Lingerie als outwear: dé fashiontrend voor zomer 2025. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

De modetrends voor zomer 2025 laten een spannende mix van lef en sensualiteit zien. De lingerie top en beha als outerwear zijn terug, en hoe! De looks van Madonna uit de jaren ’80 en ’90 vormden het startschot, en nu geeft 2025 deze iconische trend een eigentijdse, glamoureuze twist.

Madonna’s rebel chic, vandaag geëvolueerd

Lingerie als outwear: dé fashiontrend voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Denk aan Madonna in haar legendarische cone bra van Jean Paul Gaultier: een grensverleggend statement waarbij lingerie van intiem kledingstuk veranderde in sensuele power outerwear. Die attitude van rebellie en zelfverzekerdheid leeft voort in de modetrends voor zomer 2025, waar lingerie als outwear niet alleen op de catwalks schittert maar ook de straten verovert.

Een mooie bevestiging van deze invloed is de zomercollectie van Dolce & Gabbana voor 2025, die geheel geïnspireerd werd door Madonna’s iconische cone bra, gedragen tijdens haar beroemde Blond Ambition tour in de jaren ’90. Het ontwerpersduo gaf in hun show een modern eerbetoon aan deze krachtige en gedurfde look, met conische korsetten en beha’s als centrale thema’s die vrouwelijke vormen accentueren en power uitstralen.

Zo draag je lingerie tops deze zomer

Lingerie als outwear: dé fashiontrend voor zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Laat je inspireren door de modetrends van weleer en creëer vernieuwende looks met lingerie topjes. Van romantisch tot edgy, minimalistisch tot glamoureus: de lingerie top is dit seizoen het veelzijdige paradepaardje. Dit zijn dé must-try looks:

1. Kanten top met lange rok

Lingerie als outwear: dé fashiontrend voor zomer 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Draag een fijne kanten top op een lange, uitwaaierende rok of, als je het helemaal in lingeriestijl wilt houden, met een lange zijdenachtige rok. Perfect voor zomerse tuinfeestjes en zwoele avonden. Houd de accessoires subtiel en ga voor delicate sandalen of ballerina’s.

2. Kanten top met palazzo broek

Stoer en tegelijkertijd sensueel is de combinatie van chique lingerie topjes met wijde, luchtige palazzo broeken. Ideaal voor brunches of zomeravonden. Kies hoge taillebroeken voor een flatteus silhouet en maak af met hakken voor die extra touch.

3. Minimalistische zijden top met hotpants en jasje

Lingerie als outwear: dé fashiontrend voor zomer 2025. Photo courtesy of Fendi

Voor de liefhebbers van coole streetstyle looks: combineer een zijden cami met hotpants en een oversized blazer of halflange zomerjas, voor een quiet luxury look. Voeg een oversized tas toe en stoere boots of veterschoenen à la Fendi toe en je look is compleet.

4. Pencil rok met satijnen bra à la Dolce & Gabbana

Voor de ultieme avondlook: een satijnen beha gecombineerd met kokerrok. Hiermee straal je sexy en zelfverzekerdie uit, precies zoals in de zomercollectie van Dolce & Gabbana. Maak de look af met transparante sjaal of een blazer en hoge hakken. Zwart is mooi, maar denk ook aan wit of parelgrijs. Ga voor een monochrome look.

5. Lingerie top met jeans of denim hotpants

Casual cool, op en top zomer 2025: een kanten of zijden top met jeans of denim hotpants. Perfect voor festivals, stranddagen of rooftop borrels. Combineer met chunky sneakers of sandalen en vergeet de vintage zonnebril niet.

Style tips voor 2025

Laagjes love: van oversized blazers tot open witte overhemden: laagjes geven balans zonder de look te verstoren.

van oversized blazers tot open witte overhemden: laagjes geven balans zonder de look te verstoren. Speel met texturen: mix kant, zijde, denim en katoen voor die perfecte spannende contrasten.

mix kant, zijde, denim en katoen voor die perfecte spannende contrasten. Confidence is key: zoals Madonna ons leerde: attitude maakt de look. Draag het met trots en straal.

Deze zomer is het tijd om je innerlijke diva te omarmen. Lingerie als outwear is méér dan een trend – het is dé viering van vrouwelijke kracht en zelfexpressie. Durf te schitteren, durf te zijn!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS