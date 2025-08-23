Met deze kapsels voor zomer 2025 is het feesten! Kappershoofden zijn terug. Foto Charlotte Mesman

De spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026 komen met maar liefst twee verrassingen: lage tailles en slim fit pasvormen.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd

IN HET KORT

Winter 2025 2026 brengt een frisse wind in denimland met twee opvallende verrassingen: een gedurfde comeback van lage tailles en de strakke elegantie van slim fit pasvormen. Naast de seventies-inspiratie met flared jeans en de eeuwige favoriet, de rechte pijp, krijgt denim een kleurrijke update met bijzondere washes en speelse fantasieën. Luxe details zoals kristallen en franjes maken deze winter het verschil. Kortom: het is dé tijd om je spijkerbroekcollectie een trendy boost te geven met de allernieuwste spijkerbroeken trends voor herfst winter 2025 2026.

Dit zijn de nieuwste spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026 (lage taille!)

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2
Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2

Als het nieuwe seizoen nadert, pakken we altijd als een van de eerste de spijkerbroeken trends erbij. Logisch! Een spijkerbroek kun je altijd en overal aan. Je kunt nu al – per direct – met de  allernieuwste spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026 aan de slag. Wij staan te trappelen want het winterseizoen komt met maar liefst twee verrassingen: de comeback van lage tailles en slim fit pasvormen.

Lage tailles

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2
Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2

Jarenlang hebben de spijkerbroeken in het teken van de jaren ’80 gestaan. Dat betekent: hoge tailles, wijde pijpen en een losse, baggy pasvorm. Dit soort spijkerbroeken gaan we ook het komende seizoen nog steeds dragen maar ze krijgen er een geduchte concurrent bij: spijkerbroeken met een lage taille. En dan bedoelen we niet middelhoog maar écht laag op de heup gedragen spijkerbroeken, zoals in de jaren ’90! Zo eentje waar je slipje bovenuit komt.

Slim fit pasvormen

Ook de jaren 2000 (Y2K) doen het komende winterseizoen een duit in het zakje. Strakke spijkerbroeken gaan terugkomen. Van slim fit tot zelfs skinny. Combineer dit met een lage taille en je hebt een broek die de tegenhanger is van wat we de afgelopen jaren hebben gedragen. De pijpen zijn lang maar ook die gaan korter worden.

Flared jeans

Een ander decennium waar we ons de komende winter door laten inspireren, is de jaren ’70. Uit dat tijdperk komen de wijd uitlopende pijpen die we vaak op wat slanker afkledende modellen tegenkomen. Deze spijkerbroeken zijn supercool met stoere boots.

Rechte pijpen en tailored fit

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Elisabetta Franchi
Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Maar de ware held van het seizoen is de spijkerbroek met rechte pijpen. Dit model is flatterend en chic. Je kunt ‘m zowel overdag als ’s avonds dragen. Brede zomen die net de enkels raken of uitgesproken omslagen geven een knipoog naar moderne tailoring met een speelse twist. Deze modellen zijn perfect onder oversized jassen en met enkellaarsjes.

Kleuren en fantasieën

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Acne Studios
Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Acne Studios

Hoewel indigoblauw blijft domineren, zien we in de spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026 ook andere kleuren en washes voorbij komen. Zo zagen we bij Acne Studios spijkerbroeken die gezandstraald leken. Bij Sportmax zagen we een chique donkerblauw tint, bij Stella McCartney een paddenstoelengrijze spijkerbroek. Etro stuurde spijkerbroeken met fantasieën van paisleys – een signatuur van het Italiaanse modehuis – de catwalk op.

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Etro
Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Etro

Versieringen

Ook gaan we het komende seizoen met versieringen aan de slag. Denk hierbij aan jeans die bezaaid zijn met kleine, fonkelende kristallen of aan de spijkerbroek met lange franjes die uit de koker van Stella McCartney kwam. Denk verder aan architectonische naden, strategische rimpelingen en asymmetrische sluitingen.

Washes en scheuren

Her en der duiken nog verwassen blauwtinten en scheuren op zoals bij het hippe modehuis Dsquared2. Dit modehuis koos voor winter 2025 2026 overigens voor superkleine broekjes: met lage taille en slim fit.

BELANGRIJKE PUNTEN

  • In winter 2025 2026 krijgen we te maken met een comeback van lage tailles en strakke, slim fit jeans
  • Jaren ’80 stijlen met hoge taille en baggy fits blijven, maar krijgen serieus concurrentie
  • Y2K skinny en low-rise passen zorgen voor een frisse, edgy vibe
  • Jaren ’70 inspireert met flared jeans die zich perfect laten combineren met stoere boots
  • De klassieke rechte pijp is deze winter dé eyecatcher, ideaal voor een casual chique look
  • Kleuren lopen van traditioneel indigoblauw tot sophisticated grijs en opvallende paisley prints
  • Kristallen, franjes en architectonische naden zorgen voor een luxe upgrade
  • Niet te missen: verwassen denim en subtiele scheuren maken de looks cool en rebels

FAQ’s

Welk type taille zien we terug in de denimtrends van winter 2025 2026?

Lage tailles maken een opvallende comeback, naast de klassieke hoge tailles uit de jaren ’80.

Welke pasvormen zijn hot deze winter?

Slim fit, skinny en rechte pijpen staan bovenaan. Baggy en wijde pijpen blijven ook een plek houden.

Welke decennia inspireren de laatste jeansmodetrends?

De jaren ’70 met flared jeans, de jaren ’80 en ’90 met hoge taille baggy modellen, en Y2K met lage taille skinny’s.

Welke kleuren domineren de wintercollecties?

Indigo blijft top, aangevuld met chique donkerblauw, grijs en gedurfde paisley prints.

Welke details maken denim deze winter extra bijzonder?

Kristallen, franjes, speciale naden en asymmetrische sluitingen zorgen voor een opvallende look.

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle.

