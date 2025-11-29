Het is en blijft gedurfd: het rok-over-broek silhouet. Voor winter 2025 is deze look weer razend populair. Dit moet je weten.

Streetstyle winter 2025. Rok-over-broek blijft een huge modetrend. Foto Charlotte Mesman

De rok-over-broek look, ooit een speels mode-uitstapje, keert terug als een volwassen silhouet. Deze manier van laag over laag dragen vraagt om lef en stijlgevoel. Het is een mix van mannelijk en vrouwelijk, van klassiek en avant-gardistisch. In de streetstyle van winter 2025 komen we deze look volop tegen. Je zult inmiddels bekend zijn met dé modetrend op dit gebied: asymmetrische slip dress over broek. Maar je kunt er méér mee.

Asymmetrische slip dress over broek

Allereerst meer over de asymmetrische slip dress over broek. Dit silhouet combineert de lingerielook uit de jaren ‘90 met de huidige obsessie voor gedestructureerde silhouetten. Influencers dragen schuin gesneden slip-on jurken met asymmetrische zomen met alles: je komt ze tegen onder maatpakken maar ook over donkere, rechte spijkerbroeken waarbij diagonale zomen en zijsplitten de broek enige beweging laten.

Hoe draag je het?

Qua mood is het niet zozeer een ‘romantische avond look’ maar eerder een gedeconstureerde daywear. Het geheim zit ‘m dan ook in combinaties met nonchalante broeken en stoere accessoires. Denk aan midi-slip-on jurken met kanten rand over wijde broeken met daaronder platte laarzen of puntige pumps met kitten heels. Daarover kan een barn jacket, een blazer of een lange jas.

De asymmetrie voorkomt dat de gelaagde proporties zwaar ogen, verlengt het lichaam met diagonale lijnen en verandert de eenvoudige slip-over-broekcombinatie in een fashion statement.

Niet asymmetrische looks

Tijdens de Paris Fashion Week kwamen we ook niet-asymmetrische rok-over-broek looks tegen. We lichten er drie uit.

Plooirok over broek

Streetstyle winter 2025. Rok-over-broek blijft een huge modetrend. Foto Charlotte Mesman

Deze rok-over-broek trend heeft een preppy uitstraling (niet voor niets spotten we deze outfit bij Lacoste). Een strenge grijze plooirok wordt gedragen over een nette grijze broek in dezelfde kleur; daarop een donkere, ribgebreide polo. De crèmekleurige trui over de schouders zorgt voor een Franse twist. Andere goed gekozen accessoires die deze geklede look een speelse touch geven zijn: de grote zonnebril, de oranje tas en de puntige pumps in een karamelkleur die het silhouet verlengen.

Superchic

Streetstyle winter 2025. Rok-over-broek blijft een huge modetrend. Foto Charlotte Mesman

Deze outfit is een klassieker: total black, gelaagd, superchic. De oversized blazer is gecombineerd met een satijnachtige rok (of slip-on dress?) met kanten boord, die nonchalant over een wijde broek valt. Het silhouet is langgerekt. De strakke, puntige schoenen of laarzen versterken de grafische lijnen, terwijl de designer-bag het geheel een luxueuze final touch geeft. Het geheel ademt understated sensualiteit: een mix van tailoring, lingerie-invloeden en urban cool. Een look die je gemakkelijk zelf kunt nadoen.

Fantasie

Streetstyle winter 2025. Rok-over-broek blijft een huge modetrend. Foto Charlotte Mesman

Deze look laat zien dat je ook met kleuren en texturen kunt spelen. De rode broek en rok (of jurk?) met ton sur ton fantasie horen bij elkaar. De trui met macro-pailletten maakt er een “more is more” outfit van. Let ook op de accessoires: de kleine ronde handtas in oranje, de harige zwarte instappers, de grote bril met lichtgekleurde glazen. Extravagant, speels, out-of-the-box. Deze look laat zien dat in de mode werkelijk alles mogelijk is.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS