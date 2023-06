Reverse balayage of reverse ombre is een supercoole haarkleurtrend die ook nog eens perfect is om je eerste grijze haren te camoufleren.

Reverse balayage: dé oplossing bij de eerste grijze haren

Reverse balayage is een kleurtechniek waarbij de aanzet van het haar lichter wordt gemaakt terwijl de kleur naar de haarpunten toe geleidelijk donkerder wordt. Het resultaat is een natuurlijk, zonovergoten effect dat het tegenovergestelde is van traditionele balayage, waarbij het haar bij de aanzet donkerder wordt en naar de punten toe geleidelijk lichter.

Bij omgekeerde balayage worden de wortels lichter gemaakt terwijl de uiteinden van het haar geleidelijk donkerder worden. Kortom, bij reverse balayage en traditionele balayage gaat het in wezen om dezelfde techniek, maar met tegenovergestelde kleurplaatsing.

Bij reverse balayage, ook wel reverse ombre hair, brengt de kapper donkere kleuren aan op het midden en de uiteinden van het haar en laat hij de aanzet lichter. Dit creëert een meer dramatische en gedurfde, moderne en originele look, ideaal voor wie een unieke stijl wil.

Ideaal om de eerste grijze haar te camoufleren

Omgekeerde balayage is mooi maar ook een perfecte oplossing voor als je je eerste grijze haren wilt camoufleren. Juist omdat de aanzet lichter blijft, mengen grijze haren zich goed met een lichte kleur aan de haarwortels. Het geeft een heel natuurlijke en ook jeugdige look.

Wil je reverse ombre hair proberen om grijs haar te camoufleren, ga dan wel naar een kapper die hier ervaring mee heeft. Balayage en reverse balayage worden met de hand gezet. Het is niet een techniek die iedereen beheerst. Je kapper moet je ook kunnen adviseren op basis van je haartype, je eigen natuurlijke kleur en de hoeveelheid grijs haar over de beste aanpak om een natuurlijk en mooi resultaat te bereiken. Houd er verder rekening mee dat je je reverse balayage regelmatig zult moeten laten bijwerken om de kleur levendig en fris te houden.

Advies voor als je reverse balayage overweegt

Als je een omgekeerde balayage (maar ook als je een gewone balayage) overweegt, zijn hier enkele praktische tips om in gedachten te houden:

We zeiden het al: ga naar een professionele kapper die ervaring heeft met balayage: reverse balayage is een kleurtechniek die vaardigheid en ervaring vereist om het gewenste resultaat te bereiken.

Houd rekening met je teint: je leidraad hierbij is de donkerste kleur. Die moet afgestemd worden op je huidskleur. Een professionele haarstylist kan je helpen een kleur te kiezen die je teint aanvult en de sterke punten in je gezicht naar voren haalt.

Onderhoud is de sleutel: net als elke andere haarkleuringsmethode vereist reverse balayage regelmatige onderhoudsafspraken om de kleur bij te houden. Daar hangt vanzelfsprekend ook een prijskaartje. Balayage en reverse balayage zijn arbeidsintensieve kleurmethodes (het is veel eenvoudiger om een kleurspoeling in je haar te laten zetten) en dat komt in de prijs tot uitdrukking. Maar dan heb je ook wat!

