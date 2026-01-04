Eigenlijk weten we allemaal wel wat we moeten doen om ons haar mooi en jong te houden. Toch zetten we het nog even op een rijtje.

Gezond haar: wél en niet doen

Gezond haar hangt niet alleen af van erfelijkheidsfactoren of de manier waarop je het verzorgt. De conditie van je haar en hoofdhuid worden ook bepaald door andere factoren, zoals je omgeving, leefgewoonten en voeding. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel alledaagse factoren ongemerkt de groei en vitaliteit van ons haar ondermijnen. Het is belangrijk te weten welke factoren dit zijn en wat je kunt doen om je haar zo mooi mogelijk te houden.

Wanneer is je haar gezond?

De gezondheid van je haar wordt niet zozeer bepaald door de glans of lengte, maar door de integriteit van de haarschacht, de activiteit van de follikel en de conditie van de hoofdhuid. Al deze factoren worden beïnvloed door omgevingsfactoren, dagelijkse gewoonten, voeding en verzorging. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat veel aspecten van het moderne leven de optimale gezondheid van het haar juist tegenwerken, waardoor het sneller dof wordt, breekt, dunner wordt en langzamer groeit.

Omgevingsfactoren

Zon en UV-straling: beschadigen eiwitten en lipiden in het haar, waardoor het droog, kleurloos en fragiel wordt.

Vervuiling en smog: deeltjes en chemische stoffen irriteren de hoofdhuid, verhogen oxidatieve stress en bevorderen vroegtijdig grijs worden (!).

Wind en vochtigheid: veroorzaken klitten, breuk en kroezen, vooral in combinatie met zon en hitte.

Chloor-, zout- en hard water: verwijderen natuurlijke oliën, beschadigen keratine en melanine en maken het haar droog en kwetsbaar.

Leefgewoonten

Roken en alcohol: verminderen zuurstoftoevoer en voedingsstoffen naar de follikels, versnellen grijs worden en haaruitval.

Stress en slecht slapen: verstoren hormonen en de groeifase, wat breuk en uitval vergroot.

Zittende levensstijl: vertraagde bloedcirculatie betekent minder voedingsstoffen voor de follikels.

Voeding

Suiker, ultrabewerkte voeding en suikerhoudende dranken: bevorderen ontstekingen, hormonale onevenwichtigheden en haaruitval.

Voedingsarme diëten of overmatig supplementgebruik: gebrek aan eiwitten, vitamines en mineralen verzwakt de haarschacht; te veel supplementen kunnen haaruitval veroorzaken.

Alcohol: naast uitdroging beïnvloedt het de opname van voedingsstoffen en hormonen negatief.

Haarverzorging en styling: schade voorkomen

Hete stylingtools: föhn, stijltang en krultang beschadigen de cuticula (de buitenste beschermlaag van je haar, die is opgebouwd uit dunne, transparante keratine-schubben) en eiwitten, waardoor het haar kwetsbaar wordt.

Strakke kapsels: kunnen tractiealopecia (haaruitval veroorzaakt door constante, langdurige spanning op de haarwortels) veroorzaken.

Chemische behandelingen: kleuringen, bleken, permanenten en chemisch stijlen verzwakken de haarschacht.

Agressief wassen en drogen: wrijven of borstelen van nat en klittend haar veroorzaakt breuk; beter voorzichtig wassen en kammen met een grove kam.

Schadelijke of verkeerde producten: te alkalische shampoos of sterke haarlak drogen uit en irriteren de hoofdhuid.

Verwaarlozing van de hoofdhuid: vuil, roos of infecties belemmeren gezonde haargroei.

Kleine dagelijkse gewoonten die het verschil maken

Zelfs simpele handelingen kunnen je haar schaden, zoals: slapen op katoenen kussenslopen (dit veroorzaakt wrijving – kies liever voor zijde of satijn), klitten borstelen zonder je haar eerst voorzichtig te ontwarren, of het niet gebruiken van een hittebeschermend haarproduct.

Conclusie

Sterk en glanzend haar bereik je door het te beschermen én te voeden. Door blootstelling aan zon, vervuiling, stress, slechte voeding, roken, hitte en agressieve behandelingen te beperken, wordt je haar gezonder, glanzender en blijft het langer jong!