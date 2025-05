Wat ooit alleen voor de sportschool bestemd was, zien we nu terug in de mode. Zo integreer je sportkleding in je mode look.

Modetrend 2025: athleisure! Sportswear blijft de mode beïnvloeden

Herinner je je de tijd nog dat we voor het eerst sneakers onder een lange jurk of chique rok gingen dragen? Dat is inmiddels tien, vijftien jaar geleden. Toen keken we er nog een beetje gek van op maar inmiddels is de grens tussen sportkleding en mode volledig vervaagd. Ook voor zomer 2025 is athleisure een huge modetrend.

Wat ooit alleen voor de sportschool was, zie je nu terug in casual looks én zelfs in de eveningwear. Deze trend weerspiegelt een levensstijl: kleding moet niet alleen mooi zijn, maar ook functioneel en comfortabel. Van elastische leggings tot technische jacks: sportkleding geeft de hedendaagse mode een coole en edgy twist.

Van sportschool naar streetwear

De overgang van sportkleding naar streetwear begon ruim tien jaar geleden, toen we met z’n allen meer gingen focussen op onze gezondheid en een actieve levensstijl. Inmiddels, in 2025, is fitness in brede zin van het woord, geen trend meer maar is het een lifestyle geworden. Topontwerpers laten zich inspireren door sport. Ze nemen lichte, technische stoffen, elastische creaties, voor de sport kenmerkende designs en prints, en functionele silhouetten op grote schaal in hun modecollecties op. Ook slaan sportswearmerken en luxemerken de handen steeds vaker ineen en werken ze samen aan het ontwikkelen van tops en trainingsbroeken die de catwalk waardig zijn.

In 2025 beïnvloedt de sportkleding voor dames zelfs de eveningwear. Met andere woorden: sportkleding geeft de hedendaagse mode een coole en edgy twist. Denk aan glanzende of glitter leggings met elegante blouses of cropped sporttops gecombineerd met uitwaaierende rokken. Of aan sweatshirts met prachtig borduurwerk en sneakers van luxe materialen. Innovatieve stoffen, zoals milieuvriendelijke en ademende materialen, maken deze trend duurzaam én stijlvol.

Sociale media spelen ook een grote rol bij de fusie van sportswear en mode. Influencers en beroemdheden combineren sportswear tops met maatpakken en dragen trainingsbroeken of wielrennersbroekjes met blazers en high-end accessoires. Of misschien zelfs een tennisrokje met een mooie trui. De flexibele work-from-anywhere levensstijl maakt sportkleding ook gangbaar in situaties waar je vroeger alleen met meer geklede looks voor de dag kon komen. Zo is sportkleding dé keuze voor wie gemak en stijl wil combineren.

Dit is waarom de athleisure trend populair is

Waarom de athleisure trend zo populair is, laat zich gemakkelijk verklaren. Je kunt er eenvoudigweg alle kanten mee op. Stretch, duurzame stoffen en opvallende designs geven je looks iets extra’s mee waarmee je zowel overdag als ’s avonds – indien smaakvol gecombineerd – goed voor de dag kunt komen. Verder kan zo’n sportswear item in je look je een psychologische boost geven. Niet alleen omdat het lekker zit, maar ook omdat je er op een nonchalante manier supercool eruitziet. Alsof je lukraak iets bij elkaar aangetrokken hebt, maar laat dat nu eens toevallig een heel edgy effect opleveren. Een betere oppepper voor je zelfvertrouwen is er niet!

Stylingtips voor sportswear in je modelook

Sportkleding combineren zonder dat het lijkt alsof je net van de sportschool komt? Zo doe je dat!

Leggings en trainingsbroeken

Kies leggings met een hoge taille in klassieke kleuren of met subtiele prints. Overdag combineer je ze met een mooie blazer en loafers of balletflatjes voor een casual-chique look. ’s Avonds draag je een glanzende legging met een chique blouse en schoenen met hoge hakken. Een luxe clutch maakt het af. Een andere optie is een trainingsbroek met een geraffineerde top zoals een mooie witte blouse voor overdag of een ultra-chique top voor de avond. Ook hier is de keuze van je schoenen weer heel belangrijk. Voor de avond kun je ook aan metallic hoge sandaaltjes denken.

Slim layeren met sporttops

Hoodies en tracktops zijn echte allrounders. Op werk draag je een slim-fit hoodie onder een blazer of mooi jasje met een nette broek of rok. ’s Avonds combineer je een cropped sporttop met een wijde broek in een luxe materiaal en opvallende oorbellen.

Tip: combineer stoffen zoals techno materialen met satijn of zijde voor een spannend contrast.

Sneakers als eyecatcher

Sneakers zijn hét schoolvoorbeeld van de integratie tussen sportswear en mode. In 2025 draag je chunky sportschoenen onder een wikkeljurk met een leren jack voor een stoere look. Denk ook aan geraffineerde sneakers (of ballerina-sneakers, een toptrend voor 2025) onder een coole spijkerbroek. Ook ’s avonds mag je tegenwoordig op sneakers ten tonele verschijnen. Voor een extra feestelijke touch kun je denken aan luxe sneakers in leer of met metallic details.

Sportieve topjes met elegante broeken

Sporttops en sportbeha’s kunnen tegenwoordig ook buiten de gym heel trendy zijn. Overdag combineer je een sporttop met een jeans en blazer of (suède)leren jack. ’s Avonds draag je een cool sporttopje met een lange rok (misschien wel met pailletten of in een doorzichtig materiaal) of een bandplooibroek en een opvallende ketting.

Accessoires maken het af

Als je één of meerdere sportswear items in je modelook verwerkt, is het heel belangrijk dat je de juiste accessoires kiest. Een sporttas is in dit geval natuurlijk een no-no, want je wilt vermijden dat je de indruk geeft dat je net uit de sportschool komt. Kies door voor een gestructureerde, ultrachique handtas. Zet een modieuze zonnebril op je neus en ga voor geraffineerde sieraden. ’s Avonds geven een metallic riempje in je taille of zijden sjaal je sportoutfit een glam upgrade.

Tip: accessoires voegen kleur en textuur toe aan eenvoudige sportkleding en tillen je outfit naar een hoger niveau.

Balans in proporties en materialen

Mix volumineuze sportjacks met een kokerrok of slim fit broek. Combineer een sportbeha met een zwierige maxirok voor een elegante look. Het contrast tussen atletische en luxe materialen, zoals nylon joggers met een kasjmier trui, maakt je outfit spannend.

Tip: houd het kleurenschema uniform voor een samenhangend geheel.

De invloed van sportkleding ontwikkelt zich alleen maar verder. Innovaties zoals temperatuurregulerende stoffen en ingebouwde fitness-tracking technologie maken sportkleding steeds functioneler én modieuzer. Sportswear blijft het modebeeld beïnvloeden. Experimenteer met deze inspirerende trend, die inmiddels overigens geen trend meer is. Sportswear valt niet meer uit de mode weg te denken.