Tussen werkelijkheid en droom

Dit zijn de grootste modetrends voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Etro, Chloé, McQueen

Tijdens de Fashion Weeks in New York, Londen, Milaan en Parijs werd één ding duidelijk: de mode voor herfst winter 2026 2027 beweegt zich tussen comfort en elegantie, tussen praktische kleding en uitgesproken persoonlijkheid. De collecties zijn draagbaar en realistisch, maar hebben tegelijkertijd iets romantisch, sensueels en bijna filmisch.

Het minimalisme en de oversized silhouetten van de afgelopen seizoenen verschuiven langzaam naar de achtergrond. Quiet luxury blijft aanwezig, maar krijgt meer karakter. Tailoring wordt zachter, materialen rijker en silhouetten vrouwelijker. Kleding mag weer gevoel en emoties uitstralen. Het wordt allemaal wat ‘echter’.

Op de catwalks zagen we een mix van slanke lijnen en volumineuze vormen, nostalgische invloeden uit de jaren vijftig, tachtig en negentig, romantische details, opvallende accessoires en een kleurenpalet dat klassieke wintertinten combineert met onverwachte primaire kleuren.

Een dromerige, romantische sfeer bij Dior met historische invloeden, vrouwelijke elegantie en theatrale details. Photo courtesy of Dior

Wat deze winter vooral opvalt, is dat mode minder gaat om trends volgen en meer om identiteit. Persoonlijke stijl staat centraal. Kleding wordt bewust gekozen en afgestemd op stemming, moment en levensstijl. Method dressing – je kleden als een personage of beroemdheid – biedt je zelfs de mogelijkheid om de werkelijkheid even te ontsnappen.

De dualiteit in de modecollecties voor de winter was goed te zien in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week.

De belangrijkste modetrends voor herfst winter 2026 2027

1. Intentional dressing: bewust en persoonlijk kleden

Een van de sterkste modeconcepten voor herfst winter 2026 2027 is intentional dressing. We kleden ons niet langer automatisch volgens trends, maar maken bewustere keuzes. Outfits voelen doordacht en weerspiegelen persoonlijkheid.

Dit zien we terug in combinaties die minder ‘perfect’ ogen maar juist authentiek aanvoelen. Comfort krijgt een belangrijkere rol, zonder dat kleding casual of slordig wordt.

De garderobe wordt niet bepaald door een enkele stijl maar meer door emoties en omstandigheden:

zachte tailoring voor werk

knitwear en laagjes voor vrije dagen

statement-items die karakter toevoegen

luxe basics die jarenlang meegaan (kwaliteit boven kwantiteit)

2. Lady-like silhouetten met een moderne twist

Slanke silhouetten en moderne elegantie bij Celine. Photo courtesy of Celine

Elegantie en lady-like silhouetten blijven we zien, maar op een minder klassieke manier. Tailleurs, kokerrokken en gestructureerde jasjes keren terug, maar voelen zachter en toegankelijker.

Deze trend sluit aan bij de bredere lady-like beweging die al enkele seizoenen zichtbaar is.

Denk aan:

getailleerde blazers

rokken op midi-lengte

vrouwelijke schouders

slanke tailles

glamour looks

Het verschil met eerdere jaren? Alles is net wat minder streng en meer ontspannen.

3. Oversized blijft, maar wordt verfijnder

Oversized mode verdwijnt niet, maar verandert van karakter. De silhouetten blijven ruim, maar krijgen meer structuur.

De extreem volumineuze vormen van de afgelopen seizoenen maken plaats voor:

zachtere schouders

slankere proporties

langere lijnen

minder zware volumes

Vooral oversized tailoring voelt eleganter en minder ‘streetwear’.

4. Slim fit maakt zijn comeback

Slank afkledende broeken en leggings op de catwalks voor de winter. Photos courtesy of Acne Studios, Gucci, Balmain

Naast oversized silhouetten zagen we opvallend veel slank afkledende lijnen op de catwalk. Vooral broeken worden strakker en smaller.

Deze ontwikkeling was sterk zichtbaar bij Gucci, Mugler en Acne Studios.

Slim fit betekent niet per se strak, maar wel:

meer focus op lichaamsvorm

stretchmaterialen (onder meer stretchbroeken)

elegante broeken

leggings en fitted pants

Dit zorgt voor een nieuw contrast binnen de mode.

5. Lage tailles keren terug

Een opvallende comeback is de lage taille. Zowel rokken als broeken worden lager op de heup gedragen.

De nieuwe interpretatie voelt minder extreem dan begin jaren 2000.

De trend verschijnt vooral in:

tailored broeken

satijnen rokken

jeans

avondlooks

Deze trend zagen we onder meer bij Giorgio Armani, Erdem en Marc Jacobs.

6. Laagjes krijgen karakter

Layering wordt een van de belangrijkste stylingtrends van winter 2026 2027.

Laagjes hoeven niet meer perfect te zijn. Juist onverwachte combinaties maken een outfit interessant.

