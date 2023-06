Mindfulness: stress verminderen en innerlijke rust vinden

In de snelle wereld van vandaag is het gemakkelijk om opgeslokt te worden door de onophoudelijke eisen van werk, gezin en sociale verplichtingen. Veel vrouwen worstelen om evenwicht en rust in hun leven te vinden. Ze hebben een constant hoog stress niveau. Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid, het geestelijk evenwicht en het leven in het algemeen. De kunst van mindfulness, ofwel bewustzijn, is een effectief instrument om stress te verminderen, innerlijke rust te vinden en een bevredigender leven te leiden. In dit artikel verkennen we de kunst van mindfulness en geven we enkele tips om mindfulness in onze dagelijkse routines op te nemen.

Wat is mindfulness?

Mindfulness is de praktijk van het bewustzijn, aanwezig en volledig betrokken zijn bij het moment dat we ervaren. Het gaat erom je bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en omgeving zonder oordeel of afleiding. Mindfulness is een effectief middel om stress en angst te verminderen, mentale helderheid te verbeteren en algemeen welzijn te bevorderen.

Hoe integreren we mindfulness in ons dagelijks leven?

De dag beginnen met mindfulness

De dag beginnen met mindfulness kan een goede start zijn van een rustige en kalme dag. Neem elke ochtend een paar minuten de tijd om in stilte te zitten, diep te ademen en je te concentreren op het huidige moment, op het hier en nu. Je kunt deze tijd ook gebruiken om intenties voor de komende dag vast te stellen en positieve resultaten te visualiseren voor taken en doelen die in het verschiet liggen.

Mindful ademen

Ook mindful kan stress en angst verminderen. Neem elke dag een paar minuten de tijd om je te concentreren op je ademhaling waarbij je diep inademt en langzaam uitademt. Dit kun je doen terwijl je rustig zit of tijdens andere activiteiten zoals wandelen of sporten. Door je te concentreren op je ademhaling kun je je geest kalmeren en je aandacht richten op het nu.

Mindfulness-activiteiten ondernemen

Activiteiten zoals yoga, meditatie en tai chi zijn allemaal goede manieren om mindfulness in je dagelijkse routine op te nemen. Ze hebben een ontspannende werking, brengen je tot rust en helpen je relativeren.

Dankbaarheid

Neem elke dag een paar minuten de tijd om na te denken over de dingen waar je dankbaar voor bent, of het nu je gezondheid, je relaties of de schoonheid van de natuur is. Concentratie op dankbaarheid kan je helpen om van een mentaliteit van stress en angst te veranderen in een mentaliteit van tevredenheid.

Mentale pauzes nemen

Mentale pauzes helpen tegen stress en verbeteren de concentratie. Neem een paar minuten afstand van je werk of andere verplichtingen en richt je aandacht op jezelf door diep te ademen of stretchen. Dit kan helpen je geest te verfrissen en de productiviteit te verbeteren.

Mindful eten

Mindful eten is aandacht schenken aan voedsel en de ervaring van het eten. Neem de tijd om van elke hap te genieten en let op de textuur, de smaak en het aroma. Dit kan de spijsvertering verbeteren, stress verminderen en mindfulness bevorderen.

Contact met de natuur

Maak een wandeling in een park of aan zee en neem de schoonheid van je omgeving bewust in je op. Luister naar de geluiden van de natuur, voel de zon op je gezicht en adem de frisse lucht in. Contact maken met de natuur kan je helpen jezelf te aarden en je aandacht terug te brengen naar het huidige moment.

Minder afleiding

Het beperken van afleiding is belangrijk voor het ontwikkelen van mindfulness. Zet je telefoon, tv en andere elektronische apparaten uit en geef jezelf de tijd om volledig aanwezig en betrokken te zijn in het moment. Dit werkt ontspannend en kan een gevoel van kalmte en concentratie te bevorderen.

Zoek hulp

Kom je er zelf niet uit en blijf je jezelf voorbij hollen, wend je tot vrienden, familie of een therapeut voor hulp en begeleiding. Hulp vragen is geen zwakte maar een teken van intelligentie. Iedereen heeft op z’n tijd een luisterend oor en een hart onder de riem nodig. Praten over je gevoelens en ervaringen kan bovendien heel verhelderend helpen en meer bewuster maken van jezelf en de manier waarop je met problemen en stress omgaat.

En nu jij!

Mindfulness is een effectieve manier om stress te verminderen en innerlijke rust te vinden. Door mindfulness op te nemen in je dagelijkse routine, think mindful ademen, het ondernemen van mindful activiteiten, het beoefenen van dankbaarheid, mindful pauzeren en contact maken met de natuur, kun je een gevoel van kalmte en welzijn in je leven ontwikkelen. Vergeet niet dat mindfulness oefening vergt, dus heb geduld met jezelf en maak er een prioriteit van in je dagelijkse routine. Met de tijd zal het je steeds gemakkelijker afgaan om ontspanning te vinden. Oefening baart kunst. En dat geldt ook voor mindfulnes.