Welk kapsel past bij jouw gezichtsvorm? De beste kapsels voor 2026. Foto Charlotte Mesman

Je gezichtsvorm bepaalt voor een groot deel welk kapsel je het mooist staat. Het juiste kapsel kan je gezicht slanker, zachter, breder of juist langer laten lijken. In 2026 draait het om natuurlijke textuur, zachte lagen en een persoonlijke look. De kapsels zijn beweeglijk en nonchalant. Kortom, er waait een frisse wind door de nieuwste kapsel van 2026. En dan vraag je je natuurlijk af welk kapsel het beste bij jouw gezichtsvorm past.

We zetten de vijf meest voorkomende gezichtsvormen op een rijtje en geven voor elke vorm concrete voorbeelden van korte, halflange en lange kapsels die nu trending zijn. Breng in kaart in welke categorie jouw gezicht valt en ontdek welke kapsels het beste bij jou passen!

1. Rond gezicht

Doel: Lengte en volume creëren om het gezicht langer en smaller te laten lijken.

Beste kapsels voor een rond gezicht in 2026

Getextureerde bixie met volume bovenop en openvallende pony. Foto Charlotte Mesman

Kort: een zachte bixie met volume bovenop is een van de beste keuzes bij een rond gezicht. Meer over dit populaire kapsel lees je in ons artikel Bixie kapsel 2026 laten knippen? Check deze stylingtips en looks

Medium: textured french bob of een lichte shaggy lob met zijscheiding

textured french bob of een lichte shaggy lob met zijscheiding Lang: lange lagen met waves of een butterfly cut

lange lagen met waves of een butterfly cut Aanbevolen pony: curtain bangs (maakt het gezicht langer en smaller, breekt de rondingen op een natuurlijke manier)

Drie praktische tips

Kies voor face-framing lagen die net onder de kaaklijn beginnen – dit verlengt je gezicht visueel.

Ga voor een zijscheiding of curtain bangs (gordijntjespony) in plaats van een middenscheiding – dit geeft meer definitie. Curtain bangs zijn dit jaar weer helemaal terug. Meer inspiratie en styling tips vind je in ons artikel Curtain bangs: dit is misschien wel de beste haartrend van 2026

Voeg volume toe bovenop het hoofd om de illusie van lengte te creëren.

2. Ovaal gezicht

Volumineus krullend bob-kapsel. Benadrukt natuurlijke balans van het gezicht. Foto Charlotte Mesman

Doel: vrijheid om te experimenteren – bijna alles staat goed.

Beste kapsels voor een ovaal gezicht

Kort: pixie cut 2.0, bixie of een moderne trixie

pixie cut 2.0, bixie of een moderne trixie Medium: klassieke bob, french bob of een mid-length shag

klassieke bob, french bob of een mid-length shag Lang: lange lagen, curtain bangs of een soft wolf cut

lange lagen, curtain bangs of een soft wolf cut Aanbevolen pony: soft wispy curtain bangs (soft wispy curtain bangs, flatterend, geeft beweging)

Drie praktische tips

Experimenteer met verschillende lengtes – van kort tot lang werkt goed.

Gebruik textuur en lagen om beweging toe te voegen.

Probeer verschillende scheidingen om te ontdekken wat het meest flatteert.

3. Vierkant gezicht

Klassieke boblijn net over de kaak met zijscheiding en face-framing. Foto Charlotte Mesman

Doel: een sterke kaaklijn verzachten en scherpe gezichtstrekken verzachten.

Beste kapsels voor een vierkant gezicht

Kort: soft pixie met zachte lagen of een ronde bixie

Medium: textured french bob of een lob met zachte waves rond de kaak. Een textured french bob met zachte lagen is een uitstekende keuze voor een vierkant gezicht, omdat dit kapsel lengte en beweging creëert. Heb je krullend haar, lees dan meer over dit trendy kapsel in ons artikel Krullend haar? Update je look met een curly bob met doorleefde textuur

Lang: lange lagen met veel beweging (shag of butterfly cut)

lange lagen met veel beweging (shag of butterfly cut) Aanbevolen pony: zijdelingse gevederde pony (verzacht een sterke kaaklijn en hoekige vormen zonder het gezicht te zwaar te maken)

Drie praktische tips

Kies voor zachte, afgeronde lagen rond de kaaklijn.

Voeg volume toe aan de zijkanten en rond de slapen.

Ga voor zijdelingse/schuine pony of curtain bangs om lijnen te verzachten.

4. Hartvormig gezicht

Korte, golvende bob (wavy bob / soft French bob) brengt een hartvormig gezicht in balans. Foto Charlotte Mesman

Doel: een breder voorhoofd en een smalle kin met elkaar in balans brengen.

Beste kapsels voor een hartvormig gezicht

Kort: langere bixie of halo cut met volume onderaan

langere bixie of halo cut met volume onderaan Medium: mid-length bob met zachte lagen rond de kaak

mid-length bob met zachte lagen rond de kaak Lang: lange lagen met curtain bangs of een lichte wolf cut

lange lagen met curtain bangs of een lichte wolf cut Aanbevolen pony: curtain bangs (maakt voorhoofd visueel smaller en balanceert de smalle kin)

Drie praktische tips

Kies kapsels met volume rond de kaaklijn en kin.

Gebruik curtain bangs of side-swept bangs voor balans.

Focus op textuur en beweging in het midden en onderaan.

5. Lang gezicht

Textured shaggy lob met curtain bangs voor lang gezicht. De waves voegen breedte toe en de curtain bangs maken het voorhoofd korter. Foto Charlotte Mesman

Doel: je gezicht korter en breder laten lijken.

Beste kapsels voor een lang gezicht

Kort: klassieke bob of micro bob met volume aan de zijkanten

klassieke bob of micro bob met volume aan de zijkanten Medium: textured french bob of een schouderlange lob met waves

textured french bob of een schouderlange lob met waves Lang: middellange lagen met volume rond de kaaklijn (denk ook aan een wat langere shag)

middellange lagen met volume rond de kaaklijn (denk ook aan een wat langere shag) Aanbevolen pony: rechte, stompe pony tot wenkbrauwlengte (verkort het gezicht visueel en voegt breedte toe aan het voorhoofd)

Drie praktische tips

Voeg volume in de breedte toe rond de wangen en kaak.

Kies voor medium lengtes met lagen.

Ga voor een pony om je voorhoofd visueel minder hoog te maken.

Algemene tips voor het kiezen van een kapsel

Laat je kapper altijd je gezichtsvorm meenemen in het advies.

Volume is key: waar je volume plaatst, daar gaat de aandacht naartoe.

Een goede zijscheiding of curtain bangs kan veel verschil maken.

Neem kapselfoto’s mee naar de kapper voor duidelijkheid.

Wil je alle korte kapsels van 2026 in één overzicht zien? Bekijk dan ons artikel Korte kapsels dames 2026: de 10 mooiste trends

