Make-up trends 2026: natuurlijke make-up met een klassieke twist. Foto Charlotte Mesman

De make-uptrends voor 2026 zijn eenvoudig samen te vatten in twee stromingen: dramatische, uitgesproken looks en natuurlijke, tijdloze beauty.

Op de catwalk zagen we aan de ene kant extravagante, experimentele stijlen. Alexander McQueen verraste met uitgelopen zwarte oogmake-up in een soort Indie Sleaze-stijl, terwijl Matières Fécales de wenkbrauwen camoufleerde, paarse eyeliner van slapen tot halverwege de neus aanbracht en zwarte contactlenzen gebruikte. Chloé koos voor snoeproze, matte lippen, een speelse maar opvallende twist.

Toch was de dominante make-up trend voor zomer 2026 seizoen de natuurlijke make-up look. Huizen als Chanel, Balenciaga, Dior en Hermès lieten zien dat klassiek en elegant nooit uit de mode raken. Vandaag zetten we de verfijnde, zomerse make-up van Hermès in de spotlight – een look die je met minimale producten eenvoudig thuis kunt nadoen.

Make-up trends 2026: natuurlijke make-up met een klassieke twist. Foto ADVERSUS

Zon en zee bij Hermès

Zoals altijd eerst even wat context. De modeshow van Hermès voor lente zomer 2026 straalde een sfeer van rust én vrijheid uit. De catwalk was bezaaid met zand en schelpen, wat meteen een associatie met de zee en de open lucht opriep. De kleding was, zoals altijd, geïnspireerd door de paardrijsport. Op de catwalk boterzacht leer, zachte vormen en volumes, en natuurlijke tinten als beige, kaki en crème. Toch was er ook ruimte voor sensualiteit in de vorm van strakke silhouetten, leren shorts, haltertops en korsetdetails.

Het resultaat? Een harmonieuze mix van klassieke luxe en een vrije, nonchalante elegantie. Een perfecte setting voor een make-uplook die licht, zomers en toch geraffineerd is.

De make-up look bij Hermès: minimalisme met impact

Make-up trends 2026: natuurlijke make-up met een klassieke twist. Foto ADVERSUS

De make-up look bij Hermès zou je kunnen omschrijven als minimalistisch met impact. De huid van de modellen is opgemaakt met een licht dekkende foundation, zonder een speciale finish. Het lijkt daarom wel of de meisjes niet zijn opgemaakt. Alleen op de wangen is een natuurlijke blush aangebracht, voor die zomerse look.

Make-up trends 2026: natuurlijke make-up met een klassieke twist. Foto ADVERSUS

De lippen zijn omlijnd met een rozerood lippotlood en ingekleurd met dezelfde kleur lippenstift. Het resultaat is mooi gedefinieerde monden in een natuurlijke rozerode kleur.

Make-up trends 2026: natuurlijke make-up met een klassieke twist. Foto Charlotte Mesman

Ook de wenkbrauwen zijn heel natuurlijk opgemaakt, verzorgd, maar niet overdreven.

De focus ligt op de ogen. Er is maar weinig product gebruikt, maar wel net genoeg om ze te laten spreken. De oogleden zijn opgemaakt met een oogschaduw in een aardse tint die het midden houdt tussen lichtgrijs en lichtbruin. De oogschaduw is rond de buitenste ooghoeken zwaarder aangezet en richting de slapen vervaagd waardoor de ogen langgerekt lijken. In de binnenste ooghoeken, zowel boven als onder, is een klein beetje oogpotlood aangebracht waardoor de ogen op een natuurlijke manier gedefinieerd worden. Tot slot zijn de bovenste wimpers met een klein beetje mascara aangezet. Het is allemaal minimaal maar wel met effect. Vooral dat beetje oogpotlood in de binnenste ooghoeken versterkt de oogopslag, een trucje waar je zelf je voordeel mee kunt doen!

