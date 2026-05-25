Haarkleurtrends zomer 2026: zongekust, glanzend en barely-there

Haarkleurtrends zomer 2026: van butter blonde en honey highlights tot fluweelzachte brunette en koperrood. Dit zijn de mooiste kleuren van het seizoen.

Haarkleurtrends zomer 2026: warmte, glans en barely-there kleuren. Foto Charlotte Mesman

Alles wordt dit jaar zachter: de haarsnitten, de haarstyling maar ook de haarkleuren. Zomer 2026 markeert een echte kentering in de haarkleuren. Na jaren van koude tinten zoals platinablond, sterke highlights en dramatische kleurcontrasten gaan we kiezen voor haarkleuren die eruitzien alsof de zon ze heeft gemaakt. De haarkleurtrends voor zomer 2026 zijn zacht, warm, glanzend en verrassend natuurlijk.

De grote verschuiving: van salon-look naar zo-geboren-haar

De toon is gezet: highlights die nauwelijks zichtbaar zijn, diffuse tinten en kleur met een degradé-effect zijn het bewijs van een grote terugkeer naar de luxe van het minimalisme. Het gaat niet meer om het veranderen van je haarkleur, maar om het versterken van je natuurlijke toon met glans en shine. Coloristen noemen het “barely-there” kleur – kleur die er altijd al leek te zijn. Het doel is simpel: haar dat gepolijst oogt maar nooit overdreven aanvoelt.

Butter blonde: de romige goudkleur van de zomer

Als er één blondtint is die deze zomer de show steelt, is het butter blonde. Deze toon is warmer en zachter dan ijsplatina, met een romige goudgloed die licht mooi weerkaatst en haar er glanzend en gezond uit laat zien. Het verschil met de koele, asblonde looks van de afgelopen seizoenen is groot. Koele, asachtige toonaarden hebben een stap terug gedaan, en daarvoor in de plaats zijn warme goudtinten en butterscotch blondes gekomen die prachtig oplichten in de zon. Butter blonde werkt op bijna elke basiskleur en staat bijzonder goed op warme huidtinten.

Honey blonde: diepte en warmte in één

Nauw verwant aan butter blonde maar met net iets meer karakter is honey blonde. Honingblond is de perfecte mix tussen warmere, rijkere tinten en een balans voor als je lichter haar wilt met warmte en diepte. Het is een zachtere, meer verheven interpretatie van blond, die warmte benadrukt zonder brassy te worden. Vraag je colorist naar een “base bump” techniek: dit brengt de warme ondertonen naar boven en geeft het haar een echte gouden gloed. Het resultaat is haar dat eruitziet alsof je net drie weken op zonvakantie bent geweest.

Highlights in 2026: zacht, nauwelijks zichtbaar en verweven

Highlights zijn in zomer 2026 nauwelijks zichtbaar. Model met sunkissed zomerhaar. Foto Charlotte Mesman

Highlights verdwijnen niet – ze transformeren. In plaats van opvallende highlights verweven kleurexperts fijne lichtere strepen door het haar, zodat alles naadloos in elkaar overloopt. Highlights die nauwelijks waarneembaar zijn, passen perfect binnen de terugkeer naar de luxe van minimalisme. De techniek die hierbij past is balayage of de zogeheten AirTouch-methode. Goed uitgevoerde balayage of partiële highlights kunnen twaalf tot twintig weken mooi blijven voor ze echt toe zijn aan een opfrisbeurt – een periodieke toner of gloss tussendoor houdt de kleur op peil zonder een volledige kleurbehandeling.

Warme brunette: fluweelachtig en diepglanzend

Brunettes met fluweelzachte, diepe haarkleuren tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Voor brunettes is de trend even duidelijk. Donkere, mysterieuze tinten met hints van kastanje zijn populair: een smeltende, glanzende brunette met karamel- en kastanjetonen voor een gesmolten effect. Denk aan chocoladetinten met warmte van binnenuit – haar dat in zonlicht bijna koperachtig oplicht – maar in de schaduw diep en fluweelzacht oogt. Een zachte rootshadow en afwerkingsgloss houden de kleur dimensioneel en zorgen ervoor dat hij mooi uitgroeit.

Roodtinten: uitgesproken maar verfijnd

Modellen met roodtinten. Voor zomer 2026 zijn ze dieper, minder hard, warmer. Foto Charlotte Mesman

Koper heeft al een tijdje een grote comeback gemaakt en dat zet door. De tinten worden rijker en verfijnder: in plaats van fel oranje-rood zijn de trending shades dieper en warmer. Goudkleurige karamels en geconstrueerde koperkleurige tinten vangen licht op een manier die eruitziet alsof ze van nature bij je horen. Koperrood is de meest uitgesproken keuze van dit seizoen, maar door de diepte en de warmte van de huidige interpretatie draagt het verrassend makkelijk.

Glazing: de techniek achter de glans

Achter veel van deze trends schuilt één techniek die je naam moet kennen: glazing. Er is een grote verschuiving naar long-wear glosstechnieken met semi- en demi-permanente kleur, waarbij naadloos mengen en geen harde lijnen centraal staan – alleen zachte, natuurlijk ogende resultaten. Glazing is geen kleurverandering maar een kleurverdieping: het versterkt je bestaande toon, voegt intense glans toe en maakt de overgang naar uitgroei vrijwel onzichtbaar. Hetzelfde principe ligt ten grondslag aan reverse balayage bij de eerste grijze haren, een techniek die grijze haren niet wegwerkt maar juist slim integreert in een natuurlijk kleurverloop. Het is precies de reden waarom zoveel zomerlooks 2026 er zo moeiteloos uitzien.

IJsblond bestaat nog – maar anders

Kate Davidson heeft van haar ijsblonde haarkleur haar signatuur gemaakt. Foto Charlotte Mesman

IJsblond verdwijnt niet volledig van het toneel, maar krijgt een andere lading. Denk aan Cloud Dancer – een etherisch warmwitte kleur die door Pantone, de Amerikaanse kleurenspecialist, tot kleur van het jaar 2026 is uitgeroepen. Hiermee maken hoogblonde haarkleuren een comeback als statement. Het verschil met voorgaande seizoenen: ijsblond is nu een bewuste, uitgesproken keuze in plaats van de standaard. Het vraagt onderhoud en lef, maar wie het draagt, draagt het met overtuiging.

Welke haarkleur past bij jou deze zomer?

De mooiste haarkleurtrend van zomer 2026 is eigenlijk de overkoepelende gedachte erachter: de beste zomerhaarkleur voor jou is niet per se de meest opvallende trend op social media, maar de kleur die past bij jouw natuurlijke basis, jouw huid en hoeveel onderhoud je realistisch gezien erin wilt steken. Of je nu kiest voor de romige zachtheid van butter blonde, de fluweelachtige diepte van een warme brunette of de stralende warmte van koperrood – de rode draad is dezelfde: kleur die eruitziet alsof hij altijd van jou is geweest.

