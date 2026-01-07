Gaan we in 2026 dan écht weer strakke spijkerbroeken dragen?

Hoewel het modebeeld de afgelopen seizoenen nog grotendeels werd gedomineerd door wijde volumes, zien we een terugkeer van strakkere pasvormen.

Spijkerbroeken 2026. Photo courtesy of Dior

We vinden het nog steeds moeilijk te geloven, maar alle tekenen wijzen erop: strakke spijkerbroeken maken in 2026 hun comeback. Na jaren van oversized silhouetten, nonchalante volumes en extreem wijde pijpen neigt de mode langzaam maar zeker weer naar slankere silhouetten.

Dat is geen verrassing. Mode beweegt zich immers als een slinger. Elke dominante trend roept vroeg of laat een tegenreactie op. Hoge tailles volgen op lage, korte rokken maken plaats voor lange, en strakke silhouetten vormen het antwoord op jaren van oversized vormen. Mode is geen rechte lijn, maar een ritmische beweging tussen uitersten. Wat ooit vernieuwend voelde, raakt verzadigd — en maakt ruimte voor het tegenovergestelde.

Volgens ons bevinden we ons precies op zo’n keerpunt. De eerste signalen van slankere silhouetten zijn al zichtbaar, en spijkerbroeken spelen daarin een sleutelrol.

De spijkerbroeken van de afgelopen seizoenen

Hoewel het modebeeld de afgelopen seizoenen nog grotendeels werd gedomineerd door wijde broeken, boxy blazers en ruimvallende jurken, doken er op de catwalks al voorzichtig slankere jeans op. De eerste tekenen van een terugkeer naar strakkere kleding. Ook in het straatbeeld — vooral bij modellen en insiders — zien we dat extreem baggy denim terrein verliest. Rechte modellen worden smaller, de volumes minder overdreven. Alleen echt strakke jeans laten nog op zich wachten.

De catwalks voor lente zomer 2026

Toch wijzen alle signalen in die richting. De catwalks voor lente zomer 2026 bevestigen de trend.

Spijkerbroeken 2026. Photo courtesy of Dior

Bij Dior — toch niet de eerste de beste — zagen we meerdere slank gesneden spijkerbroeken in uiteenlopende wassingen, van licht tot diep indigo. De taille ligt tussen middelhoog en laag, terwijl de pijpen soepel over de schoenen vallen: verfijnd, maar modern.

Spijkerbroeken 2026. Photo courtesy of Alexander McQueen

Alexander McQueen ging een stap verder en presenteerde een vergelijkbare jeans met een uitgesproken lage taille, zelfs zonder tailleband — rauw, gedurfd en typisch McQueen.

Spijkerbroeken 2026. Photo courtesy of Celine

En dan Celine. Tada! Het modehuis bracht de skinny jeans (eindelijk!) terug in zijn meest herkenbare vorm: strak, elastisch en compromisloos. Gedragen met een lange blazer en puntige suède boots in pure jaren ’90-stijl.

Spijkerbroeken 2026. Photo courtesy of Sportmax

Natuurlijk is er altijd een contratendens. Die kwam dit keer van Sportmax, een lijn van het Italiaanse Max Mara. Daar zagen we spijkerbroeken met extreme volumes, bandplooien en ultralange pijpen. Gecombineerd met leren jacks of zelfs dubbele denim — twee spijkerjacks over elkaar — waren ze goed voor een krachtige total denim look.

Alles mag, maar…

Met andere woorden: we bevinden ons in een overgangsfase waarin werkelijk alles mag. Van ultrawijd tot ultra slim fit. Maar wie goed kijkt, ziet de slinger al bewegen. En die lijkt — langzaam maar zeker — richting strakker te zwaaien.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS