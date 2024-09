Vier modelooks die je meer over de wintermode vertellen

De Paris Fashion Week is in volle gang. We lichten vier modelooks voor je uit. Dit gaat de wintermode worden.

Een van de meest toonaangevende en stijlvolle modeshows tijdens de Paris Fashion Week is Hermès. Fashionista’s en influencers trekken alles uit de kast om goed voor de dag te komen. De modelooks bij Hermès geven een beeld van de wintermode voor het komende seizoen.

Leer (Erika Boldrin)

Wintermode 2024. Foto Charlotte Mesman

Heb jij al ideeën voor je nieuwe winterlook? Bekijk de streetstyle looks bij Hermès en doe inspiratie op. Met een paar goed gekozen items geef je je outfits een instant update mee. Zo ziet de nieuwe wintermode eruit.

Leer

Wintermode 2024. Op deze foto Erika Boldrin. Foto Charlotte Mesman

Eén van de grootste modetrends voor herfst winter 2024 2025 is leer. Leren jassen, leren broeken, leren rokken, leren laarzen. Leer is terug (nepleer is ook prima). En wel in alle mogelijke kleuren. Zwart, maar ook bordeaux, chocoladebruin en olijfgroen, dé kleuren van het moment. Een andere trend is hoge laarzen, al dan niet met hoge hakken.

Klassiek met een twist

Wintermode 2024. Op deze foto Grece Ghanem. Foto Charlotte Mesman

Klassiekers blijven terugkomen (niet voor niets zijn het klassiekers), maar dan wel altijd met een twist. Een voorbeeld daarvan is deze leren rok met stroken die Grece Ghanem bij Hermès met een grijze overhemdblouse draagt. Let ook op de schoenen. Dat zijn accessoires waar we deze winter mee gaan spelen!

Winterwit

Wintermode 2024. Op deze foto Sira Pevida. Foto Charlotte Mesman

Winterwit blijft een topper. Voor een stylish look kies je winterwit van top tot teen. Twee basics waar je alle kanten mee uitkunt, zijn: een wijde broek en een witte winterjas. Een ander item waar je veel mee kunt, is een witte wintertrui met col. Puntige pumps zijn ook deze winter opnieuw populair.

Spijkerbroek met romantische top

Wintermode 2024. Op deze foto Yoyo Cao. Foto Charlotte Mesman

Deze winter geven we onze spijkerbroeken een romantische twist mee. Denk aan romantische blouses met stroken of kant. Influencer Yoyo Cao gaf de look een extra touch mee door over haar spijkerbroek geen blouse maar een lange kanten jurk (of vest) te dragen met daarover een leren gilet. Een idee om iets mee te doen voor jouw eigen modelook.

