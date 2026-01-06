De bad pancake theory laat zien waarom de eerste relatie of date na een break-up zelden een succes is. En waarom dat helemaal niet erg is.

De bad pancake theory. Waarom de eerste date (na een break-up) vaak mislukt

Ben je net uit een relatie gekomen en lijkt het met de eerste persoon die je daarna date totaal niet te lekker te lopen? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met wat ook wel de bad pancake theory wordt genoemd. Een luchtige metafoor met een serieuze onderlaag, die je kan helpen milder naar jezelf én je datingleven te kijken.

De theorie is simpel. Wie pannenkoeken bakt, weet het: de eerste pannenkoek mislukt vrijwel altijd. Hij is te dik, te dun, verbrand of gewoon… niet lekker. Dat zegt niets over je kookkunsten, maar alles over het feit dat je weer even moest inkomen. En precies zo werkt het ook in de liefde.

Wat is de bad pancake theory?

De bad pancake theory stelt dat de eerste romantische connectie na een break-up vaak niet werkt, omdat je emotioneel nog niet ‘op temperatuur’ bent. Je bent aan het herstellen, opnieuw aan het aftasten wie je bent zonder die vorige relatie en wat je eigenlijk nodig hebt.

Die eerste date of relatie is daardoor vaak rommelig, ongemakkelijk of simpelweg geen match. En dat is geen teken dat je ‘slecht kiest’, maar dat je aan het oefenen bent.

Hier komt de bad pancake vandaan

Net als bij bindingsangst zijn er verschillende oorzaken waarom die eerste post-break-up connectie vaak spaak loopt.

Emotionele naweeën van je vorige relatie

Ook als je denkt dat je eroverheen bent, werk je vaak onbewust nog oud verdriet, boosheid of teleurstelling weg. Dat kan ervoor zorgen dat je iemand kiest die veilig voelt, maar niet écht past – of juist iemand die dezelfde pijnpunten triggert.

Behoefte aan bevestiging

Na een break-up kan je zelfbeeld een deuk hebben opgelopen. De eerste date fungeert dan soms als bewijs: ik ben nog aantrekkelijk, ik word nog gekozen. Die dynamiek is begrijpelijk, maar zelden een stabiele basis voor een gezonde relatie.

Angst om alleen te zijn

Alleen zijn kan confronterend zijn. De bad pancake is soms simpelweg een poging om die leegte snel op te vullen, zonder goed te voelen of de ander werkelijk bij je past.

Onduidelijkheid over grenzen en behoeften

Na een relatie weet je vaak wél wat je níét meer wilt, maar nog niet altijd wat je wél zoekt. Dat maakt de eerste keuzes na een break-up per definitie experimenteel.

Zo herken je een ‘bad pancake’

De bad pancake theory is geen officiële psychologische diagnose, maar eerder een soort volkswaarheid, gebaseerd op levenservaring. Er zijn duidelijke signalen die erop wijzen dat je ermee te maken hebt.

• De klik voelt geforceerd of vooral rationeel (“hij is lief, dus het zou moeten werken”).

• Je vergelijkt de ander voortdurend met je ex.

• Je voelt onrust, twijfel of leegte in plaats van nieuwsgierigheid en groei.

• De relatie gaat snel óf blijft juist oppervlakkig hangen.

• Achteraf denk je: dit was nooit type.

Waarom de bad pancake geen mislukking is

Het belangrijkste inzicht van deze theorie: de bad pancake is geen fout, maar een onderdeel van het proces.

Je leert opnieuw daten. Je scherpt je grenzen aan. Je ontdekt wat je wél en niet wilt. Net zoals je pan warmer wordt en je beslag beter verdeeld raakt, word jij emotioneel steeds helderder.

Zo ga je gezond om met de bad pancake

Je hoeft de bad pancake niet koste wat kost te vermijden – maar je kunt er wel bewuster mee omgaan.

Sta jezelf toe om te daten zonder al te grote verwachtingen. Niet elke date hoeft ‘de ware’ te zijn.

Evalueer achteraf eerlijk: wat voelde goed, wat niet, en waarom?

Wees mild voor jezelf. Een mislukte eerste poging zegt niets over je toekomst in de liefde.

Neem de tijd tussen relaties om weer contact te maken met jezelf, los van romantische bevestiging.

Zie elke ervaring als informatie, niet als bewijs dat er ‘iets mis’ is met jou.

Kortom: de bad pancake theory herinnert ons eraan dat liefde geen rechte lijn is. Soms is de eerste poging na een break-up gewoon… niet te eten. En dat is oké. Want vaak volgt daarna een pannenkoek die precies goed is.

De keerzijde van de bad pancake

De bad pancake theory is geen vrijbrief om iemand te gebruiken als emotionele proefrit. Het feit dat een eerste connectie na een break-up vaak niet standhoudt, betekent niet dat je bewust de eerste de beste moet ‘aanleggen’ om er maar weer overheen te zijn.

Achter elke ‘bad pancake’ zit immers een echt mens, met gevoelens, verwachtingen en kwetsbaarheid. Wanneer je een relatie aangaat terwijl je diep vanbinnen al weet dat je er emotioneel niet beschikbaar voor bent, loop je het risico iemand anders mee te trekken in jouw verwerkingsproces. Dat is zelden eerlijk – en vaak pijnlijk.

Openstaan voor contact mag, gebruiken niet

Er zit een wezenlijk verschil tussen openstaan voor contact en iemand inzetten als middel. Het is één ding om je open te stellen voor iemand, om nieuwsgierig te zijn, eerlijk te communiceren en ruimte te laten voor wat zich ontvouwt (of niet). Gebruiken betekent dat je vooral bezig bent met je eigen leegte, afleiding of bevestiging.

Een gezonde houding is daarom:

• Wees eerlijk, zowel naar jezelf als naar de ander, over waar je staat.

• Ga geen relatie aan om een ex te vergeten of een gat te vullen.

• Durf alleen te zijn in plaats van de leegte te vullen met aandacht van een ander.

Bewust daten is ook verantwoordelijkheid nemen

De bad pancake theory nodigt uit tot mildheid, niet tot achteloosheid. Ja, de eerste poging mag mislukken. Nee, dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met anderen om te gaan.

Misschien is de meest volwassen conclusie wel deze: soms is de beste manier om géén bad pancake te bakken, even helemaal niet te koken :-)

