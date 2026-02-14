Durf jij het dit jaar aan om de schaar in je haar te laten zetten? Laat je inspireren door de moderne shag, een supercool halflang kapsel.

De modern shag: halflange kapseltrend 2026. Foto ADVERSUS

Op de catwalks voor lente zomer 2026 zagen we een duidelijke verschuiving in haartrends: weg van strakke, gepolijste looks en hallo tegen nonchalante, getextureerde halflange kapsels die eruitzien alsof ze zichzelf stylen. We spotten meerdere modellen met halflange krullenkopjes, lange lagen en een spannende ‘lived-in’ vibe. Deze kapsels zijn een geliefde haartrend voor 2026; een herinterpretatie van de iconische 70’s shag, maar dan zachter, moderner en nagenoeg wash-and-go.

Hoe ziet de moderne shag eruit?

De modern shag is een halflang kapsel met choppy lagen, een zachte textuur en vaak een face-framing pony of curtain bangs. Het is geen strakke bob of gladde lob, maar een kapsel dat volume, beweging en een natuurlijke ‘out-of-bed’ of ‘lived-in’ look geeft. Volgens de trendrapporten van 2026 is het een natuurlijke evolutie na de butterfly cut en clean-girl looks: minder strak, meer textured en persoonlijk. Op de catwalks en in de streetstyle van Parijs zagen we prachtige voorbeelden van deze nieuwe shags voorbijkomen:

1. De curly shag

De modern shag: halflange kapseltrend 2026. Foto ADVERSUS

Dit is een schouderlange shag met zware, choppy lagen die de natuurlijke krullen versterken. De krullen vallen springerig en rommelig, met een zachte, beweeglijke pony die het gezicht omlijst. Het heeft een rock-‘n-roll vibe, maar dan verfijnd – denk aan een moderne wolf cut met extra volume bovenop.

Analyse: de lagen maken dik krullend haar lichter, waardoor je een mooier volume krijgt. De textuur is rommelig maar gecontroleerd, ideaal voor air-dry looks.

2. Curly shag met middenscheiding

De modern shag: halflange kapseltrend 2026. Foto ADVERSUS

Ook deze shag is krullend, maar net iets langer, met wat minder beweging bovenop. Dit kapsel is populair bij vrouwen, maar ook unisex, opnieuw met een rock-‘n-roll of indie-vibe. Beweging en laagjes maken het haar luchtig en nonchalant. Hier zijn de lagen zwaar en choppy, met minder volume bovenop het hoofd en meer textuur rond het gezicht. In plaats van een pony wordt dit kapsel met een middenscheiding gedragen.

Opties: met dit kapsel kun je voor gepolijste krullen gaan maar ook voor een coole ‘just woke up like this’-uitstraling.

3. De wavy shag of shaggy bob

De modern shag: halflange kapseltrend 2026. Foto ADVERSUS

Op deze foto een iets kortere variant met slag en lange lagen die beweging creëren. De lange curtain bangs vallen natuurlijk rond het gezicht, en de uiteinden zijn choppy voor extra textuur. Het is de ‘French girl undone’ look: romantisch, maar met een edge.

Analyse: dit kapsel verzacht de kaaklijn en geeft fijn of medium haar body zonder het zwaar te maken. Je kunt het glad föhnen of laten scrunchen voor waves.

Scrunchen: een populaire stylingtechniek voor natuurlijk golvend of krullen haar; met een simpele opwaartse knijpbeweging modelleer je je haar. Probeer het eens met een goede curl cream of sea salt spray – je zult zien hoe makkelijk het is om die catwalk-textuur thuis na te doen!

Voor wie zijn deze kapsels geschikt?

De moderne shag werkt voor bijna iedereen, zolang je haar een beetje textuur heeft (of je die erin kunt stylen).

Haartype: Natuurlijk krullend haar of slag (krultype 2C-4A) → de curly shag is jouw droomkapsel. Steil of licht golvend (krultype 1A-2B) → de wavy shag geeft je direct volume. Dik haar → lagen voorkomen dat het plat valt. Fijn haar → de textuur creëert illusie van dikker haar.

Gezichtsvorm: Rond of ovaal → lagen maken je gezicht slanker. Hartvormig of hoekig → de zachte bangs en face-framing lokken verzachten harde gelaatstrekken. Lang → de schouderlengte voegt breedte toe.

Levensstijl: Perfect voor vrouwen die geen tijd (of zin) hebben in dagelijkse styling. Het groeit mooi uit en blijft er goed uitzien tussen knipbeurten door. Minder geschikt als je superglad, steil haar hebt zonder product – dan heb je een diffuser en mousse nodig.

Wat vraag je aan je kapper?

Neem kapselfoto’s van en gebruik deze exacte termen (Engels werkt overal ter wereld, ook in Nederlandse salons).

Voor de curly shag:

Ik wil een modern curly shag, schouderlang, met veel choppy lagen voor volume en textuur. Voeg face-framing layers toe en knip zachte, beweeglijke curtain bangs of – als je geen pony wilt – een middenscheiding met wat kortere lagen rond het gezicht. Houd de krullen natuurlijk – geen strakke lagen bovenop.

Voor de wavy shag / shaggy bob:

Geef me een textured wavy shag bob (bepaal samen met je kapper de lengte) met zachte lagen voor beweging en een korte lokken die om mijn gezicht vallen. Maak het low-maintenance met choppy ends voor textuur.

Vraag ook om point cutting (kniptechniek voor zachte haarpunten waarbij de kapper de schaar verticaal of in een hoek in de haarpunten zet) en thinning shears (kappersschaar met één recht blad en één blad met tanden) als je haar erg dik is.

Hoe style je het thuis?

Dagelijks: sea salt spray of texturizing mousse, scrunchen en air-dryen. Klaar in 5 minuten.

Voor de avond: een beetje volumepoeder aan de wortels en een loose wave met de krultang.

Deze kapsels zijn niet alleen mooi – ze voelen bevrijdend. In een wereld vol filters en perfectie is de modern shag een ode aan echt haar. Of je nu kiest voor de krullende of de golvende versie: je zult er jonger, frisser en cooler uitzien.

