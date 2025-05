Een zijden sjaal (of een sjaal met een zijdeachtige look) geeft je modelook voor zomer 2025 een luxe update mee.

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal. Foto Charlotte Mesman

Als het gaat om zijden sjaals en de manier waarop je die stijlvol in je modelook voor zomer 2025 kunt integreren, moeten we bij Hermès zijn. Dit modehuis dat begon als lederwaren maison staat (mede) bekend om zijn zijden sjaals. Het modepubliek bij Hermès gaat er dan ook graag mee aan de slag. Kijk het van de influencers af hoe je met een modeaccessoire als een zijden (of zijdeachtige) sjaal met een mooi design je look een extra luxe twist kunt meegeven.

Hoe draag je een zijden sjaal in zomer 2025?

Of je er nu een om je nek knoopt, hem als hoofdband draagt of hem om je tas doet, een zijden sjaal voegt meteen die nonchalant-chique Parijse vibe toe. Het is geen wonder dat ze een favoriet zijn geworden onder modeliefhebbers, beroemdheden en stijliconen over de hele wereld. Deze ideeën spotten wij bij de modeshow van Hermès van afgelopen maart in Parijs:

om het hengsel van je handtas: dit is een klassieker die altijd chic is. Je kunt een sjaal om één van de hengsels strikken of knopen of een sjaals om een hengsel wikkelen. Voor zomer 2025 combineer je een sjaal aan je tas vaak met charms.

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal. Foto Charlotte Mesman

in een jasje of blouse: een jasje of blouse krijgt een extra twist als je er een kleurrijke sjaal in draagt. Knoop de sjaal losjes en stop de uiteinden in je jas of blouse.

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal. Foto Charlotte Mesman

om je nek geknoopt: knoop een kort sjaaltje om je nek voor een stijlvolle retro look. Kies een kleur die aansluit bij je top of ga voor een spannend contrast. Met andere woorden: speel met kleur!

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal. Foto Charlotte Mesman

om je hoofd : er zijn verschillende manieren om sjaaltjes om je hoofd te dragen. Op onze streetstyle foto zie je hoe stijlvol zelfs de bandana-stijl (met de driehoek achter op je hoofd) kan zijn. Voor een geraffineerde retro look knoop je de sjaal onder je kin vast zoals Jackie Kennedy dat deed. Ook kun je van je sjaal een haarband vouwen en die onder je haar achter in je nek vastknopen.

: er zijn verschillende manieren om sjaaltjes om je hoofd te dragen. Op onze streetstyle foto zie je hoe stijlvol zelfs de bandana-stijl (met de driehoek achter op je hoofd) kan zijn. Voor een geraffineerde retro look knoop je de sjaal onder je kin vast zoals Jackie Kennedy dat deed. Ook kun je van je sjaal een haarband vouwen en die onder je haar achter in je nek vastknopen. om je paardenstaart of knot : een andere manier die superchic kan zijn, is de sjaal rond een paardenstaart of knot knopen. Je kunt de sjaal lang laten of hem er deels of geheel omheen wikkelen.

: een andere manier die superchic kan zijn, is de sjaal rond een paardenstaart of knot knopen. Je kunt de sjaal lang laten of hem er deels of geheel omheen wikkelen. als ceintuur: haal een kleurrijke sjaal door de lussen van een witte (spijker)broek en je hebt een creatieve basis voor een ultieme zomerse look.

Update je modelook voor zomer 2025 met een zijden sjaal. Foto Charlotte Mesman

als top: een andere creatieve manier om een sjaal te dragen, is er een top van maken die je over een hemdje of T-shirt knoopt zoals op onze streetstyle foto. Helemaal mooi wordt het als je deze ‘sjaaltop’ met een hoge taille rok of broek combineert.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw ultieme zomerlook voor 2025.

