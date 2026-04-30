Dit zijn de grootste modetrends voor herfst winter 2026 2027

Tussen werkelijkheid en droom
Tijdens de Fashion Weeks in New York, Londen, Milaan en Parijs werd één ding duidelijk: de mode voor herfst winter 2026 2027 beweegt zich tussen comfort en elegantie, tussen praktische kleding en uitgesproken persoonlijkheid. De collecties zijn draagbaar en realistisch, maar hebben tegelijkertijd iets romantisch, sensueels en bijna filmisch.
Het minimalisme en de oversized silhouetten van de afgelopen seizoenen verschuiven langzaam naar de achtergrond. Quiet luxury blijft aanwezig, maar krijgt meer karakter. Tailoring wordt zachter, materialen rijker en silhouetten vrouwelijker. Kleding mag weer gevoel en emoties uitstralen. Het wordt allemaal wat ‘echter’.
Op de catwalks zagen we een mix van slanke lijnen en volumineuze vormen, nostalgische invloeden uit de jaren vijftig, tachtig en negentig, romantische details, opvallende accessoires en een kleurenpalet dat klassieke wintertinten combineert met onverwachte primaire kleuren.
Wat deze winter vooral opvalt, is dat mode minder gaat om trends volgen en meer om identiteit. Persoonlijke stijl staat centraal. Kleding wordt bewust gekozen en afgestemd op stemming, moment en levensstijl. Method dressing – je kleden als een personage of beroemdheid – biedt je zelfs de mogelijkheid om de werkelijkheid even te ontsnappen.
De dualiteit in de modecollecties voor de winter was goed te zien in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week.
De belangrijkste modetrends voor herfst winter 2026 2027
1. Intentional dressing: bewust en persoonlijk kleden
Een van de sterkste modeconcepten voor herfst winter 2026 2027 is intentional dressing. We kleden ons niet langer automatisch volgens trends, maar maken bewustere keuzes. Outfits voelen doordacht en weerspiegelen persoonlijkheid.
Dit zien we terug in combinaties die minder ‘perfect’ ogen maar juist authentiek aanvoelen. Comfort krijgt een belangrijkere rol, zonder dat kleding casual of slordig wordt.
De garderobe wordt niet bepaald door een enkele stijl maar meer door emoties en omstandigheden:
- zachte tailoring voor werk
- knitwear en laagjes voor vrije dagen
- statement-items die karakter toevoegen
- luxe basics die jarenlang meegaan (kwaliteit boven kwantiteit)
2. Lady-like silhouetten met een moderne twist
Elegantie en lady-like silhouetten blijven we zien, maar op een minder klassieke manier. Tailleurs, kokerrokken en gestructureerde jasjes keren terug, maar voelen zachter en toegankelijker.
Deze trend sluit aan bij de bredere lady-like beweging die al enkele seizoenen zichtbaar is.
Denk aan:
- getailleerde blazers
- rokken op midi-lengte
- vrouwelijke schouders
- slanke tailles
- glamour looks
Het verschil met eerdere jaren? Alles is net wat minder streng en meer ontspannen.
3. Oversized blijft, maar wordt verfijnder
Oversized mode verdwijnt niet, maar verandert van karakter. De silhouetten blijven ruim, maar krijgen meer structuur.
De extreem volumineuze vormen van de afgelopen seizoenen maken plaats voor:
- zachtere schouders
- slankere proporties
- langere lijnen
- minder zware volumes
Vooral oversized tailoring voelt eleganter en minder ‘streetwear’.
4. Slim fit maakt zijn comeback
Naast oversized silhouetten zagen we opvallend veel slank afkledende lijnen op de catwalk. Vooral broeken worden strakker en smaller.
Deze ontwikkeling was sterk zichtbaar bij Gucci, Mugler en Acne Studios.
Slim fit betekent niet per se strak, maar wel:
- meer focus op lichaamsvorm
- stretchmaterialen (onder meer stretchbroeken)
- elegante broeken
- leggings en fitted pants
Dit zorgt voor een nieuw contrast binnen de mode.
5. Lage tailles keren terug
Een opvallende comeback is de lage taille. Zowel rokken als broeken worden lager op de heup gedragen.
De nieuwe interpretatie voelt minder extreem dan begin jaren 2000.
De trend verschijnt vooral in:
- tailored broeken
- satijnen rokken
- jeans
- avondlooks
Deze trend zagen we onder meer bij Giorgio Armani, Erdem en Marc Jacobs.
6. Laagjes krijgen karakter
Layering wordt een van de belangrijkste stylingtrends van winter 2026 2027.
Laagjes hoeven niet meer perfect te zijn. Juist onverwachte combinaties maken een outfit interessant.
