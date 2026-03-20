Laat je inspireren door de lente looks van Caroline Issa, modejournalist en stijlicoon in de modewereld. Check deze stijllessen.

Update je lentelook met deze modetips voor voorjaar 2026. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week (begin maart 2026) ligt weer achter ons en ons archief is zo’n 10.000 streetstylefoto’s rijker. Het bijwonen van de modeweken blijft elke keer weer spannend, maar ook intensief. Je moet snel schakelen en scherp voor ogen hebben waar je prioriteiten liggen. Mijn criterium bij het fotograferen van streetstyle is: stijlvol én draagbaar.

Wie fotografeer ik?

Met dit uitgangspunt speur ik het modepubliek rond de showlocaties af, op zoek naar looks van hoge kwaliteit. Daarbij onderscheid ik een aantal categorieën.

Zo fotografeer ik veel bekende influencers. Hun outfits zijn vaak onberispelijk en rechtstreeks afkomstig uit de nieuwste collecties. Tegelijkertijd missen deze looks soms spontaniteit: ze worden meestal volledig gestyled door modehuizen en zijn daardoor minder persoonlijk.

De zogenaamde ‘posers’ sla ik meestal over. Dit zijn mensen zonder uitnodiging voor de shows, die zich opvallend kleden in de hoop gefotografeerd te worden. Hun outfits zijn vaak te nadrukkelijk aanwezig en van mindere kwaliteit – denk aan goedkope materialen en een slechte pasvorm. Slechts af en toe springt er iemand uit die wél overtuigt.

De outfits van modellen vormen wat mij betreft de meest authentieke streetwear: casual, jong en draagbaar. Niet overdreven modieus, maar altijd actueel. Deze looks leg ik dan ook steevast vast.

Het meest interessant, vanuit modeperspectief, zijn echter de modejournalisten. Zij hebben in de loop der jaren een uitgesproken persoonlijke stijl ontwikkeld en beheersen de kunst van het mixen en matchen tot in de perfectie.

Caroline Issa

Een van de meest geliefde en gefotografeerde modejournalisten in de streetstylescene is Caroline Issa. Ze is onder meer verbonden aan Tank Magazine en een vaste verschijning tijdens de internationale Fashion Weeks. Haar uitstraling en stijl maken haar tot een invloedrijk stijlicoon.

Tijdens de modeweken valt haar kledingstijl op door een uitgebalanceerde mix van klassiek en modern. Ze kiest vaak voor perfect gesneden blazers, broeken en jurken, gecombineerd met opvallende prints of onverwachte accenten. Haar stijl laat zich het best omschrijven als ‘klassiek met een twist’: elegant, maar nooit voorspelbaar. Met sterke silhouetten, bijzondere schoenen en statement jassen creëert ze looks die moeiteloos en zelfverzekerd aanvoelen, zonder geforceerd te zijn.

Caroline is overigens niet eenvoudig te fotograferen. Ze weet feilloos de drukte van streetstylefotografen te ontwijken via slimme sluiproutes. Toch zijn er momenten waarop ze even wel even stil moet staan. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week wist ik haar een paar keer vast te leggen.

De looks van Caroline Issa tijdens Paris Fashion Week

Tijdens de shows in Parijs verscheen Caroline meerdere keren in een broek. Ze combineerde dit kledingstuk met een jas of blazer, waardoor de indruk van een broekpak ontstond. Bekijk de haar looks beter dan valt op dat de kledingstukken niet altijd een setje vormen. Zo heeft de witte trench net een andere tint dan de witte broek. Juist daarin toont zich haar talent voor mixen en matchen.

Modetips

Wie de streetstylelooks van Caroline goed bekijkt, ontdekt een aantal slimme stijllessen:

Ga je voor een (bijna) monochrome look, dan mogen tinten onderling licht verschillen. Dat geeft diepte en voorkomt een te uniforme uitstraling. Oversized silhouetten blijven actueel: denk aan wijde broeken en outerwear met krachtige schouders. Combineer gerust zwarte schoenen met een witte outfit, of draag een witte tas bij een zwarte outfit. Herhaal je favoriete items. Net als Anna Wintour draagt Caroline regelmatig dezelfde schoenen of tas. Goede items verdienen het om vaak gedragen te worden. Besteed aandacht aan details, zoals een jacquardprint of een kenmerkende rode lippenstift. Speel met contrasten: een workwear-jas (een toptrend voor lente zomer 2026) over een lange jurk geeft een spannend effect. Kies voor enkele sterke accessoires, zoals een donkere zonnebril of gouden oorbellen. Houd het krachtig, maar in balans. Durf met kleur te experimenteren. In de lente werken frisse tinten als pastelblauw of geel bijzonder goed.

Bekijk de foto’s en laat je inspireren door deze stijlvolle powervrouw.

