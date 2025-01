Het is uitverkoop! Tijd om je slag te slaan. Met deze laarzen kun je geen miskoop doen of loop je op de trends vooruit.

5x Laarzen om in de uitverkoop naar op zoek te gaan. Foto Charlotte Mesman

Iedereen heeft vast een paar laarzen – of misschien wel meer – in de kast staan. Toch blijven we er steeds weer voor vallen. Ben jij een boots fan zoals wij, sla dan je slag in de uitverkoop. Veel laarzentrends van het vorige seizoen blijven we ook het komende jaar zien. We lichten vijf laarzen voor je uit waar je nooit een miskoop aan kunt doen.

#1 Halfhoge veterlaarzen

Halfhoge veterlaarzen zoals op onze cover foto hierboven zijn casual en trendy en laten zich over onder dragen. Ze zijn supercool onder een jurk of rok. Ze doen het fantastisch met een strakke broek of leggings. Ze staan altijd goed onder een spijkerbroek. En als het weer het straks toelaat, kun je ze heel stoer onder een minirok of shorts dragen. Wil je op safe gaan, koop ze dan in het zwart. Ook bruin kan een goede keuze zijn en je look net even iets extra’s meegeven.

#2 Bikerlaarzen

5x Laarzen om in de uitverkoop naar op zoek te gaan. Foto Charlotte Mesman

Een andere categorie laarzen waar je altijd plezier van zult hebben, is bikerboots met van die karakteristieke gespen. Of je ze nu draagt bij een casual outfit of bij een geklede outfit, het is altijd goed. Hoge bikerboots zijn supercool onder rokken die net over de knie vallen.

#3 Cowboy boots

5x Laarzen om in de uitverkoop naar op zoek te gaan. Foto Charlotte Mesman

Cowboy boots zijn al een paar jaar weer terug in de mode. Je kunt er fantastische looks mee maken. Houd je van contrasten, draag ze dan bij een geklede outfit. Hiermee ontdramatiseer je total look en krijgt zelfs de meest klassieke look een fashionista kwinkslag. Verder zijn ze te gek voor boho looks, onder romantische jurken of supershorts met roesjesblouses.

#4 Hoge laarzen met hoge hakken

5x Laarzen om in de uitverkoop naar op zoek te gaan. Foto Charlotte Mesman

Ze mogen dan niet praktisch zijn, vrouwelijk zijn ze wel: hoge laarzen met hoge hakken. Sinds een paar jaar doen ze weer helemaal mee. Dit soort laarzen is goed voor een ladylike feeling. Maar je kunt er ook een wat meer sexy look mee creëren. Not meant for walking misschien maar het dragen van dit soort laarzen geef je wel een kick.

#5 Sneaker boots

5x Laarzen om in de uitverkoop naar op zoek te gaan. Foto Charlotte Mesman

Een trend die we het komende seizoen gaan zien , is sneaker boots, ook wel ‘boxersneakers’ genoemd. Het zijn hoge sneakers met veters die ook wel iets van laarzen weg hebben. Kom je dit soort sneaker boots al in de uitverkoop tegen en houd je ervan om op de trends vooruit te lopen, sla dan je slag!

