luna Bijl in rechte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Op deze foto Luna Bijl in rechte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Het is volgens ons heel goed mogelijk dat de slim fit en low rise jeans eraan zit te komen, maar als die doorzet dan gaan er volgens ons nog minstens een paar seizoenen overheen.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Foto Charlotte Mesman
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Foto Charlotte Mesman

Catwalks

Ondertussen experimenteren verschillende modeontwerpers met strakkere spijkerbroeken met low rise tailles. We noemden Alexander McQueen, de geestelijke vader van de bumster al. Andere catwalks waar de volumes krimpen en de tailles zakken zijn: Diesel, Dsquared2 en Ann Demeulemeester.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Op deze foto Karolina Spakowski in slim fit jeans. Foto Charlotte Mesman
Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Op deze foto Karolina Spakowski in slim fit jeans. Foto Charlotte Mesman

Ook bij de grote winkelketens zien we in de rekken al smaller gesneden modellen verschijnen. Trend of niet, als jij het mooi vindt, draag het dan. Soms kan het heel verfrissend zijn om weer eens andere volumes en snitten in je look te verwerken.

P.S. Is het jou ook opgevallen dat op drie van de vier foto’s de modellen mocassins onder hun spijkerbroek dragen? Wij hebben de foto’s daar NIET op uitgezocht!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

Beyond the basics: 5 manieren om je outfit te upgraden met een colbert

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug!

Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug!

Office core. Tuttig met een moderne twist is dé modetrend voor winter 2025. Photo courtesy of Tod's

Office core. Tuttig met een moderne twist is dé modetrend voor winter 2025

Het ABC van de mode voor winter 2025 2026. Dit zijn de grootste modetrends. Photos courtesy of Chloé, Louis Vuitton, Miu Miu, Max Mara, Dolce & Gabbana

Het ABC van de mode voor winter 2025 2026. Dit zijn de grootste modetrends

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look!

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com