Denk aan:

coltrui onder blouse

vest over overhemd

jurk over broek

verschillende texturen gecombineerd

Prada en Tod’s lieten zien hoe laagjes karakter kunnen toevoegen zonder ingewikkeld te worden.

Kleurtrends herfst winter 2026 2027

Felle kleuren op de catwalks voor winter 2026 2027. Photo courtesy of Mugler

De winterkleuren van dit seizoen combineren warme, klassieke toonaarden met felle tinten.

Basiskleuren

chocoladebruin

bordeaux

olijfgroen

smoky grijs

winterwit

Accentkleuren

Naast neutrale tinten zien we opvallende kleurinjecties.

Vooral:

helder rood

koningsblauw

mosterdgeel

saffraan

Deze kleuren zorgen voor energie binnen donkere winterlooks.

Jassen en outerwear trends

lijnen in de nieuwe wintermode. Photo courtesy of Max Mara

Outerwear wordt dit seizoen een van de belangrijkste categorieën.

Op de catwalks zagen we:

lange mantels

leren jassen

faux fur

redingotes

oversized trenchcoats

Sterke schouders spelen opnieuw een rol, maar voelen minder hard dan de jaren tachtig-interpretaties.

Redingote op de catwalk van Dolce & Gabbana. Invloeden uit het verleden in de mode. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Mugler, Dior en Dolce & Gabbana lieten krachtige jasvormen zien met elegante proporties.

Broeken en denim trends

De broekentrends voor herfst winter 2026 2027 laten een duidelijke verschuiving zien.

Dit valt op:

slim fit broeken

stretchmaterialen

leggings

lage tailles

rechte jeans

bermuda’s

Denim is dit jaar cleaner en verfijnder.

Jurken en rokken

Romantische look met Western en folkloristische invloeden bij Chloé. De modellen hadden extra lang haar. Photo courtesy of Cloé

Jurken en rokken bewegen tussen romantiek en sensualiteit.

Opvallend zijn:

transparante stoffen

folkloristische details

midi-lengtes

jaren ’50 silhouetten

kokerrokken

Chloé gaf jurken een zachte, bohemian uitstraling.

Schoenen en accessoires

Accessoires spelen deze winter een grote rol, van opvallende oorbellen tot vintage geïnspireerde tassen. Ook beauty sluit aan bij deze rijke, vrouwelijke sfeer. Ontdek ook de make-uptrends voor herfst winter 2026 2027.

Schoenentrends

hybride schoenen (mixen van ballerina’s, sneakers en mocassins)

schoenen met lichte zolen in boterzacht leer

laarzen in alle mogelijke versies

lieslaarzen

pumps met prints (dierenprints, stippen)

glanzende details

veterdetails

Accessoiretrends

grote oorbellen

faux fur kragen

lange handschoenen

vintage geïnspireerde tassen

De jaren ’50 tas maakt een opvallende comeback.

Welke modetrends kun je nu al dragen?

Een fashion model in stretch jeans tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Je hoeft niet te wachten tot winter 2026 2027 om met de nieuwe modetrends aan de slag te gaan. Juist omdat het om ‘echte’ kleding gaat die heel draagbaar is, kun je er nu al mee aan de slag.

Trends die je nu al kunt dragen

slim fit jeans

laagjes

coltruien

klassieke kleuren in combinatie met rood of blauw

lange trenchcoats

zachte tailoring

Een witte blouse, een fitted coltrui en een goede blazer zijn dit seizoen sterke basisstukken.

Waarom herfst winter 2026 2027 anders voelt

De mode voor herfst winter 2026 2027 beweegt tussen realiteit en escapisme.

Aan de ene kant zien we praktische kleding die geschikt is voor dagelijks leven. Aan de andere kant duiken romantische invloeden, historische referenties en filmische details op. Een voorbeeld daarvan zijn de verwijzingen in de collectie van Dior naar Marie Antoinette. Denk ook aan het militaire jasje dat we al een paar seizoenen zien.

Perfect en karakter staan centraal in de nieuwe wintermode.

FAQ – Welke modetrends verdwijnen in 2026?

Welke modetrends raken uit beeld in 2026? In 2026 verschuift de mode van extreem casual en minimalistisch naar meer karakter en persoonlijkheid. Sommige trends blijven aanwezig, maar spelen een minder dominante rol. Zijn ultra oversized hoodies nog in de mode? Oversized silhouetten blijven bestaan, maar extreem grote hoodies maken plaats voor zachtere, verfijndere proporties en meer tailoring. Verdwijnt minimalistische mode? Minimalisme verdwijnt niet volledig, maar krijgt meer warmte en detail. Strakke basics worden vaker gecombineerd met opvallende accessoires, textuur en kleur. Zijn monochrome beige outfits nog trendy? Volledig neutrale beige looks worden minder belangrijk. In herfst winter 2026 2027 zien we meer contrastkleuren zoals rood, blauw en rijke wintertinten. Zijn chunky sneakers nog populair? Chunky sneakers verliezen terrein aan elegantere schoenen, zoals slankere sneakers, pumps, laarzen en verfijnde modellen met meer detail.



