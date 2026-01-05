Spijkerbroekentrends 2026. we echt richting slim fit modellen? Foto Charlotte Mesman

Een van de eerste modetrends die wij aan het begin van elk nieuw jaar bekijken, zijn de spijkerbroekentrends. Daar hebben we goede redenen voor. Een spijkerbroek kun je altijd dragen, ongeacht het weer, dus dit is een trend waar je meteen iets mee kunt. Daarnaast kun je tijdens de uitverkoop al uitkijken naar spijkerbroeken die bij deze trends passen. Zo weet je zeker dat je er de komende maanden up-to-date bijloopt.

Vandaag kijken we naar de spijkerbroeken die de modellen de afgelopen modeweken droegen. Juist deze meisjes voelen de trends feilloos aan. Mode is hun werk! Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Je zult meteen zien dat de spijkerbroeken smaller en slanker worden.

Baggy jeans

Spijkerbroekentrends 2026. Gaan we echt richting slim fit modellen? Foto ADVERSUS

Baggy jeans mogen nog steeds en er waren heel wat modellen die ze tijdens de modeweken droegen. Ze zijn nog steeds supercool en bovendien gemakkelijk in het dragen. Ze zitten los en knellen niet, waardoor je vrij kunt bewegen. Tegelijk zien ze er modern en stoer uit en passen ze bij veel verschillende stijlen. Door de losse pasvorm zijn ze geschikt voor bijna elk lichaamstype en kun je ze eenvoudig combineren met t-shirts, truien of sneakers.

Rechte spijkerbroeken

Spijkerbroekentrends 2026. Gaan we echt richting slim fit modellen? Foto ADVERSUS

Een andere spijkerbroek die we de komende maanden nog steeds dragen, is de rechte jeans, al dan niet met licht uitlopende pijpen, en met middelhoge taille. Deze broek, geïnspireerd door de jaren ’80, is al een paar jaar in de mode en doet nog steeds mee.

Cargo jeans op hun retour

Cargo jeans daarentegen zijn op hun retour en verdwijnen volgens ons voorlopig naar de achtergrond. Ook hier geldt weer: heb je er nog eentje hangen en voel je je er goed in? Draag ‘m dan gewoon! We hoeven echt niet per se alle trends te volgen!

Slank afkledende jeans

Spijkerbroekentrends 2026. Gaan we echt richting slim fit modellen? Foto ADVERSUS

Op de catwalks van de afgelopen seizoenen zagen we een voorzichtige comeback van slim fit jeans, maar in het straatbeeld zien we daar nog niet veel van terug. Wel zien we dat de spijkerbroeken smaller worden en dat de nieuwe modellen slanker afkleden. Deze modellen vallen mooi op de schoenen, maar zijn niet meer overdreven lang. De zogenaamde puddle jeans – met pijpen die als een waterplas om je heen fladderen en waar je letterlijk de grond mee aandweilt – mogen dan nog steeds meedoen, maar de hype is over. De trend voor de komende tijd is volgens ons: nette, mooi afkledende spijkerbroeken die je op allerlei manieren kunt dragen. Casual, maar ook office proof.

Originele modellen

Spijkerbroekentrends 2026. Gaan we echt richting slim fit modellen? Foto ADVERSUS

En dan is er altijd nog een categorie die wij ‘origineel’ zouden willen noemen. Spijkerbroeken met bijzondere details of opvallende pasvormen die zich niet onder de trends laten scharen. Met zo’n spijkerbroek geef je uitdrukking aan je eigen persoonlijkheid en smaak.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