Denk aan:
- coltrui onder blouse
- vest over overhemd
- jurk over broek
- verschillende texturen gecombineerd
Prada en Tod’s lieten zien hoe laagjes karakter kunnen toevoegen zonder ingewikkeld te worden.
Kleurtrends herfst winter 2026 2027
De winterkleuren van dit seizoen combineren warme, klassieke toonaarden met felle tinten.
Basiskleuren
- chocoladebruin
- bordeaux
- olijfgroen
- smoky grijs
- winterwit
Accentkleuren
Naast neutrale tinten zien we opvallende kleurinjecties.
Vooral:
- helder rood
- koningsblauw
- mosterdgeel
- saffraan
Deze kleuren zorgen voor energie binnen donkere winterlooks.
Jassen en outerwear trends
Outerwear wordt dit seizoen een van de belangrijkste categorieën.
Op de catwalks zagen we:
- lange mantels
- leren jassen
- faux fur
- redingotes
- oversized trenchcoats
Sterke schouders spelen opnieuw een rol, maar voelen minder hard dan de jaren tachtig-interpretaties.
Mugler, Dior en Dolce & Gabbana lieten krachtige jasvormen zien met elegante proporties.
Broeken en denim trends
De broekentrends voor herfst winter 2026 2027 laten een duidelijke verschuiving zien.
Dit valt op:
- slim fit broeken
- stretchmaterialen
- leggings
- lage tailles
- rechte jeans
- bermuda’s
Denim is dit jaar cleaner en verfijnder.
Jurken en rokken
Jurken en rokken bewegen tussen romantiek en sensualiteit.
Opvallend zijn:
- transparante stoffen
- folkloristische details
- midi-lengtes
- jaren ’50 silhouetten
- kokerrokken
Chloé gaf jurken een zachte, bohemian uitstraling.
Schoenen en accessoires
Accessoires spelen deze winter een grote rol, van opvallende oorbellen tot vintage geïnspireerde tassen. Ook beauty sluit aan bij deze rijke, vrouwelijke sfeer. Ontdek ook de make-uptrends voor herfst winter 2026 2027.
Schoenentrends
- hybride schoenen (mixen van ballerina’s, sneakers en mocassins)
- schoenen met lichte zolen in boterzacht leer
- laarzen in alle mogelijke versies
- lieslaarzen
- pumps met prints (dierenprints, stippen)
- glanzende details
- veterdetails
Accessoiretrends
- grote oorbellen
- faux fur kragen
- lange handschoenen
- vintage geïnspireerde tassen
De jaren ’50 tas maakt een opvallende comeback.
Welke modetrends kun je nu al dragen?
Je hoeft niet te wachten tot winter 2026 2027 om met de nieuwe modetrends aan de slag te gaan. Juist omdat het om ‘echte’ kleding gaat die heel draagbaar is, kun je er nu al mee aan de slag.
Trends die je nu al kunt dragen
- slim fit jeans
- laagjes
- coltruien
- klassieke kleuren in combinatie met rood of blauw
- lange trenchcoats
- zachte tailoring
Een witte blouse, een fitted coltrui en een goede blazer zijn dit seizoen sterke basisstukken.
Waarom herfst winter 2026 2027 anders voelt
De mode voor herfst winter 2026 2027 beweegt tussen realiteit en escapisme.
Aan de ene kant zien we praktische kleding die geschikt is voor dagelijks leven. Aan de andere kant duiken romantische invloeden, historische referenties en filmische details op. Een voorbeeld daarvan zijn de verwijzingen in de collectie van Dior naar Marie Antoinette. Denk ook aan het militaire jasje dat we al een paar seizoenen zien.
Perfect en karakter staan centraal in de nieuwe wintermode.
FAQ – Welke modetrends verdwijnen in 2026?
In 2026 verschuift de mode van extreem casual en minimalistisch naar meer karakter en persoonlijkheid. Sommige trends blijven aanwezig, maar spelen een minder dominante rol.
Oversized silhouetten blijven bestaan, maar extreem grote hoodies maken plaats voor zachtere, verfijndere proporties en meer tailoring.
Minimalisme verdwijnt niet volledig, maar krijgt meer warmte en detail. Strakke basics worden vaker gecombineerd met opvallende accessoires, textuur en kleur.
Volledig neutrale beige looks worden minder belangrijk. In herfst winter 2026 2027 zien we meer contrastkleuren zoals rood, blauw en rijke wintertinten.
Chunky sneakers verliezen terrein aan elegantere schoenen, zoals slankere sneakers, pumps, laarzen en verfijnde modellen met meer detail.