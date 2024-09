De modeshow van Dolce & Gabbana voor zomer 2025 was spectaculair. Op de eerste rij niemand minder dan Madonna herself.

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het ontwerpersduo Dolce & Gabanna did it again. Ze presenteerden hun modecollectie voor zomer 2025 met een grandioze show. De collectie zelf was er niet minder om. Show en collectie waren overduidelijk geïnspireerd door de samenwerking tussen Jean Paul Gaultier en Madonna voor het wereldtournee Blond Ambition Tour in 1990. We vertellen je meer over deze nieuwe modecollectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Laat je er nu al door inspireren!

Conische korsetten en beha’s

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Met Madonna en Jean Paul Gaultier als muzen konden conische korsetten en puntige statement beha’s niet uitblijven. Ze vormen de leidraad in deze collectie en onderstrepen een ander hoofdthema dat Dolce & Gabbana na aan het hart ligt: de Italiaanse schoonheid. Ook deze collectie is weer een perfecte synthese van sensualiteit, attitude, karakter en charme.

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De modellen dragen – hoe kan het anders – witte pruiken die de fans als Madonna direct zullen herkennen als haar karakteristieke haarstijl uit de vroege jaren ’90. De knipoog naar Madonna uit dat tijdperk is onmiskenbaar maar de overall look is frisser, essentiëler en ontdaan van overbodige accessoires. De ogen van de modellen zijn opgemaakt met eyeliner die via Madonna teruggaat naar Marilyn Monroe.

De jurken volgen nauwgezet de vormen van het lichaam dankzij de lijnen die de vrouwelijke vormen accentueren: anatomisch gesneden jasjes en corsetterie-details stralen een sterke en bewuste vrouwelijkheid uit. Veel gebruikte materialen zijn duchesse, crêpe, tule, chiffon en kant en eco-bont.

Typische Dolce & Gabbana kleuren

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het kleurenpalet is typisch Dolce & Gabbana: zwart, rood, wit, nude en dan toch ook, onverwacht, een babyblauwe en een roze jurk. Ook bloemen komen weer in beeld, in de vorm van prints die zijn geïnspireerd door bloemenfantasieën uit het verleden. De gestroomlijnde outfits zijn verder uitgerust met – we zeiden het al – puntige korsetten en beha’s maar ook touwtjes, veters en haken.

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Accessoires

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De accessoires zijn geïnspireerd op de onvergetelijke stijl van pin-ups en grote sterren uit het verleden. Maxi-oorbellen in de vorm van een kruis (dit symbool kan niet uitblijven als we het over Madonna hebben), Sicily- en Marlene tassen en beautycase’s completeren de looks. Aan hun voeten dragen de modellen, wat lijken, hooggehakte ballerina’s met strikjes.

De mode collectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Madonna in zwartkant

En op de eerste troonde Madonna, mysterieus gehuld (of was het: goed verstopt?) in het zwart met een zwartkanten sluier die alleen de ogen zichtbaar liet. Op haar hoofd – onder de sluier – een gouden kroon en om haar nek een statement ketting met strass (of waren het diamanten?).

