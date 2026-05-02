Slim fit jeans zijn terug, maar flatterender dan ooit. Vooral de bootcut verovert streetstyle en catwalks en blijkt verrassend makkelijk te combineren.

Modetrends 2026. Slim fit jeans zijn terug. Dit model is het meest flatterend. Foto Charlotte Mesman / ADVERSUS

Slim fit jeans zijn terug in de mode. Na jaren waarin wide leg jeans, baggy denim en oversized silhouetten domineerden, maakt deze bekende favoriet een comeback. Op de catwalks, maar ook in de streetstyle zien we de strakke spijkerbroek steeds vaker opduiken. De trend sluit ook aan bij de bredere verschuiving naar slankere silhouetten binnen de modetrends van zomer 2026.

Maar de slim fit jeans van 2026 is niet dezelfde als die van vroeger. De nieuwe generatie denim zit minder strak, is gemakkelijker in het dragen en vooral heel flatterend. Eén model steekt er duidelijk bovenuit: de bootcut slim fit.

De slim fit jeans die het meest flatteert: bootcut

Een donkere slim fit jeans met een witte blouse voor een nette look. Foto Charlotte Mesman

Niet iedere slim fit jeans werkt hetzelfde. Het model dat nu overal opduikt, is de bootcut.

Deze jeans sluit mooi aan rond heupen en benen, maar loopt vanaf de knie licht uit. Daardoor ontstaat een optisch langer silhouet.

Slim fit jeans met leren jack, witte blouse en retro sneakers. Foto Charlotte Mesman

Het verschil met skinny jeans van vroeger is groot. De modellen van 2026 zitten minder strak rond de kuiten en enkels. Ook de pijpen zijn net wat minder aansluitend. Daardoor zitten de broeken lekker en kun je je er goed in bewegen. De tijden dat je je in je slim fit jeans moet ‘persen’ zijn voorbij.

Bovendien zorgen de jaar-2026-modellen voor een eleganter effect en verlengen ze – anders dan de ‘oude’ slim fit – optisch de benen. Hierdoor kun je deze broeken ook heel goed hebben als je wat kleiner bent.

Hoge of lage taille? Beide werken

Slanke spijkerbroeken op de catwalks. Een middenhoge taille voor Dior, een lage taille voor McQueen. Photo courtesy of Dior en McQueen

Een van de redenen waarom deze nieuwe modetrend zo toegankelijk is, is dat deze spijkerbroeken in verschillende tailles verkrijgbaar zijn.

Hoge taille

Een hoge taille geeft extra lengte aan het silhouet, camoufleert een buikje en benadrukt de taille. Dit werkt goed met korte jasjes, oversized knitwear of een ingestopte blouse.

Lage taille

De lage taille maakt voorzichtig een comeback, maar is eleganter dan in de jaren 2000. In combinatie met een bootcut voelt dit model minder extreem en juist modern.

Zo style je slim fit jeans in 2026

De nieuwe slim fit jeans werkt verrassend goed met zowel casual als geklede looks.

1. Total denim

Total denim blijft een geliefde trend voor 2026. Foto Charlotte Mesman

Denim op denim blijft populair. Combineer een slim fit jeans met een denim blouse of spijkerjack voor een moderne, ton-sur-ton look.

2. Met een oversized leren jack

Casual en cool: een slim fit boot cut jeans met oversized leren jack. Foto Charlotte Mesman

Een oversized leren jas zorgt voor contrast met het slanke silhouet van de jeans. Hierdoor ontstaat een gebalanceerde outfit.

3. Met een militair jasje

Een getailleerd militair jasje geeft direct structuur aan de look en sluit goed aan bij de nieuwe tailoring-trend.

4. Met een sculpturale trui

Een smal gesneden jeans met naad kleedt nog slanker af. Foto ADVERSUS

Met een sculpturale trui met tailoring vibes krijgt je slim fit jeans een moderne update.

Welke schoenen draag je onder slim fit jeans?

De juiste schoen maakt het verschil. Populaire combinaties voor 2026:

mocassins

retro sneakers of hybride schoenen in zacht leer

enkellaarzen

ballerina’s of platte v-cut schoenen

Vooral schoenen met een iets spitsere neus werken goed omdat ze het verlengende effect van de bootcut versterken.

Deze modetrend werkt voor vrijwel iedereen dankzij de flatterende pasvorm. Ben je toe aan een nieuwe spijkerbroek, dan is dit model een stijlvolle manier om je garderobe een update te geven.

