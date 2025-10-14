Sinds een paar seizoenen is het in de mode tamtam te horen: slim fit jeans en ook low rise jeans gaan terugkomen. De vraag is: wanneer!

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026

Voor lente zomer 2026 stuurde het maison Alexander McQueen tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (september/oktober 2025) spijkerbroeken met een opvallend lage taille de catwalk op. Het was McQueen himself die in 1993 de zogenaamde ‘bumster’, de broek met bouwvakkerdecolleté, introduceerde. In de daaropvolgende jaren waren bumsters niet meer uit het modebeeld weg te denken. Totdat we allemaal voor oversized en baggy volumes met hoge tailles in jaren ’80 stijl gingen. Die spijkerbroeken trends zijn nu nog steeds overheersend. Toch hangt er een terugkeer naar slim fit en low rise jeans in de lucht. Het is volgens ons geen kwestie van ‘of’ maar van ‘wanneer’.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Photo courtesy of Alexander McQueen SS 2026

Wat dragen de modellen?

Om een antwoord op de vraag ‘wanneer?’ te geven, pakten we de streetstyle foto’s van de modellen off-duty van de afgelopen Paris Fashion Week erbij. Deze meisjes die dag in dag uit met mode te maken hebben, pakken graag als eerste nieuwe en coole trends op. Als we de streetstyle foto’s van modellen met spijkerbroeken looks naast elkaar leggen, dan valt het volgende op:

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Foto Charlotte Mesman

1. Baggy spijkerbroeken met hoge tailles worden nog volop (het meest) gedragen, maar dat niet alleen.

2. Rechte spijkerbroeken met hoge of middenhoge taille duiken steeds vaker in de streetstyle op.

3. Een ander model dat aan populariteit wint, de rechte of smal gesneden spijkerbroek met wijd uitlopende pijpen (flared jeans).

4. Een enkel model waagt zich (al?) aan slim fit jeans met een lagere taille.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Op deze foto Luna Bijl in rechte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Het is volgens ons heel goed mogelijk dat de slim fit en low rise jeans eraan zit te komen, maar als die doorzet dan gaan er volgens ons nog minstens een paar seizoenen overheen.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Foto Charlotte Mesman

Catwalks

Ondertussen experimenteren verschillende modeontwerpers met strakkere spijkerbroeken met low rise tailles. We noemden Alexander McQueen, de geestelijke vader van de bumster al. Andere catwalks waar de volumes krimpen en de tailles zakken zijn: Diesel, Dsquared2 en Ann Demeulemeester.

Spijkerbroeken trends 2025: gaan slim fit jeans en low rise echt doorzetten? Op deze foto Karolina Spakowski in slim fit jeans. Foto Charlotte Mesman

Ook bij de grote winkelketens zien we in de rekken al smaller gesneden modellen verschijnen. Trend of niet, als jij het mooi vindt, draag het dan. Soms kan het heel verfrissend zijn om weer eens andere volumes en snitten in je look te verwerken.

P.S. Is het jou ook opgevallen dat op drie van de vier foto’s de modellen mocassins onder hun spijkerbroek dragen? Wij hebben de foto’s daar NIET op uitgezocht!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS