Je weet inmiddels vast wat een butterfly haircut is: een gelaagde haarstijl die een paar …

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob! Foto ADVERSUS

Je weet inmiddels vast wat een butterfly haircut is: een gelaagde haarstijl die een paar jaar geleden viraal ging en nog steeds heel populair is. Kenmerkend voor dit kapsel zijn de kortere lagen rond het gezicht waardoor het lijkt of je een kort kapsel hebt. Maar ondertussen kom je niet aan de rest van je haarlengte die vaak lang is. Maar het kan ook anders. Dit is waar de butterfly bob om de hoek komt kijken. Dit kapsel heeft dezelfde karakteristieke lange rond het gezicht, maar de lengte van een bob kapsel. We duiken erin.

De butterfly cut

Om de butterfly bob beter te begrijpen, vertellen we je eerst meer over de butterfly cut. Zoals gezegd, zijn de korte of middellange lagen rond het gezicht kenmerkend. Deze lagen beginnen bij de jukbeenderen en lopen richting de kaaklijn. Soms worden ze gecombineerd met curtain bangs. Onder de kortere lagen komen langere lagen vandaan die op de schouders of ook tot ver op de rug kunnen vallen.

Door de lagen rond het gezicht krijg je met een butterfly cut meer volume en beweging, vooral op je kruin en rond je gezicht. De butterfly cut wordt wel vergeleken met de klassieke shag of de wolf cut, maar is geraffineerder en romantischer (de shag is stoer en typisch jaren ’70, de wolf cut is hypermodern met grotere lengteverschillen en soms zelfs een mullet in de nek).

De butterfly cut is wél geïnspireerd door de jaren ’70 shag. Sterker nog, het is een mix van de shag en de gelaagde, lange looks uit de jaren ’90 (think Rachel Green uit Friends), maar dan met naar buiten gestylede lagen en meer volume.

De butterfly bob

De butterfly bob is een korte variant op de klassieke butterfly cut. Terwijl er bij de klassieke butterfly cut langere lagen onder de gelaagde voorste korte lagen vandaan komen, is het lengteverschil bij de butterfly bob korter, maar is de feeling hetzelfde.

Net zoals bij de butterfly cut heeft de butterfly bob korte, zachte lagen rond het gezicht (face framing) die naar buiten staan en beweging toevoegen, zoals – juist, ja – de vleugels van een vlinder (vandaar butterfly). Ook in dit kapsel zien we geen scherpe, botte lijnen maar is alles luchtig en romantisch.

Voor wie?

Er wordt wel gezegd dat de butterfly cut – en ook de butterfly bob – flatteert bijna alle gezichtsvormen en veel haartypes (in geval van heel fijn haar vraagt deze coupe om aanpassing door de kapper). Van steil tot krullend. Het is daarom niet verwonderlijk dat de butterfly cut – en vooral de butterfly bob – één van de populairste haarstijlen van de afgelopen jaren is (en nog steeds één van de meest geliefde zoektermen op TikTok). Celebs als Zendaya, Gigi Hadid, Jenna Ortega en Hailey Bieber hebben sterk bijgedragen aan de populariteit van met name de butterfly bob en lob. Zendaya en Jenna Ortega kozen vaak voor echte bob-versies met die kenmerkende lagen en volume, terwijl Hailey Bieber juist layered bobs (of lobs) rockt die perfect in de butterfly-vibe passen. Ook onder fashion modellen en It-girls zijn deze ‘vlinderachtige’ kapsels enorm geliefd.

Drie korte en halflange butterfly cuts

Butterfly bob

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob! Foto ADVERSUS

Het kapsel op deze foto is een korte, krullende bob die tot ongeveer kin- of kaaklengte reikt, met een volle, ronde vorm en veel natuurlijke textuur door de springerige krullen die volume en beweging geven. De donkerbruine lokken zijn gelaagd geknipt voor extra luchtigheid en een zachte, bouncy uitstraling, met kortere lagen en een pony die het gezicht omlijsten. Deze stijl straalt een edgy vibe uit en is perfect voor krullend haar omdat de natuurlijke textuur het volume maximaal benut; het is een low-maintenance, statement-kapsel dat direct aandacht trekt en een moderne, artistieke uitstraling geeft.

Schouderlange butterfly cut

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob! Foto Charlotte Mesman

Het kapsel op de foto hierboven laat een schouderlange bob (lob) zien met lichte slag en een volle, openvallende pony die net boven de wenkbrauwen valt. De face-framing lagen zijn niet al te kort en dramatisch, maar zorgen toch voor extra volume en beweging met die vlinderachtige flair. Dit kapsel laat zien dat een butterfly cut niet per se heel drastisch hoeft te zijn. Deze stijl is nonchalant en chic met een romantische touch door de zachte textuur en face-framing elementen. Het is ideaal voor steil haar of haar met slag. Het is minder jaren ’70-achtig dan de shag waardoor het kapsel heel draagbaar is. Ander pluspunt is dat het gemakkelijk te onderhouden is met minimale styling voor een alledaagse look.

Middellange butterfly cut

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob! Foto Charlotte Mesman

Op de foto zie je een schouderlang variant van de butterfly cut met zachte, natuurlijke golven en veel volume, plus duidelijke face-framing lagen die rond de jukbeenderen beginnen en zacht uitwaaieren voor die kenmerkende ‘vleugelachtige’ beweging. De lagen zijn luchtig gestyled met een lichte, wispy finish aan de uiteinden, zonder botte of zware lijnen – precies wat de butterfly bob definieert: een mix van kortere gezichtsframing (vaak met een soort gordijntjespony) en langere lagen eronder voor bounce en illusie van dikte. Dit kapsel valt in de ‘middellange butterfly’ categorie. Het is ideaal voor haar met slag omdat de natuurlijke textuur het volume extra benadrukt. Het is flatterend, modern en low-key chic.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS