Voorjaar 2026: zo draag je dit seizoen enkellaarsjes. Foto Charlotte Mesman

Voorjaar 2026 draait om schoenen die je outfit een unieke signatuur geven. Het is een reactie op de quiet luxury-trend en het minimalisme van de afgelopen jaren. Niet dat we deze moods achter ons laten – integendeel – maar soms willen we wel eens wat anders. Dat geldt ook voor de laarzentrends. Daarin staan voor voorjaar 2026 vooral hoge laarzen centraal, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor enkellaarzen. Die zien er alleen heel anders uit dan we gewend zijn. De gladde platte laarsjes en booties met dikke zolen van een paar jaar geleden maken plaats voor fantasierijke modellen met karakter: suède finishes, studs, puntige neuzen en opvallende halfhoge hakken domineren het straatbeeld en de catwalks.

Waarom enkellaarsjes dit seizoen anders zijn

We zeiden het al: traditionele, gladde enkellaarsjes zijn inmiddels basics. Ook de alomtegenwoordige military boots of old-School Dr. Martens maken plaats voor een vernieuwde interpretatie van de enkellaars: trendy en vrouwelijk. De enkellaarzen voor voorjaar 2026 zijn verfijnd én des te interessanter door hun materiaalkeuze en details: denk aan boterzacht suède, zilverkleurige studs en opvallende hakken: van kitten heels tot sculpturaal.

Voorjaar 2026: zo draag je dit seizoen enkellaarsjes. Foto Charlotte Mesman

De silhouettrend van dit seizoen? Puntige neuzen en halfhoge hakken. Die combinatie geeft je look een vrouwelijke energie én verlengt optisch je benen – wat vooral mooi werkt bij rokken en jurken. Het is een stijl die het op alle leeftijden goed doet, ook als je niet piepjong meer bent. Ze geven je pit en knabbelen zichtbaar een paar jaar (of méér) van je leeftijd af.

Hoe je ze draagt: denken voorbij skinny jeans

Als er één stylingregel is die we mogen vergeten in 2026, is het de standaard enkellaarsjes-onder-skinny-jeans-formule. En niet alleen omdat we nog steeds voornamelijk wijde broeken dragen. In plaats daarvan gaat het om modieuze combinaties die het vrouwelijke karakter van de laarsjes benadrukken.

1. Met midirokken & jurken – bij voorkeur blote benen

Voorjaar 2026: zo draag je dit seizoen enkellaarsjes. Foto Charlotte Mesman

Eén van de meest geziene combinaties tijdens de Fashion Weeks is enkellaarsjes onder midi-rokken of jurken. Deze combinatie is geraffineerd maar tegelijkertijd ook stoer. Ga, als het even kan, voor blote benen. Hiermee geef je je outfit automatisch een moderne en zelfverzekerde vibe.

2. Over je broek: wijd, nonchalant, cool

Voorjaar 2026: zo draag je dit seizoen enkellaarsjes. Foto Charlotte Mesman

Een andere trending manier om enkellaarsjes te dragen? Draag je enkellaarzen óver je broek. Dat mag een strakke broek of legging zijn, maar ook wijde broeken dragen we tegenwoordig ín laarzen. Deze look wordt superstoer als je voor korte laarzen met een brede schacht gaat. Of ga voor de hydride (laag en hoog ineen) combat laarzen ‘Robin Passeggiata’ van het Italiaanse modemerk The Attico – fashion addicts opgelet: deze laarzen (geïnspireerd door de gelijknamige tas) – zijn een hype! Wil je nog een stap verder gaan, draag dan één laars over je broek en de ander eronder. Deze asymmetrische trend (asymmetrische boot tuck) was tijdens de Paris Fashion Week volop te zien.

3. Open, relaxed én eigenzinnig

Voorjaar 2026: zo draag je dit seizoen enkellaarsjes. Foto Charlotte Mesman

Durf jouw enkellaarsjes ook nonchalant open te dragen als het model dit toelaat: laat de rits los, of combineer je laarzen met statement sokken die zichtbaar zijn tussen broek of rok en laars. Dit soort details geven je outfit een nonchalant en eigentijds randje.

Kleuren & texturen

Naast zwart en cognac-bruine suède modellen zie je voor voorjaar 2026 ook verrassende kleuraccenten opduiken – van warm beige tot rijke chocoladetinten en zelfs wit als statementkleur. Juist in combinatie met midi’s of lichte denim geeft dit je look extra diepgang. Textuur is net zo belangrijk: suède, zachte nubuck of stoere studs geven je laarsjes een luxe of pittige uitstraling.

Mode-tip: kies enkellaarsjes die uniek zijn – of dat nu door materiaal, hakdetail of silhouet is – en combineer ze met midi-rokken, jurken of relaxte broeken. Creëer je eigen persoonlijke stijl.

