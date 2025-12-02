Begin het nieuwe jaar met een schone lei én een nieuw kapsel. Een betere start kun je niet maken! Check deze korte kapsels voor 2026.

Deze drie korte kapsels domineren 2026: van de Christy cut tot de moderne shag. Op deze foto Mathilda Gvarliani. Foto ADVERSUS

Maak een knallende start in 2026 met een kort kapsel. Maak rigoureus korte metten met het oude jaar én je haar! Er is geen betere manier om het nieuwe jaar te beginnen. We selecteerden drie onweerstaanbare, supercoole korte kapsels die perfect aansluiten bij de haartrends van nu: verfijnd, speels, gedurfd en vooral ongelooflijk draagbaar. Met deze looks ben jij in 2026 op je allermooist.

1. De Christy cut

De Christy cut is dé comeback-cut van 2026. Dit kapsel, geïnspireerd door het iconische short crop-silhouet van Christy Turlington in de jaren ’90, is terug — en dat dankzij topmodel Mathilda Gvarliani. Dit model uit Georgië – je kent haar vast van de Chanel-campagnes – weet de Christy cut als geen ander te dragen.

De coupe heeft een zachte, taps toelopende vorm rond het hoofd, met een luchtige en beweeglijke pony en langere zijkanten die het gezicht omlijsten. De kracht van de Christy cut zit in de combinatie van frisheid en elegantie: het is kort, maar nooit hard of strak. De textuur blijft licht, waardoor deze haarsnit nonchalant én modern oogt.

Dit kapsel is ideaal voor wie een update wil die luxe uitstraalt zonder overstyling. Een minimalistische look met een hoog fashion-gehalte — perfect voor vrouwen die houden van eenvoud met een twist.

2. De shaggy copper cut

Het kapsel op de tweede foto is een shaggy cut, het signatuurkapsel van het Franse topmodel Alix Bouthors. De coupe deelt bepaalde elementen met de Christy cut, maar is langer in de nek, waardoor dat kenmerkende shag-effect ontstaat.

Het haar is in lange lagen geknipt die zorgvuldig zijn opgebouwd: kort rond de kruin, langer naar beneden toe, waardoor een prachtig volume ontstaat. De pony is vol maar luchtig en loopt naadloos over in de rest van de shag — een vintage knipoog naar de jaren ’70, maar volledig geüpdatet naar de esthetiek van nu.

De koperkleur voegt een extra dimensie toe: warm, sprankelend en perfect om de huid te laten stralen. De shaggy copper cut is de ideale keuze voor vrouwen die zin hebben in een krachtige, uitgesproken metamorfose.

3. De modern-curly crop — speels, gelaagd en vol attitude

In het derde kapsel, dat je kent van topmodel Taylor Hill, draait alles om volume en textuur. Denk aan een korte coupe met natuurlijke krullen die vrij mogen bewegen, een lange pony die zacht over het voorhoofd valt en subtiele lagen die de krul nóg beter laten spreken. Het resultaat is een short curly crop die zowel spontaan als chic oogt.

Deze coupe past binnen de groeiende “untamed beauty”-trend: haar dat zijn eigen vorm mag houden, in plaats van strak geföhnd of gepolijst. Ideaal voor vrouwen die hun natuurlijke beweging willen vieren — zonder in te leveren op stijl. De krullen zorgen voor een omlijsting die zacht, dynamisch en een tikje rebels is: een perfecte balans voor 2026.

Korte kapsels in 2026: karakter boven perfectie

Of je nu kiest voor de elegante Christy cut, de opvallende koperen shag of de speelse curly crop: 2026 staat in het teken van persoonlijkheid. De korte kapsels van dit jaar zijn licht, levendig en ontworpen om je natuurlijke textuur en uitstraling te versterken.

Kort hoeft niet strak of jongensachtig te zijn — het mag zacht, volumineus, beweeglijk en volledig jóú zijn. En dat maakt 2026 misschien wel hét jaar om de stap richting een korte coupe eindelijk te zetten.

