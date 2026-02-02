Copenhagen Fashion Week Streetstyle AW 2026. Photo Noor-u-Nisa-Khan. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week heeft inmiddels een stevige plaats in de modewereld ingenomen. Na New York, Londen, Milaan en Parijs komt Kopenhagen, en daarmee wordt deze modeweek vaak als vijfde grote fashion week gezien. Ook de streetstyle in de Deense hoofdstad maakt al sinds jaren deel uit van modereportages. Tijdens de afgelopen Copenhagen Fashion voor herfst winter 2026 (eind januari/begin februari 2026) stond die in het teken van Scandinavisch pragmatisme en – let op! dit is nieuw – maximalisme. De klassieke associatie met de bekende strakke, minimalistische Scandi-stijl (zwart, beige, minimalisme) is er nog wel, maar op straat zagen we opvallend meer dopamine-dressing en power looks dan een paar jaar geleden.

De streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week herfst winter 2026

De rode draad in de streetstyle tijdens de afgelopen Copenhagen Fashion week is: cozy met een expressieve en individuele maximalistische twist. Dit is ongetwijfeld een reactie op de minimalistische quiet luxury-esthetiek van de afgelopen jaren. Een eerste teken van rebellie was de mob wife trend van een jaar geleden. Deze trend is enigszins afgezwakt maar heeft zich wel als een soort olievlek uitgebreid in die zin dat je outfits weer gezien, opgemerkt mag worden (zonder dat je nu direct gekleed als een Godfather-liefje door het leven hoeft te gaan).

Je zou kunnen zeggen dat de streetstyle persoonlijker is geworden, maar ook dat er meer kleur, textuur en zelfs een beetje drama aan te pas komt. Tegelijkertijd blijven de outfits praktisch en winterproof. De streetstyle looks zijn over het algemeen minder streng en minimalistisch dan een paar seizoenen geleden. De mood is vrijer, kleurrijker en blijer. Alsof de Scandi’s hebben besloten: ‘We kunnen warm, stijlvol én vrolijk tegelijk zijn.’

Zo doe je de actuele Scandi look na

Belangrijke elementen zijn in de actuele streetstyle looks van de Copenhagen Fashion Week zijn:

Statement outerwear: geen basic zwarte puffers, maar over-the-top coats: shearling (schapenvacht), faux fur in felle kleuren, lange glitterjassen, oversized tailored coats. Jassen zijn dé ster van de week.

Texturen en contrasten: dikke truien (vaak gestreept of in felle kleuren), delicate doorzichtige lagen, franjes, vintage fur accenten en fantasierijke prints (dierenprints, stippen, ruiten, strepen).

Combinatie van klassiekers en statement items: krijtstreepbroeken, tweed jassen, spijkerbroeken, plooirokken en twinsets vormen vaak een basis. Deze tijdloze items worden gemixt met maximalistische elementen – een perfecte illustratie van hoe Scandi streetstyle uitblinkt in draagbare, maar opvallende mix-and-match looks.

Felle kleuren en opvallende kleuraccenten: felle kleuren maken een comeback in de mode. Dat geldt voor de mode voor lente zomer 2026, maar ook voor winter 2026. Het kleurenpalet in de streetstyle was veel dopamine-gerichter dan het gebruikelijke klassiek Scandinavische kleurenpalet. Denk aan felle kleuren als kobaltblauw, roodtinten, bessenrood, helgeel, maar ook winterwit met kleuraccenten. Het is geen pure explosie van fel, maar wel een duidelijke shift naar meer kleur en energie vergeleken met de afgelopen quiet luxury-jaren.

Accessoires als statement: statement accessoires maken een grote comeback; quiet luxury is nog steeds een trend, maar soms willen we méér. Denk aan: sjaals, hoeden, balaclava-achtige mutsen, grote tassen, kettingen met statement bedels.

Opvallende silhouetten: denk je bij Scandinavische streetstyle nog aan cleane lijnen, dan is het tijd om dat beeld bij te stellen. Tijdens de afgelopen Fashion Week in de Deense hoofdstad hadden de silhouetten alles behalve ‘normale’ proporties. Denk aan maxi-rokken, tucked-in broeken in laarzen (soms alleen maar één broekspijp voor een asymmetrisch silhouet), asymmetrische lijnen, strak bovenlijf plus volumineuze broek of rok.

