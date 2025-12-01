De bralette-bh: waarom dit dé lingerie-basic is die je nu wilt hebben

Een crèmekleurige zijden blouse, twee knoopjes open, een randje zwart kant dat net zichtbaar is. Een oversized blazer, een low-rise jeans, een ivoorkleurig kanten detail dat net onder de revers uitkomt. En nu eens géén beugel, géén push-up – maar een bralette-bh, de bh die alles voor je doet, maar die je niet voelt zitten. Het is dé bh van het moment: de quiet luxury van de lingerie. We komen hem overal tegen – op straat, op Instagram, op de rode loper. Je hoeft geen celebrity te zijn om dit model stijlvol te dragen. De nieuwste generatie bralettes is mooier en ondersteunender dan ooit. Ze houden alles op z’n plek, of je nu een volle D- of E-cup of kleine borsten hebt. Het is het ultieme “ik-draag-bijna-niks-maar-alles-zit-perfect”-geheim.

Wat is een bralette-bh?

Heel simpel: een zachte, elastische bh zonder beugels en meestal zonder haakjes achter. Je trekt hem aan als een crop top en hij zit als een tweede huid. Deze bh volgt je bewegingen in plaats van ze te beperken. Dankzij slimme snitten, zachte microvezel en kant van topkwaliteit voelt hij luchtig, maar geeft hij toch verrassend veel vorm en steun. Het is lingerie die je kunt vergeten… totdat iemand vraagt waar je dat prachtige exemplaar vandaan hebt. En daar kunnen we je meer over vertellen. Bekijk de bralettes op deze webshop maar eens.

Van “thuisdag-bh” naar everyday hero

Niet zo lang geleden nog was de bralette de bh voor dagen waarop je ‘even geen zin had’. Inmiddels is deze bh uitgegroeid tot een favoriet voor elke dag, dit ook omdat de modellen zijn geëvolueerd. Nog steeds voel je ze niet zitten, maar tegelijkertijd geven ze wel de steun en bedekking van traditionele bh’s. Tegenwoordig vind je bralettes met bredere bandjes, licht voorgevormde cups, stevige elastische onderbanden en zelfs mesh panelen aan de zijkanten waardoor ook een volle cup perfect blijft zitten. Het resultaat? Je komt de hele dag stijlvol en comfortabel door zonder rode striemen of verschuivende cups.

Welk model past bij jou?

Zo vind je in één oogopslag de bralette die past bij jouw lichaam, je kledingkast en je comfortwensen – zonder in te leveren op stijl of ondersteuning.

Kanten bralette

Fijn kant, verstelbare bandjes, soms een sluiting voor of achter. Ideaal voor avondlooks of momenten waarop je de bralette bewust in beeld mag laten komen. Perfect onder open blouses, blazers met diepe V-hals, sheer tops of jurken met transparantie.

Naadloze bralette

Gemaakt van gladde microvezel of modal, zonder naden of stiksels. Dé keuze wanneer je een onzichtbare basis wilt. Perfect onder fitted T-shirts, dunne coltruien, getailleerde jurken en lichte of satijnen stoffen.

Triangle bralette

Minimalistische driehoekcups, ongevoerd of dun gevoerd. Ideaal voor cup A tot en met C als je een natuurlijk silhouet wilt. Draag ’m onder oversized overhemden, linnen blouses, opengebreide vesten en luchtige zomerjurken.

Voorgevormde bralette

Licht gevoerde cups, stevige onderband en vaak bredere bandjes. Perfect voor cup C tot en met F wanneer je vorm en goede support wilt — zonder beugel. Ideaal onder truien, blazers, T-shirts en alle outfits die een ronde, gladde lijn vragen.

Longline bralette

Doorlopende band tot onder de borstkas of taille, brede onderband, vaak met power-mesh. Uitstekend voor cup D en groter, met extra steun en een subtiel corrigerend effect. Mooi als crop top op high-waisted broeken of rokken.

De stijlen van nu

Van romantisch kant tot grafische patronen: er is een bralette voor elke mood en elke look. Kanten modellen zijn prachtig onder een open blouse of als top onder een blazer. Naadloze microvezelvarianten verdwijnen perfect onder strakke T-shirts. Mesh bralettes met racerback zijn ideaal voor warme of actieve dagen. En longline-versies accentueren de taille op een elegante manier.

Qua kleur blijft zwart iconisch, maar zachte tinten als sage green, bitter chocolate, roest, zacht koraal en diep bordeaux domineren dit seizoen. En natuurlijk: de huidskleurige bralette — de onzichtbare essential voor onder lichte of doorschijnende kleding.

Zo draag je ’m (en mag je ’m vooral laten zien)

Juist omdat de bralette het midden houdt tussen een bh en een top kun je er zoveel kanten mee op. Het is underwear maar ook outerwear. Dus ja: hij mag gezien worden. Tot slot hebben we nog een paar stylingtips. Draag je bralette:

onder een halfopen blouse of stoer overhemd voor die effortless French-girl look;

onder een blazer voor een zakelijke look met een vrouwelijke twist;

met een high-waisted jeans, gecombineerd met layered kettingen voor een laid-back weekend vibe;

als top op een festival: kies voor sporty of longline modellen in een opvallende kleur en draag ze op denim shorts of een zwierige rok.

Kortom, de bralette-bh is geen modetrend, geen hype of bevlieging, en al helemaal geen compromis. Het is de bh die comfort en stijl met elkaar combineert, en die je kunt dragen als top zonder dat je het idee hebt dat je in je bh over straat gaat.