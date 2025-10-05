Modetrend uit Parijs: de asymmetrische boot tuck. Proberen!

Modetrend uit Parijs: de asymmetrische boot tuck. Foto ADVERSUS

De jaren 2000 zijn terug in de mode. Dat geldt ook voor de manier waarop we onze laarzen in winter 2025 2026 gaan dragen. De iconische boot tuck maakt zijn comeback, dit keer met een attitude die rebels maar ook stijlvol is. Waar we begin jaren 2000 onze skinny jeans netjes in laarzen stopten om die gestroomlijnde, city-chique look te creëren, draait het nu allemaal om contrasten, nonchalance en een frisse dosis modelef.

Modetrend uit Parijs: de asymmetrische boot tuck. Foto Charlotte Mesman

De klassieke stijlregel blijft: je broek in je laarzen dragen voor een slanke, moderne look die moeiteloos van dag tot nacht werkt. Tegenwoordig is die broek meestal niet een skinny jeans maar een wat wijdere broek. De 2025-variant brengt echter ook een nieuwe it-girl twist: één broekspijp in de laars, de andere eroverheen. Dat staat zogenaamd nonchalant.

Zo draag je de boot tuck anno nu

Modetrend uit Parijs: de asymmetrische boot tuck. Foto Charlotte Mesman

Alles begint met de juiste pasvorm. Voor een superslank silhouet, kies je voor een slim fit broek die makkelijk in je laarzen past – denk aan zwarte leggings, (gecoate) jeans of cargopants met een smalle pijp. Deze look doet het goed met laarzen die mooi om de kuit sluiten, zoals hoge laarzen in paardrijstijl.

Voor een meer eigentijds silhouet mag je ook voor een wijde broek gaan. Vanzelfsprekend moeten de laarzen dan een bredere schacht hebben zodat de broekspijp(en) er goed in passen. Hoge laarzen tot aan de knie zijn hier dé trend (hoge laarzen zijn sowieso een must voor winter 2025 2026).

Overdag werkt deze trend perfect met een wit T-shirt en een leren jack, trenchcoat of klassieke lange jas. Voor ’s avonds mag het gewaagder: je kunt voor een strakkere broek gaan in zwarte laarzen met hak en de look afmaken met een top en een blazer met power shoulders. Vergeet niet – het gaat om attitude!

Eén laars erin, één laars erover: de asymmetrische twist

Dé allernieuwste trend van het seizoen – we spotten hem overal op straat in Parijs – is de one-boot tuck: één broekspijp in de laars, de andere erover. Onverwacht, edgy en o zo modieus. Je creëert in één beweging asymmetrie en dynamiek in je silhouet, het soort imperfectie dat stijlvol oogt.

Waarom het werkt? Omdat je een contrast creëert. De ene kant van je look is strak en gestroomlijnd, de andere nonchalant. Combineer deze look met een oversized trench of een asymmetrisch topje om de balans te versterken.

Stylingtips om te proberen

Combineer leren laarzen met denim of zijde voor een stijlvol contrast.

Houd de ingestopte pijp strak en glad – geen plooien, geen kreukels.

Balanceer de asymmetrie met accessoires: minimalistisch aan de ene kant, statement aan de andere.

Speel met kleurcontrasten voor maximale impact, van ton-sur-ton tot opvallend tweekleurig.

